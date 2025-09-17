Το Ισραήλ αποσύρει χρηματοδότηση μετά από βραβεία σε αντιπολεμική ταινία

Αντιδράσεις από την κυβέρνηση του Ισραήλ μετά τη νίκη της ταινίας “The Sea” στα κινηματογραφικά βραβεία και την επιλογή της για εκπροσώπηση της χώρας στα επερχόμενα Όσκαρ.

Ο Ισραηλινός Υπουργός Πολιτισμού, Μίκι Ζοχάρ, ξεσήκωσε αντιδράσεις όπως μεταδίδει ρεπορτάζ του Variety, με την απόφασή του να διακόψει τη χρηματοδότηση των βραβείων Ophir – των σημαντικότερων κινηματογραφικών βραβείων του Ισραήλ – μετά τη βράβευση της ταινίας “The Sea”, ενός δραματικού έργου στην αραβική γλώσσα, το οποίο αφηγείται την ιστορία ενός αγοριού από τη Δυτική Όχθη που ρισκάρει τη ζωή του για να πάει στην παραλία στο Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με τον Ζοχάρ, η ταινία “The Sea” προωθεί μια αντιπολεμική γραμμή, η οποία αντίκειται στις θέσεις της κυβερνητικής ηγεσίας και το γεγονός ότι μια τέτοια ταινία πήρε το κορυφαίο βραβείο φαίνεται πως ήταν η αφορμή για την απόφασή του να κόψει τη χρηματοδότηση προς την Ισραηλινή Ακαδημία Κινηματογράφου και τα Ophir Awards.

Η βραδιά των βραβείων είχε έντονο πολιτικό φορτίο. Αρκετοί καλλιτέχνες εμφανίστηκαν φορώντας κονκάρδες και μπλούζες με αντιπολεμικά μηνύματα όπως το σύνθημα «a child is a child is a child», σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τα παιδιά που υποφέρουν από τη γενοκτονία στη Γάζα και σε άλλες εμπόλεμες περιοχές.

Η ταινία “The Sea” αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια της βραδιάς, κερδίζοντας το βραβείο Καλύτερης Ταινίας αλλά και διακρίσεις σε άλλες κατηγορίες, ανάμεσά τους ερμηνείας για τον νεαρό πρωταγωνιστή, Μοχάμαντ Γκζαουί. Με αυτή τη νίκη, η ταινία γίνεται και η επίσημη επιλογή του Ισραήλ για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, γεγονός που της προσφέρει διεθνή προβολή και ταυτόχρονα φέρνει ακόμη περισσότερο στο επίκεντρο την αντιπαράθεση γύρω από την πολιτική διάστασή του.

«Η σκανδαλώδης νίκη του στην τελετή προκάλεσε οργή ανάμεσα σε πολλούς ισραηλινούς και σε στρατιώτες του IDF που έχουν αφοσιώσει τη ζωή τους στην υπεράσπιση της πατρίδας» δήλωσε ο Ζόχαρ, ο οποίος τόνισε πως η διακοπή της χρηματοδότησης των βραβείων, που διοργανώνει η ισραληνική ακαδημία κινηματογράφου, θα ισχύει από το 2026.

Η εξέλιξη έχει προκαλέσει ανησυχία στην καλλιτεχνική κοινότητα, η οποία βλέπει την κίνηση ως προσπάθεια λογοκρισίας ή ως παρέμβαση της πολιτικής στην ελευθερία της τέχνης. Είναι προφανής η προσπάθεια εκφοβισμού ολόκληρου του δημιουργικού κόσμου, από την κυβέρνηση που θέλει να χρησιμοποίηση τον συγκεκριμένο θεσμό για να σιωπήσει καλλιτέχνες που ασχολούνται με πολιτικά φορτισμένα θέματα ή εκφράζουν την αντίθεσή τους στην γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ.