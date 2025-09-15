Ξεκινά το πρακτικό σεμινάριο σκηνοθεσίας κινηματογράφου Filmschool με διακεκριμένους επαγγελματίες του χώρου

To FILMSCHOOL.GR και η ART RENEGADE παρουσιάζουν στο BOOZE COOPERATIVA ένα σεμινάριο Σκηνοθεσίας-μύηση στην τέχνη του Κινηματογράφου.

Το σεμινάριο είναι κατάλληλο για όποιον θέλει να εντρυφήσει στη σκηνοθεσία του Κινηματογράφου, πρώτα σε θεωρητικό επίπεδο όσον αφορά στην αποδόμηση και κατανόηση της γλώσσας του Κινηματογράφου και ύστερα σε πρακτικό επίπεδο, με τον κάθε μαθητή να σκηνοθετεί μια μικρού μήκους ταινία, τρία κινηματογραφικά πρότζεκτ και ένα μουσικό βίντεο κατά την διάρκεια του έτους.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε σπουδαστές και αποφοίτους κινηματογραφικών σχολών, σε ανθρώπους που ήδη εργάζονται στη βιομηχανία επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά, σε ηθοποιούς που τους ενδιαφέρει να αναπτύξουν τη σκηνοθετική τους αντίληψη, αλλά και σε όσους δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία πάνω στην κινηματογράφηση, καθώς η προσέγγιση και τα μαθήματα ξεκινούν με τις βασικές αρχές της σκηνοθεσίας.

Εισηγητής σεμιναρίου: Χρήστος Πυθαράς

Συνεργάτες Masterclasses

Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος (Σκηνοθεσία)

Πηνελόπη Βαλτή (Σκηνογραφία)

Γιάννης Βεσλεμές (Σκηνοθεσία)

Δήμητρα Βλαγκοπούλου (Υποκριτική)

Αλέξανδρος Βούλγαρης (Σκηνοθεσία & Μουσική Κιν/φου)

Κάτια Γκουλιώνη (Υποκριτική)

Γιώργος Γούσης (Σκηνοθεσία)

Σοφία Δημοπούλου (Casting)

Ευγένιος Διονυσόπουλος (Δ. Φωτογραφίας)

Μαρία Δρανδάκη (Παραγωγή)

Νεριτάν Ζιντζιρία (Σκηνοθεσία)

Γιώργος Ζώης (Σκηνοθεσία)

Μαρία Καλλιμάνη (Υποκριτική)

Γιώργος Καραλιάς (Δ. Παραγωγής)

Γιώργος Καρβέλας (Δ. Φωτογραφίας)

Γιώργος Τζούλιο Κατσής (Υποκριτική)

Σοφία Κόκκαλη (Υποκριτική)

Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος (Ντοκιμαντέρ & Σενάριο)

Ζακλίν Λέντζου (Σκηνοθεσία)

Θάνος Λυμπερόπουλος (Κάμερα)

Χρήστος Μήτσης (Κριτική Κινηματογράφου)

Φωκίων Μπόγρης (Σκηνοθεσία)

Θανάσης Νεοφώτιστος (Σκηνοθεσία)

Λέανδρος Ντούνης (Σχεδιασμός & Μίξη Ήχου)

Δημήτρης Ξανθόπουλος (Υποκριτική)

Φλομαρία Παπαδάκη (Υποκριτική)

Αγγελική Παπούλια (Υποκριτική)

Στέργιος Πάσχος (Σκηνοθεσία)

Αλέξανδρος Πλατς (Θεωρία Κινηματογράφου)

Ευθύμης Kosemund Σανίδης (Σκηνοθεσία)

Μάνθος Σάρδης (Color Correction)

Γιώργος Τελτζίδης (Σενάριο)

Σύλλας Τζουμέρκας (Σκηνοθεσία)

Ντίνος Τσέλης (Μουσική Κινηματογράφου)

Άγγελος Φραντζής (Σκηνοθεσία)

Γιάννης Χαλκιαδάκης (Μοντάζ)

Αντώνης Τσιοτσιόπουλος (Υποκριτική)

Εμμανουέλα Φραγκιαδάκη (Β. Σκηνοθέτη)

Γιώργος Φουρτούνης (Σκηνοθεσία)

Κώστας Χαραμουντάνης (Σκηνοθεσία)

Flix Team (Κριτική Κινηματογράφου)

Rodger Fiser (SFX)

Workshops

Διεύθυνση Φωτογραφίας με τον Ευγένιο Διονυσόπουλο GSC

Color Correction με τον Μάνθο Σάρδη

Κάμερας με τον Θάνο Λυμπερόπουλο GSC

Μοντάζ με τον Στέλιο Ζωίδη

Μοντάζ με τον Γιάννη Ανδριά

Ηχητικός Σχεδιασμός με τον Λέανδρο Ντούνη

Με το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν:

● Σκηνοθετήσει μια Μικρού Μήκους Ταινία

● Σκηνοθετήσει μια κινηματογραφική άσκηση: Το Μονοπλάνο

● Σκηνοθετήσει ένα κινηματογραφικό project: Το Προσωπικό

● Σκηνοθετήσει ένα Μουσικό Βίντεο

● Σκηνοθετήσει μια σκηνή στην τάξη στα πλαίσια των Directing Workshops

● Αναλάβει τα πόστα του οπερατέρ, ηχολήπτη, βοηθού σκηνοθέτη και βοηθού παραγωγής σε σκηνές συμμαθητών τους

● Συμμετάσχει σε 100 ώρες πρακτικού γυρίσματος κατά τη διάρκεια των Directing Workshops

● Παρακολουθήσει 42 Masterclasses

● Παρακολουθήσει 6 πρακτικά Workshops

● Παρακολουθήσει 440 προγραμματισμένες ώρες μαθήματος (88 συναντήσεις)

● Συμμετάσχει σε επαγγελματικά γυρίσματα διαφημιστικών και μουσικών βίντεο των εταιρειών Art Renegade & Kiss the Frog

● Λάβει βεβαίωση παρακολούθησης σπουδών από την εταιρεία παραγωγής Art Renegade

● Λάβει φιλμογραφία 120+ ταινιών των εισηγητών των masterclasses

● Προβληθεί οι δουλειές των μαθητών σε κεντρικό κινηματογράφο της Αθήνας