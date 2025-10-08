Στο Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Αθήνας ο ήλιος της Γάζας δεν θα σβήσει ποτέ

Το 4ο Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου της Αθήνας (APFF) ξεκινά στις 16 Οκτωβρίου και για έναν μήνα μάς ταξιδεύει στην καρδιά του Παλαιστινιακού κινηματογράφου μέσα από προβολές, συζητήσεις και καλλιτεχνικές συναντήσεις.

Δύο χρόνια συμπληρώθηκαν χθες, Τρίτη (07/10) από την επίθεση της Χαμάς που πυροδότησε έναν από τους πιο αιματηρούς πολέμους στη σύγχρονη ιστορία της Μέσης Ανατολής και ενώ στη Γάζα συντελείται ένα έγκλημα και μια γενοκτονία διαρκείας, στην καρδιά της Αθήνας, σε ένα υπόγειο στου Ψυρρή, μία διαφορετική μαρτυρία για την Παλαιστίνη έπαιρνε σάρκα και οστά.

Για τέταρτη χρονιά το Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου της Αθήνας (APFF) επιστρέφει και για έναν ολόκληρο μήνα, από τις 16 Οκτωβρίου έως τις 16 Νοεμβρίου 2025, δίνει την ευκαιρία στο κοινό να κάνει ένα μοναδικό ταξίδι στην καρδιά του Παλαιστινιακού κινηματογράφου, μέσα από ένα προσεκτικά επιμελημένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει 15 μεγάλου μήκους ταινίες, περισσότερα από 15 μικρού μήκους φιλμ και 7 ξεχωριστές εκδηλώσεις.

Όμορφο σινεμά και δυνατές ιστορίες που υπερβαίνουν τα σύνορα, αλλά και να συνδεθούν νοερά και συναισθηματικά με την Παλαιστίνη και τον παλαιστινιακό λαό.

Το NEWS 24/7 βρέθηκε στην παρουσίαση του Επίσημου Προγράμματος του φετινού, 4ου Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Αθήνας που πραγματοποιήθηκε στο Eteron, με ομιλήτρια την Παλαιστίνια Διευθύντρια της Dounias, που έχει αναλάβει τη διοργάνωση, Carol Sansour.

“Στο Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Αθήνας, η αποστολή μας είναι απλή: να προσφέρουμε καλό σινεμά. Μέσα από τις δυνατές ιστορίες που προβάλλουμε, δίνουμε στο κοινό την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με αυθεντικές παλαιστινιακές φωνές που μας προβληματίζουν, μας εμπνέουν και μας φέρνουν πιο κοντά”, δήλωσε η ίδια, παρουσιάζοντας τα highlights της φετινής διοργάνωσης.

“Η φετινή χρονιά έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς, καθώς εγκαινιάζουμε το Palescope: Vital Shorts, ένα ειδικό αφιέρωμα που εντάσσεται για πρώτη φορά στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ και στοχεύει να ρίξει φως σε ανερχόμενους δημιουργούς και νέες προοπτικές. Επιπλέον, η συμμετοχή μας στις Ημέρες Παλαιστινιακού Κινηματογράφου με την ταυτόχρονη προβολή της ταινίας ‘A state of Passion’ σε είκοσι σημεία σε όλη την Ελλάδα, μας επιτρέπει να διευρύνουμε τον αντίκτυπό μας και πέρα από την Αθήνα, φέρνοντας ολοένα και περισσότερες ομάδες και κοινότητες σε αυτόν το κρίσιμο καλλιτεχνικό διάλογο”, είπε στη συνέχεια.

Την οθόνη που βρίσκεται πίσω της κοσμεί η αφίσα του φετινού φεστιβάλ, έργο Παλαιστίνιας καλλιτέχνιδας, στην οποία απεικονίζεται ένας κόκκινος ήλιος και γαλάζια κύματα που σχεδόν τον καλύπτουν.

