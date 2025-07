Γιατί Αύγουστος στην Αίγινα σημαίνει μουσική

Από 2 έως 24 Αυγούστου, η Αίγινα μεταμορφώνεται σε μουσικό νησί, με ρεσιτάλ, αφιερώματα και συναυλίες σε μαγευτικές τοποθεσίες υπό την επιμέλεια Μπακοπούλου–Χούντα.

Από τις 2 έως τις 24 Αυγούστου, το νησί υποδέχεται το Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας, έναν θεσμό που εδώ και δύο δεκαετίες μετατρέπει αγαπημένους υπαίθριους χώρους σε τόπους καλλιτεχνικής εμπειρίας με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα: την αυλή του Ναού Σωτήρος, την παραλία της Αύρας και το πέτρινο Μικρό Θέατρο της Παχειοράχης.

Με την καλλιτεχνική επιμέλεια των Ντόρας Μπακοπούλου και Έλενας Χούντα, το φετινό πρόγραμμα ισορροπεί ανάμεσα στις καταξιωμένες παρουσίες και νέες φωνές περιλαμβάνοντας κορυφαίους σολίστ, αφιερώματα, νεανικά σύνολα και ένα φινάλε με τον Μανώλη Μητσιά και τη Θεοδώρα Μπάκα.

Ο MATEO SHESTANI

Για πρώτη φορά φέτος, η αγορά των εισιτηρίων γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Ticket Services, ενώ παραμένει διαθέσιμη η προπώληση από το ζαχαροπλαστείο «Αιάκειον», όπως και η πώληση εισιτηρίων στην είσοδο του εκάστοτε χώρου μία ώρα πριν από την έναρξη της κάθε συναυλίας. Ανανεωμένη πλήρως είναι πλέον και η ιστοσελίδα του Φεστιβάλ www.musicfestivalaegina.com , προσφέροντας εύχρηστη πλοήγηση, αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, τους χώρους και τους καλλιτέχνες, καθώς και δυνατότητα διάδρασης με το κοινό.

Αναλυτικό Πρόγραμμα:

Σάββατο 02/08

Ρεσιτάλ για βιολί και πιάνο

Απόστολος Παληός (πιάνο), Κατερίνα Χατζηνικολάου (βιολί)

O καταξιωμένος σολίστ Απόστολος Παληός συμπράττει με τη σπουδαία πιανίστα Ντόρα Μπακοπ

ούλου στο “Ma mère l’Oye” του Ravel και με την εξάρχουσα της ΚΟΑ Κατερίνα Χατζηνικολάου σε έργα Poulenc, Debussy και Θεοδωράκη, ενώ ερμηνεύει σπάνιες συνθέσεις για σόλο πιάνο γραμμένες για το αριστερό χέρι.

Αυλή Ναού Σωτήρος

Δευτέρα 04/08

Dora Bakopoulos and Friends

Ντόρα Μπακοπούλου, Νίκος & Αντώνης Μάνδυλας (βιολί), Χριστόφορος Μιροσνίκοφ (τσέλο), Κρυσταλία Γαϊτάνου (βιόλα), Εβελίνα Αντεμισάρη (πιάνο)

Η καθιερωμένη συναυλία μουσικής δωματίου με τη σπουδαία πιανίστα και καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Ντόρα Μπακοπούλου και τους στενούς της φίλους και συνεργάτες σε έργα Μότσαρτ, Ραχμάνινοφ, Ντεμπισί, Σοπέν, Σοστακόβιτς και Μπραμς.

Αυλή Ναού Σωτήρος

Ο Αστέριος Πούφτης

Παρασκευή 08/08

Άριες και Ντουέτα

Βασιλική Καραγιάννη (σοπράνο), Ελένη Βουδουράκη (μέτζο σοπράνο)

Πιάνο: Σοφία Ταμβακοπούλου

Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες μελωδίες της όπερας, με άριες και ντουέτα των Γκλουκ, Μπελίνι, Μπιζέ, Ντελίμπ, Βέρντι, Όφενμπαχ.

