KALEO – Οι Ισλανδοί ρόκερς έρχονται στον Λυκαβηττό και “Way Down We Go”

Οι KALEO έρχονται στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού για μια ηλεκτρισμένη και συνάμα μαγευτική συναυλία μπροστά στο ελληνικό κοινό. Το συγκρότημα που αγαπήθηκε όσο λίγα τα τελευταία χρόνια επιστρέφει στην Ελλάδα την Πέμπτη 19 Ιουνίου, χαρίζοντάς μας ακόμη μια αξέχαστη βραδιά, με όλα τα αγαπημένα τους hits.

Όπως ένα πλοίο στέκει αγέρωχο σε τρικυμιώδη θάλασσα, έτσι κι οι KALEO πλοηγούνται με μαεστρία στα άκρα της ζωής μέσα από τη μουσική τους. Προερχόμενοι από το Ρέικιαβικ, οι KALEO—JJ Julius Son [φωνή, κιθάρα, πιάνο], Rubin Pollock [κύρια κιθάρα], Daniel Kristjansson [μπάσο] και David Antonsson [τύμπανα]—ήρθαν στο προσκήνιο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής το 2016 με το άλμπουμ A/B που έλαβε χρυσή πιστοποίηση.

KALEO και … Way Down We Go

Το άλμπουμ ανέβηκε σε δημοτικότητα χάρη σε επιτυχίες όπως το διπλό πλατινένιο Way Down We Go, το χρυσό All The Pretty Girls και το No Good, το οποίο τους χάρισε υποψηφιότητα για το GRAMMY® στην κατηγορία «Καλύτερη Ροκ Ερμηνεία».

Διατήρησαν αυτή την ορμή με το Surface Sounds (2021), το οποίο κατέγραψε την είσοδό του στο Top 6 του AAA με τα I Want More και Break My Baby. Η μουσική τους διαδόθηκε στην ποπ κουλτούρα μέσω δεκάδων συμμετοχών σε ταινίες και σειρές, όπως οι ταινίες της Marvel LOGAN και δημοφιλείς σειρές όπως το Grey’s Anatomy και το Riverdale.

Επιπλέον, οι KALEO έκαναν το αποτύπωμά τους με εμφανίσεις στα Late Night with Seth Meyers, Jimmy Kimmel Live!, The Late Show with Stephen Colbert, Good Morning America και πολλά άλλα. Πέρα από τις sold-out περιοδείες τους σε πολλές ηπείρους, έχουν εδραιώσει τη φήμη τους ως μια ασταμάτητη ζωντανή μπάντα που μπορεί να σταθεί δίπλα στους Rolling Stones ή να ανάψει το πλήθος σε μεγάλα φεστιβάλ όπως τα Coachella, Lollapalooza, Bonnaroo και άλλα. Μέχρι σήμερα, έχουν ξεπεράσει τα 4 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως και έχουν κερδίσει 60 διεθνείς διαπιστεύσεις.

Όπως πάντα, η μπάντα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ήχου και συναισθημάτων, κάτι που εκφράζεται στο τελευταίο τους single, Lonely Cowboy (2024), όπου η ευαίσθητη κιθάρα συνοδεύει κινηματογραφικούς στίχους.

Οι KALEO παρουσίασαν το τραγούδι για πρώτη φορά μπροστά σε ένα κατάμεστο κοινό στο Grand Ole Opry το 2022 και πρόσφατα παρουσίασαν μια συγκλονιστική εκτέλεση του τραγουδιού στο παγκοσμίως διάσημο Κολοσσαίο της Ρώμης. Μουσικά, το κομμάτι αποτελεί έναν ξεχωριστό φόρο τιμής στον Ennio Morricone.

Οι KALEO θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν νέα μουσική και να περιοδεύουν παγκοσμίως, ξεκινώντας από τον Ιούνιο. Τώρα, οι KALEO είναι ενθουσιασμένοι να ανακοινώσουν την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου νέου τους άλμπουμ, Mixed Emotions, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στις 9 Μαΐου 2025.

Αυτό το άλμπουμ υπόσχεται να συνεχίσει την κληρονομιά τους συνδυάζοντας διάφορες μουσικές επιρροές, συνδυάζοντας το αυθεντικό συναίσθημα με απαράμιλλη μουσική δεξιοτεχνία. Το Mixed Emotions αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμα ορόσημο στην μουσική τους πορεία, με μια συλλογή τραγουδιών που αποτυπώνουν τον μοναδικό ήχο και βάθος της μπάντας.

Με την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ να πλησιάζει, οι KALEO θα φέρουν τους φρέσκους ήχους τους και την ακαταμάχητη ενέργειά τους στην Αθήνα.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινάει την Πέμπτη 13 Μαρτίου στις 12:00 μ.μ. μέσω της ticketmaster.gr.