Dame Jilly Cooper: Πέθανε η “βασίλισσα” των βρετανικών bonkbusters

Πέθανε σε ηλικία 88 ετών η συγγραφέας Dame Jilly Cooper. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, που διήρκεσε πάνω από 50 χρόνια, πουλήθηκαν περισσότερα από 11 εκατομμύρια αντίτυπα των βιβλίων της.

Θλίψη στον συγγραφικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του αιφνίδιου θανάτου της Dame Jilly Cooper, της συγγραφέως που καθόρισε την κουλτούρα με το περίπλοκο και τολμηρό γράψιμό της“, όπως είπε χαρακτηριστικά για εκείνη η ατζέντης της, Felicity Blunt.

Σε δήλωσή τους, τα παιδιά της Dame Jilly Cooper, Felix και Emily, έκαναν γνωστό πως η μητέρα τους πέθανε το πρωί της Κυριακής, μετά από πτώση, σε ηλικία 88 ετών.

“Η μαμά ήταν το λαμπερό φως στη ζωή όλων μας“, αναφέρει η δήλωση. “Η αγάπη της για την οικογένεια και τους φίλους της δεν είχε όρια. Ο αιφνίδιος θάνατός της ήταν ένα απόλυτο σοκ για εμάς. Είμαστε απίστευτα περήφανοι για όλα όσα πέτυχε στη ζωή της και δεν μπορούμε καν να φανταστούμε τη ζωή χωρίς το μεταδοτικό της χαμόγελο και τα γέλια της που μας περιέβαλλαν πάντα”.

“Μια γυναίκα που καθόρισε την κουλτούρα με το γράψιμό της”

Η ατζέντης της Dame Jilly Cooper, Felicity Blunt, δήλωσε πως ήταν το μεγαλύτερο προνόμιο της καριέρας της να συνεργαστεί με “μια γυναίκα που καθόρισε τον πολιτισμό, τη γραφή και τη δημόσια συζήτηση από τότε που πρωτοεκδόθηκε πριν από περισσότερα από 50 χρόνια“.

“Η Jilly θα μείνει αναμφίβολα στη μνήμη του κοινού για τη θρυλική της σειρά ‘The Rutshire Chronicles’ και τον γοητευτικό, απρόβλεπτο ήρωα της ιππασίας, Rupert Campbell-Black.

Δεν θα περίμενε κανείς ότι βιβλία που έχουν χαρακτηριστεί ως bonkbusters (αισθησιακά best sellers) θα άντεχαν τόσο έντονα στον χρόνο — αλλά η Jilly έγραφε με οξυδέρκεια και διορατικότητα για τα πάντα: την κοινωνική τάξη, το σεξ, τον γάμο, την αντιπαλότητα, τη θλίψη και τη γονιμότητα.

Οι πλοκές της ήταν και πολύπλοκες και θαρραλέες, γεμάτες αιχμηρές παρατηρήσεις και διαβολικό χιούμορ. Συχνά αντλούσε έμπνευση από τη δική της ζωή και υπήρχε κάτι ‘austenesque’ (σε ύφος Jane Austen) στον τρόπο που ανέλυε την κοινωνία, τις προκαταλήψεις και τις νόρμες της“.

Ένα από τα βιβλία της είναι και το “Rivals“, διασκευάστηκε πέρυσι σε επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά.