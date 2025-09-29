Ο Bad Bunny θα τραγουδήσει στο halftime show του Super Bowl 2026

Το NFL ανακοίνωσε ότι ο Bad Bunny θα είναι ο headliner στο σόου του ημιχρόνου του Super Bowl LX στις αρχές του 2026.

Ο Bad Bunny, κατά κόσμον Benito Antonio Martínez Ocasio, θα είναι ο καλλιτέχνης που θα εμφανιστεί στο σόου του ημιχρόνου του Super Bowl LX στις αρχές του 2026.

«Αυτό που νιώθω ξεπερνά τον εαυτό μου. Είναι για εκείνους που ήρθαν πριν από μένα και έτρεξαν αμέτρητα μέτρα για να μπορέσω να έρθω και να σκοράρω… Αυτό είναι για τον λαό μου, την κουλτούρα μου και την ιστορία μας», δήλωσε ο ράπερ.

Την είδηση έκανε γνωστή το NFL στο ημίχρονο του αγώνα μεταξύ των Dallas Cowboys και Green Bay Packers, ενώ είχε προηγηθεί λίγο νωρίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω ενός μικρού βίντεο-teaser με πρωταγωνιστή τον ράπερ.

Στο κλιπ που αναρτήθηκε και στον επίσημο λογαριασμό της Apple Music στο Instagram και το οποίο μοιράστηκε ο καλλιτέχνης, τον δείχνει να κάθεται στο κέντρο ενός αθλητικούτέρματος σε μια παραλία, με φόντο ένα εντυπωσιακό, πολύχρωμο ηλιοβασίλεμα. Καθώς η κάμερα απομακρύνεται, αναγράφεται η ημερομηνία της εμφάνισης στο ημίχρονο ενώ στηλεζάντα υπάρχει η φράση «ο Bad Bunny φέρνει το Πουέρτο Ρίκο στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου».

Η Roc Nation και ο βραβευμένος με Emmy παραγωγός Jesse Collins θα αναλάβουν την εκτελεστική παραγωγή του σόου υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Hamish Hamilton, σύμφωνα με τον Guardian.

«Αυτό που έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει ο Benito για το Πουέρτο Ρίκο είναι πραγματικά εμπνευσμένο», ανέφερε σε δήλωσή του ο ιδρυτής της Roc Nation, Jay-Z.

«Είναι τιμή μας να τον έχουμε στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου» πρόσθεσε.

Το επερχόμενο Super Bowl LX είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στο Levi’s Stadium, στην Σάντα Κλάρα του Σαν Φρανσίσκο.

Ο βραβευμένος με Πούλιτζερ Kendrick Lamar, υπήρξε ο απόλυτος πρωταγωνιστής του περσινού σόου ο οποίος καθήλωσε το κοινό με μια εμφάνιση που έγραψε ιστορία. Ήταν οπρώτος σόλο ράπερ που εμφανίστηκε ως επικεφαλής σε ένα ημίχρονο του Super Bowl ενώτο σόου του περιλάμβανε λαμπερούς γκεστ όπως οι SZA, Samuel L. Jackson και Serena Williams.

Επίσης συγκέντρωσε το εκπληκτικό νούμερο των 133,5 εκατομμυρίων τηλεθεατών και έγινε το μεγαλύτερο σε τηλεθέαση σόου ημιχρόνου στην ιστορία της διοργάνωσης, σύμφωνα με τοPeople.