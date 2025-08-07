The Batman – Part II: Πότε ξεκινούν τα γυρίσματα – Η επιστολή της Warner Bros. Discovery

Η Warner Bros. Discovery ανακοίνωσε την ημερομηνία έναρξης των γυρισμάτων του “The Batman – Part II”.

Οι φίλοι του Σκοτεινού Ιππότη έχουν κάθε λόγο να χαμογελούν, καθώς οι εξελίξεις για το μέλλον του Batman του Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson), είναι ενθαρρυντικές.

Σε πρόσφατη επιστολή της προς τους μετόχους, η Warner Bros Discovery ανακοίνωσε ότι η πολυαναμενόμενη ταινία του Ματ Ριβς (Matt Reeves) “The Batman-Part II”, θα ξεκινήσει τα γυρίσματα την άνοιξη του 2026 με την πρεμιέρα της στους κινηματογράφους να έχει οριστεί για τον Οκτώβριο του 2027.

Ο Πάτινσον, ο οποίος φέτος έχει ήδη πραγματοποιήσει συμμετοχές στις μεγάλες παραγωγές των Κρίστοφερ Νόλαν “The Odyssey” και Ντενί Βιλνέβ “Dune: Part Three”, θα φορέσει ξανά τη στολή του εκδικητή της Gotham.

Στην επιστολή επίσης η Warner Bros. Discovery’s, εξήρε την επιτυχία της ταινίας “Superman” του Τζέιμς Γκαν (James Gunn) η οποία εγκαινίασε το νέο κινηματογραφικό σύμπαν της DC και έχει ήδη συγκεντρώσει 550 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

“Το σύμπαν των χαρακτήρων της DC Studios αντιπροσωπεύει όχι μόνο ένα από τα πιο πολύτιμα κομμάτια πνευματικής ιδιοκτησίας της Warner Bros. Discovery, αλλά και ένα από τα πιο πολύτιμα κεφάλαια στον τομέα της ψυχαγωγίας”, αναφέρεται στην επιστολή.

Στην συνέχεια η Warner Bros. Discovery αποκαλύπτει τα επόμενα πρότζεκτ της.

“Στον κινηματογράφο, ο Τζέιμς Γκαν είναι απασχολημένος με την προετοιμασία των επόμενων ταινιών της υπέρ-ηρωικής οικογένειας της DC, συμπεριλαμβανομένων των “Supergirl: Woman of Tomorrow” (2026), “Clayface” (2026) και της επόμενης ταινίας “Wonder Woman”, αναφέρει.

Επιπλέον, το “The Batman – Part II” (2027) ετοιμάζεται να ξεκινήσει γυρίσματα την επόμενη άνοιξη, μεταξύ άλλων αρκετών πρότζεκτ που βρίσκονται υπό ανάπτυξη”, συμπληρώνει.

“Το 10ετές όραμα για το σύμπαν της DC περιλαμβάνει επίσης μια συναρπαστική σειρά τηλεοπτικών πρότζεκτ, συμπεριλαμβανομένου του “The Penguin”, της επερχόμενης νέας σεζόν του “Peacemaker” και του ντεμπούτου του “Lanterns” το 2026″, προσθέτει.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το πρώτο Batman με τον Πάτινσον έκανε πρεμιέρα τον Μάρτιο του 2022, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία, με εισπράξεις που έφτασαν τα 772 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Όπως αναφέρει το Variety, το σενάριο του σίκουελ ολοκληρώθηκε στις 27 Ιουνίου από την πένα του Ριβς.