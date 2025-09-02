Αντώνης Βαρδής: Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του για τα 11 χρόνια από τον θάνατό του

Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του Αντώνη Βαρδή, με αφορμή τη συμπλήρωση 11 χρόνων από τον θάνατό του.

Έντεκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Βαρδής, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό -και όχι μόνο- χώρο.

Η αγαπημένη του κόρη, η Καλλιστώ Βαρδή, έκανε σήμερα μια τρυφερή ανάρτηση για τον πατέρα της.

«2/9/2014… Όπως το νούμερο στο μπλουζάκι που σου είχα φέρει από Αμερική… Σαν σήμερα ξεκουράστηκες, βιαζόσουν βλέπεις να φύγεις, δεν ήθελες άλλο, θύμωνες που σε κρατούσαμε… Δεν μπορούσες πια να παίζεις την κιθάρα σου, ούτε να σφυρίζεις… Και έτσι μας πήραν ξημερώματα πως έφυγες μόνος… Να μην είμαστε εκεί και σε εμποδίσουμε…

Για κάποιον λόγο 11 χρόνια μετά και δεν μπορώ να το ξεπεράσω, ο πόνος βουβός πλέον μαζί και με άλλες απώλειες που πονούν… Πόσα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σου και άλλα τόσα να ζήσω μαζί σου… Μπαμπά μου όμορφε συγνώμη για τις φορές που δεν ήμουν εκεί… Που δεν είπε κανείς πρώτος το σ’ αγαπώ…», έγραψε η Καλλιστώ Βαρδή.