Όταν της ζητήθηκε να περιγράψει την ιδέα πίσω από το φετινό πόστερ και γιατί επιλέχθηκε, η Carol Sansour απάντησε: “Φέτος σκεφτόμασταν γιατί θέλουμε να πούμε την ιστορία μας. Κοιτώντας γύρω μας -σήμερα συμπληρώνονται δύο χρόνια από τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου 2023- και ως Παλαιστίνια, η 7η Οκτωβρίου σηματοδοτεί πολλά περισσότερα πράγματα, πέρα από ένα συγκεκριμένο γεγονός.

Θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε τον ήλιο σαν ένα σύμβολο για την αλήθεια με έναν τρόπο, ή την πραγματικότητα. Δεν μπορείς να κρύψεις τον ήλιο. Μπορείς να προσπαθήσεις, αλλά δεν μπορείς να τον κρύψεις. Και μετά, τα κύματα συμβολίζουν το μπροστινό μέτωπο της Γάζας, γιατί συχνά ξεχνάμε πως η Γάζα είναι μία πόλη της Μεσογείου. Και θέλαμε μέσω αυτού να ανακτήσουμε την Μεσογειακότητά μας.

Με τα κύματα, καλά και κακά πράγματα έρχονται, οπότε σκεφτήκαμε τις ανταλλαγές, τις καλές στιγμές. Όλα αυτά”, κατέληξε λέγοντας η Carol Sansour.

Τίποτα δεν κρύβεται κάτω από τον καυτό ήλιο. Η αλήθεια του καίει, αγγίζοντας τα πάντα, ακόμα και τις σκιές της θλίψης μας. Και η θάλασσα δεν ξεχνά. Κάθε κύμα, όπως οι ταινίες μας, κουβαλά τη μνήμη στην ακτή, αφηγούμενο ιστορίες για όσα χάθηκαν… και όσα επιβιώνουν. Αυτό δεν είναι απλώς σινεμά. Αυτό είναι μνήμη. Αυτό είναι αντίσταση. Αυτό είναι για όσους δεν φοβούνται να κοιτάξουν τον ήλιο. Που αντιμετωπίζουν την αλήθεια χωρίς να γυρίζουν το βλέμμα τους αλλού. Που κουβαλούν τη μνήμη σαν αλάτι στο δέρμα. Που επιστρέφουν, κύμα με το κύμα.

Το Φεστιβάλ θα ανοίξει με την ταινία “The voice of Hind Rajab” που συντάραξε το Φεστιβάλ Βενετίας και όλο τον κόσμο, ενώ στις κορυφαίες στιγμές του προγράμματος βρίσκουμε διεθνώς καταξιωμένα φιλμ όπως το “All that’s left of you” της Cherien Dabis, το βραβευμένο στις Κάννες “Once upon a time in Gaza” των αδερφών Nasser, το “To a Land Unknown” του Mahdi Fleifel με φόντο την Αθήνα και το ντοκιμαντέρ “Put Your Soul on Your Hand and Walk” του Sepideh Farsi.

Σημαντική στιγμή για τη φετινή διοργάνωση είναι και η συμμετοχή του Φεστιβάλ στις Ημέρες Παλαιστινιακού Κινηματογράφου με την προβολή της ταινίας “A State of Passion” σε 20 σημεία σε όλη την Ελλάδα (2 Νοεμβρίου). Επιπλέον, για πρώτη φορά φέτος, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ειδικό αφιέρωμα στις μικρές μήκους ταινίες, στο πλαίσιο του οποίου θα προβληθούν 17 δυνατές ιστορίες ανερχόμενων Παλαιστίνιων δημιουργών.

Οι προβολές θα φιλοξενηθούν στους κινηματογράφους Τριανόν (16-19/10), Studio New Star Art Cinema (24-26/10) και Newman (13-16/11) ενώ οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία της Αθήνας σε συνεργασία με καλλιτεχνικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, μεταξύ των οποίων: Onassis Air, Ταινιοθήκη της Ελλάδας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Baumstrasse και Noucmas Exhibition Space.