Το πρόγραμμα συμπληρώνουν γνωστά ελληνικά τραγούδια των Γιαννιδη και Μαρούδα, ενώ δεν θα μπορούσαν να λείψουν συνθέσεις του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζηδάκι, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση των δύο συνθετών.

Αυλή Ναού Σωτήρος

Δευτέρα 11/08

Βραδιά Μουσικής Δωματίου- Αφιέρωμα στον Maurice Ravel (150 χρόνια από τη γέννησή του)

Λευκή Καρποδίνη (πιάνο), Άγγελος Λιακάκης (τσέλο), Κώστας Παναγιωτίδης (βιολί). Special Guest: Nτόρα Μπακοπούλου (πιάνο)

Αυλή Ναού Σωτήρος

Τετάρτη 13/08

Βραδιά μουσικής δωματίου

Κουαρτέτο AΕΝΑΟΝ, Πόπη Μαλαπάνη (πιάνο), Ηλίας Σδούκος (βιόλα)

Έργα Γκραναδος, Μανουέλ ντε Φάγα, Έντουαρντ Έλγκαρ και Χοακίν Τουρίνα📍 Αυλή Ναού Σωτήρος

Δευτέρα 18/08

Αφιέρωμα στο musical

Επιμέλεια: Έλενα Χούντα

Από τον δυναμισμό του Phantom of the Opera και την συγκίνηση του Les Misérables μέχρι τη χαρά του Mamma Mia, τη νοσταλγία του Singin’ in the rain και τη μαγεία της Disney και του The Greatest Showman. Νέα ταλέντα του χώρου του μουσικού θεάτρου ενώνουν τις φωνές και τη μοναδική τους ενέργεια, υπό την καθοδήγηση της Έλενας Χούντα, με φλόγα, φρεσκάδα και πάθος. Υπόσχονται να μας χαρίσουν μια εντυπωσιακή και δυναμική μουσική βραδιά.

Μαριαλένα Καλή, Νικόλας Ξανθόπουλος, Αχιλλέας Μπελέρης (τραγούδι), Έλενα Χούντα (πιάνο)

Αυλή Ναού Σωτήρος

Πέμπτη 21/08

Fortuna Trio και Lilly Maisky (πιάνο)

Το ανερχόμενο Fortuna Trio με τη φρεσκάδα και τη δυναμική των νέων μουσικών του θα μας προσφέρει μία πλούσια βραδιά μουσικής δωματίου αφιερωμένη στα 50 χρόνια από το θάνατο του Νμίτρι Σοστακόβιτς.

Guest star η διεθνώς καταξιωμένη και αγαπημένη καλεσμένη του Μουσικού Φεστιβάλ Αίγινας Lily Maisky.

Αυλή Ναού Σωτήρος

Παρασκευή 22/08

Fresco Quartet & Loukia Loukaki

Με αφετηρία τους τη Βιέννη το Fresco Quartet και η διακεκριμένη τσελίστα Λουκία Λουκάκη θα παρουσιάσουν στο μαγευτικό θέατρο Μολφέση με φόντο το ηλιοβασίλεμα έργα μουσικής δωματίου με κορωνίδα το κουιντέτο του Φραντς Σούμπερτ με δύο τσέλα.

Παχειοράχη- Μικρό θέατρο Ι. Μολφέση

Κυριακή 24/08

Μεγάλη καταληκτική συναυλία

Μανώλης Μητσιάς, Θεοδώρα Μπάκα

Μια βραδιά που υπόσχεται κέφι, συγκίνηση και νοσταλγία, μέσα από τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Ένα αφιέρωμα στους μεγάλους έλληνες μουσουργούς με ειδική μνεία στα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.

Αχιλλέας Γουάστωρ (πιάνο), Ηρακλής Ζάκκας (μπουζούκι)

Παραλία Αύρας