5 Χιλιετίες Ήχου: Τα Κουφονήσια γιορτάζουν τη μουσική ιστορία της Ελλάδας από την Κέρο

Η 10η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων αποτελεί μια γιορτή της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς. Μέσα από εκδηλώσεις που συνδυάζουν το παραδοσιακό με το σύγχρονο, το φεστιβάλ συνεχίζει να αποτελεί σημείο συνάντησης για καλλιτέχνες και κοινό από όλο τον κόσμο.

Το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων, ένας θεσμός που έχει καθιερωθεί στον πολιτιστικό χάρτη της Ελλάδας, γιορτάζει φέτος την 10η επετειακή του διοργάνωση. Από τις 20 Αυγούστου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2025, το ειδυλλιακό σκηνικό των Κουφονησίων θα φιλοξενήσει μια σειρά εκδηλώσεων που συνδυάζουν την παράδοση με τη σύγχρονη μουσική δημιουργία.

Με τη θεματική «Πέντε Χιλιετίες Ελληνικού Ήχου», το φεστιβάλ υπογραμμίζει τη διαχρονικότητα της ελληνικής μουσικής, ενώ παράλληλα φέρνει στη σκηνή έργα που εκτείνονται από την αρχαιότητα μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. Στόχος του είναι να γεφυρώσει το παρελθόν με το μέλλον, να συνδέσει τον πολιτισμό με τις νέες γενιές και να προσφέρει μια μοναδική μουσική εμπειρία.

Κορνήλιος Μιχαηλίδης

Αρχαία μουσική και βυζαντινοί ήχοι

Η φετινή διοργάνωση έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς τιμά την ελληνική μουσική μέσα από μια ποικιλία εκδηλώσεων που καλύπτουν πέντε χιλιετίες ελληνικού ήχου. Από την αρχαιοελληνική μουσική, που θα ερμηνευτεί σε αντίγραφα αρχαίων οργάνων, μέχρι τη βυζαντινή ψαλτική και τη σύγχρονη ελληνική μουσική, το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο και την εξέλιξη της ελληνικής μουσικής παράδοσης.

Η επετειακή διοργάνωση, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του μαέστρου και πιανίστα Κορνήλιου Μιχαηλίδη, προσφέρει στους επισκέπτες μια μουσική εμπειρία γεμάτη συναισθηματική ένταση και καλλιτεχνική ποικιλία. Ο Κορνήλιος Μιχαηλίδης, μαζί με μια ομάδα διεθνώς αναγνωρισμένων μουσικών και καλλιτεχνών, ετοιμάζει ένα πρόγραμμα που θα μεταμορφώσει το νησί σε έναν τόπο ζωντανής μουσικής μνήμης.

5 χιλιετίες μουσικής πορείας της ελληνικής μουσικής θα ηχήσουν στην Κέρο

Η μεγάλη συναυλία του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο νησί της Κέρου, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Σε αυτή την μοναδική εκδήλωση, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά, η ελληνική μουσική θα διατρέξει πέντε χιλιετίες, με έργα που ξεκινούν από την αρχαιότητα και φτάνουν μέχρι τη σύγχρονη δημιουργία.

Η συναυλία, τη σκκηνοθεσία της οποίας υπογράφει ο Μιχαήλ Μαρμαρινός, θα αναδείξει τα σημαντικότερα σταθμούς της ελληνικής μουσικής, με συνθέσεις από τον Ξενάκη και τον Κουμεντάκη, ενώ παράλληλα θα ενσωματωθεί και η παραδοσιακή μουσική, δημιουργώντας μια γέφυρα μεταξύ του παρελθόντος και του μέλλοντος.

Ο Κορνήλιος Μιχαηλίδης

Κορνήλιος Μιχαηλίδης: “Εμπνευστήκαμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον ελληνικό ήχο που εκτείνεται σε 5 χιλιετίες”

Ο ίδιος ο Κορνήλιος Μιχαηλίδης αναφέρει στο NEWS 24/7 του για το φετινό φεστιβάλ: “Η 10η, επετειακή διοργάνωση του φεστιβάλ μας πλησιάζει και νιώθουμε ιδιαίτερα υπερήφανοι, τόσο για όσα έχουμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια, όσο και συγκεκριμένα για το φετινό μας πρόγραμμα, που είναι όχι μόνο φιλόδοξο, αλλά και βαθιά συνδεδεμένο με την περιοχή και την ιστορία της.

Θέτοντας την αφετηρία του αφιερώματος στην εποχή των μαρμάρινων ειδωλίων του αρπιστή και του αυλητή που βρέθηκαν στην Κέρο -τα πρώτα απτά δείγματα μουσικής στην ευρύτερη περιοχή- εμπνευστήκαμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον ελληνικό ήχο που εκτείνεται σε 5 χιλιετίες. Ένα αφιέρωμα που, διατρέχοντας τους αιώνες, αποτίει φόρο τιμής στους σημαντικότερους σταθμούς της ελληνικής ή της εμπνευσμένης από την Ελλάδα καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Από την αρχαιοελληνική μουσική, παιγμένη σε πιστές ανακατασκευές των αρχαίων οργάνων, έως την βυζαντινή παράδοση, την παραδοσιακή μουσική, την αναγέννηση, τον 20ό αιώνα, τη σύγχρονη δημιουργία, το έντεχνο τραγούδι, την τζαζ με επιρροές από την Ελλάδα, αλλά και την ποίηση, το φετινό πρόγραμμα αναπτύσσεται με σφαιρική προσέγγιση και ποικιλία, έτοιμο να συγκινήσει και να εμπνεύσει ένα πολυπληθές και ετερόκλητο κοινό”.

Εκπαιδευτικά προγράμματα και κοινωνικός χαρακτήρας

Το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων δεν είναι μόνο μια καλλιτεχνική διοργάνωση, αλλά και μια πλατφόρμα κοινωνικής και εκπαιδευτικής δράσης. Συνεχίζοντας την παράδοση, το φεστιβάλ στηρίζει την καλλιτεχνική εκπαίδευση των νέων, προσφέροντας μουσικά προγράμματα για τα παιδιά του νησιού, σε συνεργασία με το Qualco Foundation και το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτή η παιδαγωγική διάσταση του φεστιβάλ ενισχύει τη σύνδεση της μουσικής με την τοπική κοινότητα, δίνοντας την ευκαιρία στους νέους να εξερευνήσουν τη μουσική και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.

Η παράδοση της Κέρου και η σημασία του τόπου

Το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων διατηρεί σταθερά τη σύνδεσή του με την περιοχή και την ιστορία του νησιού. Η μουσική στο νησί της Κέρου αναδεικνύει τη διαχρονική σχέση του τόπου με την αρχαιολογία και την τέχνη. Η νήσος Κέρος, γνωστή για τα αρχαιολογικά της ευρήματα, θεωρείται κοιτίδα του Πρωτοκυκλαδικού Πολιτισμού και αποτελεί το επίκεντρο για αυτή την επετειακή διοργάνωση.