Κορυφαίες στιγμές

Μεγάλου μήκους ταινίες

All That’s Left of You

Σε σκηνοθεσία της Cherien Dabis, αυτή το επικό, ιστορικό δράμα ακολουθεί τρεις γενιές μιας παλαιστινιακής οικογένειας, ξεκινώντας από τη Nakba του 1948 για να φτάσει ως τη Δυτική Όχθη της δεκαετίας του 1980, μέσα από μια τρυφερή ματιά στο σθένος και τη μνήμη.

The Voice of Hind Rajab

Το σπαρακτικό docudrama της Kaouther Ben Hania που αναπαριστά την τραγική ιστορία ενός πεντάχρονου κοριτσιού από την Παλαιστίνη που σκοτώνεται κατά τη διάρκεια Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα.

To a Land Unknown

Μια δυνατή ιστορία του Mahdi Fleifel που διερευνά ζητήματα επιβίωσης, ταυτότητας και πατρίδας, με κεντρικούς ήρωες δύο Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Αθήνα.

Once Upon a Time in Gaza

Σε σκηνοθεσία των αδερφών Tarzan και Arab Nasser, η ταινία εξερευνά το ατομικό και το συλλογικό τραύμα στην Γάζα, μπλέκοντας το στιλ με την πολιτική αναγκαιότητα.

Put Your Soul on Your Hand and Walk

Το ντοκιμαντέρ της Sepideh Farsi καταγράφει εκ των έσω τη ζωή στη Γάζα μέσα από βιντεο-κλήσεις και αναπολήσεις, ανοίγοντας ένα παράθυρο στη σκληρή πραγματικότητα όσων έχουν γίνει μάρτυρες μιας γενοκτονίας.

Μικρού μήκους ταινίες

Το Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Αθήνας εμπλουτίζεται με φρέσκιες ματιές και προοπτικές καθώς, για πρώτη φορά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και ένα ειδικό αφιέρωμα στις μικρού μήκους ταινίες, με τίτλο Palescope: Vital Shorts, στο πλαίσιο του οποίου θα προβληθούν 15 δυνατές ιστορίες ανερχόμενων Παλαιστίνιων δημιουργών.

Special Events & Προβολές σε όλη την Ελλάδα

Προβολή στο πλαίσιο του Palestine Cinema Days: A State of Passion

Την Κυριακή, 2 Νοεμβρίου, η ταινία A State of Passion θα προβληθεί σε 20 σημεία σε όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο του Palestine Cinema Days, μιας παγκόσμιας πρωτοβουλίας με στόχο να ακουστούν οι Παλαιστινιακές φωνές πιο δυνατά, μέσα από τον κινηματογράφο. Το A State of Passion είναι ένα συνταρακτικό, μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ που διηγείται την ιστορία του Dr. Ghassan Abu-Sittah, ενός Βρετανο-Παλαιστίνιου επανορθωτικού χειρουργού που επέστρεψε από τη Γάζα έπειτα από 43 ημέρες φρίκης δουλεύοντας ασταμάτητα και υπό συνεχείς βομβαρδισμούς στα νοσοκομεία Al Shifa και Al Ahli.

Gaza: How Did We Get There and Where Are We Going?

Μια επιμορφωτική βραδιά με τον παγκοσμίως διακεκριμένο καθηγητή Norman Finkelstein, σε συν-διοργάνωση με το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

The Last Butterfly

Ποιητική βραδιά αφιερωμένη στους ποιητές και τις ποιήτριες της Γάζας. Συμμετέχουν: Hend Joudeh, Μάρθα Φριντζήλα, Ντίνος Σιώτης, Σοφία Χιλλ και άλλοι. Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με το Shaeirat Project και το Baumstrasse.

Waves of Remembrance and Powerful Suns

Ένα workshop πάνω στον θρήνο και την επούλωση, με την καλλιτέχνιδα Eliana Otta στο Noucmas Exhibition Space.

In the East There is No Homeland Without War

Ποιητική performance με την Carol Sansour και τα Καλογεράκια.

Interrupted Futures: Artists in the Shadow of Suspended States

Ειδική προβολή και ανοιχτή συζήτηση σε συνεργασία με το Onassis AiR.