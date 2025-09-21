Intervision: Η χώρα που κέρδισε τη “ρωσική Eurovision”

Ο καλλιτέχνης που αναδείχθηκε νικητής στον διαγωνισμό τραγουδιού Intervision.

Πραγματοποιήθηκε χθες, Σάββατο (20/09), στη Μόσχα η ρωσική… Eurovision, γνωστή ως Intervision, με το Βιετνάμ και τον τραγουδιστή Duc Phuc να αναδεικνύεται νικητής.

Το Βιετνάμ ήταν μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν στον διαγωνισμό που έχει τις ρίζες του στη σοβιετική εποχή και αναβίωσε με πρωτοβουλία του Βλαντίμιρ Πούτιν, τρία χρόνια μετά τον αποκλεισμό της Ρωσίας από την Eurovision λόγω της εισβολής και του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Duc Phuc από το Βιετνάμ πανηγυρίζει μετά τη νίκη του στον Διεθνή Μουσικό Διαγωνισμό Intervision στο Live Arena της Μόσχας 2025 Alexander Zemlianichenko/ AP Photo

Ο Πούτιν είχε δηλώσει βέβαιος ότι η εκδήλωση θα γινόταν “μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και αγαπητές εκδηλώσεις στον κόσμο”

Αντίθετα, το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας χαρακτήρισε την Intervision 2025 “όργανο εχθρικής προπαγάνδας και μέσο εξωραϊσμού της επιθετικής πολιτικής της Ρωσικής Ομοσπονδίας”.

Δείτε την εμφάνιση του Βιετνάμ:

Ο κατάλογος των χωρών που συμμετέχουν περιλαμβάνει την Κίνα, την Ινδία, τη Βραζιλία, τη Νότια Αφρική, το Βιετνάμ, τη Βενεζουέλα, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τη Μαδαγασκάρη: Ένας μουσικός χάρτης πολύ διαφορετικός από αυτόν της Eurovision και μια ευκαιρία για το Κρεμλίνο να δείξει ότι, παρά την εισβολή του στην Ουκρανία, η Ρωσία εξακολουθεί να έχει φίλους.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν και οι ΗΠΑ, ωστόσο δεν έλειψαν τα παρατράγουδα καθώς ο αρχικός εκπρόσωπος της Αμερικής στην Intervision, Μπράντον Χάουαρντ, αποσύρθηκε την παραμονή του διαγωνισμού.

“Δυστυχώς, είχα κάποια… οικογενειακά προβλήματα εδώ στην πατρίδα μου, που δεν μου επέτρεπαν να ταξιδέψω στο εξωτερικό και να το κάνω αυτό”, είπε ο τραγουδιστής, που εμφανίζεται ως B.Howard. “Ωστόσο, πιστεύω πραγματικά ότι είναι μια υπέροχη εκδήλωση”, πρόσθεσε.

Τη θέση του πήρε η τραγουδίστρια Vassy, η οποία ζει στο Λος Άντζελες.

“4,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν στις 23 συμμετέχουσες χώρες“, δήλωσε με υπερηφάνεια ο ανώτερος αξιωματούχος του Κρεμλίνου Σεργκέι Κιριένκο. “Αυτό είναι περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού”, είπε χαρακτηριστικά.