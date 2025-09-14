Hermeto Pascoal: Πέθανε ο “μάγος” της βραζιλιάνικης μουσικής

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 89 ετών άφησε ο Hermeto Pascoal, γνωστός ως “μάγος” της βραζιλιάνικης μουσικής. Το ανεξίτηλο αποτύπωμά του.

Ο Hermeto Pascoal, ο θρυλικός Βραζιλιάνος συνθέτης και πολυοργανίστας που επηρέασε όσο λίγοι τη σύγχρονη μουσική με τον συνδυασμό τζαζ και παραδοσιακών ήχων, πέθανε σε ηλικία 89 ετών.

Σύμφωνα με δήλωση της οικογένειάς του, ο Pascoal «έφυγε περιτριγυρισμένος από συγγενείς και φίλους μουσικούς», χωρίς ωστόσο να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες για τα αίτια.

Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε μέσω Instagram, με την οικογένεια να καλεί όσους θέλουν να τον τιμήσουν «να αφήσουν έναν ήχο να ακουστεί -από ένα όργανο, τη φωνή ή ακόμη και από έναν βραστήρα- και να τον προσφέρουν στο σύμπαν».

Από την παιδική φτώχεια στη διεθνή αναγνώριση

Αυτοδίδακτος και πολυπράγμων, ο Hermeto Pascoal κατάφερε να ξεπεράσει την παιδική φτώχεια και να φτάσει στη διεθνή κορυφή. Ο Miles Davis τον είχε χαρακτηρίσει «τον σημαντικότερο μουσικό του πλανήτη». Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνέθεσε περισσότερα από 2.000 έργα και παρέμεινε δημιουργικός μέχρι και τα βαθιά του 80.

Αν και κυρίως πιανίστας και φλαουτίστας, έπαιζε επίσης σαξόφωνο, κιθάρα, ντραμς και ακορντεόν, ενώ συχνά ενσωμάτωνε καθημερινά αντικείμενα στη μουσική του. Το 1976, για την ηχογράφηση του άλμπουμ Slaves Mass στη Warner Brothers, έφερε ακόμη και ζωντανά γουρούνια στο στούντιο.

Γεννημένος στις 22 Ιουνίου 1936 στην Αλαγκόας, δεν μπορούσε να εργαστεί στα χωράφια λόγω του αλμπινισμού του και έτσι αφοσιώθηκε στη μουσική. Από 10 ετών έπαιζε σε γάμους και χορούς, ενώ στη συνέχεια περιόδευε με παραδοσιακά σχήματα, παίζοντας forró και άλλα είδη της βραζιλιάνικης μουσικής.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’50 μετακόμισε στο Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου εντάχθηκε στην αναδυόμενη τζαζ σκηνή της πόλης, παίζοντας σε κλαμπ και σε ραδιοφωνική ορχήστρα. Εκεί συνεργάστηκε με σπουδαίες προσωπικότητες, όπως η Elis Regina και ο Airto Moreira. Με τον τελευταίο ταξίδεψε στις ΗΠΑ, όπου γνώρισε τον Miles Davis, κερδίζοντας τον θαυμασμό του.

Παρά την παγκόσμια αναγνώριση από τη σκηνή της τζαζ, ο Hermeto Pascoal απέρριπτε αυτόν τον χαρακτηρισμό. Υποστήριζε πως η μουσική του είναι εξίσου βαθιά ριζωμένη στο chorinho, τη samba και άλλα βραζιλιάνικα είδη. «Όταν νομίζουν ότι κάνω κάτι συγκεκριμένο, εγώ ήδη κάνω κάτι άλλο… Είναι ρευστό», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του το 2022.