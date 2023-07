To "Poor Things" του Γιώργου Λάνθιμου στο φεστιβάλ Βενετίας - Πρόγραμμα με Φίντσερ, Γουές Άντερσον, "Maestro" και "Ferrari"

Θεωρείτο εδώ και καιρό δεδομένο, όμως η απεργία ηθοποιών και σεναριογράφων περιέπλεξε προσφάτως τα πράγματα. Τόσο για το “Poor Things” του Γιώργου Λάνθιμου με την Έμμα Στόουν και τον Γουίλεμ Νταφόε, όσο και για τα υπόλοιπα βαριά χαρτιά του οσκαρικού industry, που παραδοσιακά ποντάρει πάρα πολλά κάθε χρόνο στο φεστιβάλ της Βενετίας.

Το “Poor Things” λοιπόν εδώ και καιρό ήταν σίγουρο στοίχημα για τη Βενετία, και παρά τις απεργίες, η παρουσία του στο Λίντο μόλις επιβεβαιώθηκε κατά την ανακοίνωση του φετινού προγράμματος.

Η ταινία, διασκευή του ομώνυμου βιβλίου, αφορά την Μπέλα Μπάξτερ (Έμμα Στόουν), μια νεαρή γυναίκα που ανασταίνεται χάρη στον ιδιοφυή και αντισυμβατικό επιστήμονα Δρ. Γκόντγουιν Μπάξτερ (Γουίλεμ Νταφόε). Υπό την προστασία του Μπάξτερ, η Μπέλα ανυπομονεί να μάθει τι εστί ζωή. Διψασμένη από την εμπειρία που στερείται, η Μπέλα το σκάει με τον Ντάνκαν (Μαρκ Ράφαλο), έναν ικανό και με αμβλυμένη ηθική δικηγόρο, σε μια περιπέτεια περιπλάνησης σε όλες τις ηπείρους. Απελευθερωμένη από τις προκαταλήψεις και τα στεγανά της εποχής της, η Μπέλα αποφασιστικά επιδιώκει να δώσει τη μάχη της για την ισότητα και την ελευθερία.

Διαβάστε εδώ όλα όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής για την πολυαναμενόμενη νέα ταινία του έλληνα σκηνοθέτη, που αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στη νέα σεζόν.

Η απεργία των ηθοποιών και των σεναριογράφων σημαίνει πως οι απεργούντες δε θα επιτρέπεται να προμοτάρουν μέσω εμφανίσεών τους κανένα έργο για εταιρείες που ανήκουν στην αντιμαχόμενη ένωση των στούντιο, AMPTP. Αυτό σημαίνει πως το ντισνεϊκό “Poor Things” δε θα μπορεί στη Βενετία να έχει τη λάμψη των πρωταγωνιστών του (οι σκηνοθέτες δεν απεργούν), κάτι που ισχύει και για τις υπόλοιπες αντίστοιχες παραγωγές.

Αυτό είχε οδηγήσει σε προβληματισμό τις τελευταίες ημέρες, ειδικά μετά την απόσυρση του “Challengers” του Λούκα Γκουαντανίνο με πρωταγωνίστρια τη Ζεντάγια, που είχε ανακοινωθεί ως ταινία έναρξης του φεστιβάλ. Η σκέψη ήταν πως ίσως τα στούντιο θελήσουν να κρατήσουν τις μεγάλες ταινίες τους μέχρι να λυθεί η απεργία, κάτι που ίσως σήμαινε πως δε θα κατέβαιναν στη Βενετία.

Μπορεί να ισχύει για αρκετές ταινίες αυτό, όμως παρόλαυτά η Βενετία κατάφερε να κλειδώσει ένα άκρως εντυπωσιακό line-up, γεμάτο με τις νέες δουλειές μεγάλων σκηνοθετών– που εκτός απροόπτου θα εκπροσωπήσουν μόνοι τους τις ταινίες τους στο φεστιβάλ.

Έχουμε λοιπόν έτσι στο Διαγωνιστικό το νουάρ “Killer” του Ντέιβιντ Φίντσερ, με Μάικλ Φασμπέντερ και Τίλντα Σουίντον, το “Ferrari” του Μάικλ Μαν, με Άνταμ Ντράιβερ και Πενέλοπε Κρουζ, το “Maestro” του Μπράντλεϊ Κούπερ με τον ίδιο και την Κάρι Μάλιγκαν (στη βιογραφία του Λέοναρντ Μπέρνστιν), η “Priscilla” της Σοφία Κόπολα για τη ζωή της Πρισίλα Πρίσλεϊ που ήδη είναι κόκκινο πανί για τους φανς του Έλβις, είναι μερικά μόνο από τα πολύ βαριά χαρτιά του νέου κινηματογραφικού φθινοπώρου. Ενώ έκπληξη είναι και η συμμετοχή της ταινίας “Origin” της Άβα ΝτουΒερνέ (“Selma”).

Όμως στο Διαγωνιστικό συναντάμε και σπουδαία εκτός Χόλιγουντ ονόματα, πολλά εκ των οποίων δεν γνωρίζαμε καν ότι θα είναι έτοιμα.

“Evil Does Not Exist” είναι η νέα ταινία του Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι (“Drive my Car”), ο Μπερτράντ Μπονελό επιστρέφει με το “La Bete” με Λέα Σεϊντού, Τζορτζ Μακέι και Γκουσλαζί Μαλαντά, ο Πάμπλο Λαραϊν (“Spencer”) γυρίζει ξανά πίσω στη Χιλή για το “El Conde” όπου ο Αουγκούστο Πινοσέτ δεν είναι νεκρός αλλά ένα γερασμένο βαμπίρ, ενώ νέες ταινίες έχουν ακόμα σκηνοθέτες όπως ο Ματέο Γκαρόνε, Μισέλ Φράνκο, Στέφανο Σολίμα, Ανιέσκα Χόλαντ.

Δεν εξαντλούνται εκεί οι σημαντικοί τίτλοι όμως, καθώς εκτός συναγωνισμού έχουμε πολλά ακόμα μεγάλα ονόματα.





Εκτός συναγωνισμού θα προβληθεί το “The Wonderful Story of Henry Sugar” του Γουές Άντερσον, λίγους μήνες μόλις μετά την πρεμιέρα του “Asteroid City” στις Κάννες. Νέες ταινίες εκτός συναγωνισμού έχουν ακόμα ο Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ (“Hitman”), ο Χάρμονι Κορίν (“Aggro Dr1ft” με τον Τράβις Σκοτ), ο Γουίλιαμ Φρίντκιν (“The Caine Mutiny Court-Martial”) κι η Λιλιάνα Καβάνι (“L’ Ordine del Tempo”).

Εκτός συναγωνισμού θα προβληθούν ακόμα οι νέες ταινίες του Γούντι Άλεν (“Coup de Chance”) και Ρόμαν Πολάνσκι (“The Palace”)– θυμίζουμε πως η αμέσως προηγούμενη του Πολάνσκι (“Κατηγορώ…!”) όχι μόνο είχε προβληθεί στο Διαγωνιστικό της Βενετίας, αλλά είχε κερδίσει και το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής, πίσω από το “Τζόκερ” (Χρυσός Λέοντας).

Το 80ο φεστιβάλ Βενετίας θα διεξαχθεί 30 Αυγούστου ως 9 Σεπτεμβρίου.