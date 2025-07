Oasis: Το θρυλικό comeback που σάρωσε το Κάρντιφ και η αφιέρωση στον Ζότα

Οι αδελφοί Gallagher άφησαν πίσω τα φαντάσματα του παρελθόντος και ενώθηκαν ξανά στη σκηνή μετά από 16 χρόνια.

Με ένα δυνατό «Hello» και τη φράση «είναι ωραίο που επιστρέφουμε» να αντηχεί στα ηχεία, οι Oasis σήκωσαν αυλαία στο πολυαναμενόμενο reunion tour τους την Παρασκευή 4 Ιουλίου στο Κάρντιφ.

Μπροστά σε 70.000 εκστασιασμένους θεατές, οι θρύλοι της britpop απέδειξαν ότι ακόμα έχουν αυτό το κάτι που τους έκανε να ξεχωρίσουν: τη δύναμη να ξεσηκώνουν πλήθη με μελωδίες που έχουν χαραχτεί στη μνήμη.

Όπως μεταδίδει το BBC, λίγο πριν το πρώτο riff, οι Noel και Liam Gallagher βγήκαν χέρι-χέρι στη σκηνή, σε μια συμβολική κίνηση συμφιλίωσης μετά από δεκαετίες εντάσεων, ύβρεων και… ιπτάμενων φρούτων (κυριολεκτικά: η τελευταία τους ρήξη το 2009 είχε ξεκινήσει με ένα δαμάσκηνο στο κεφάλι του Noel).

Scott A Garfitt/Invision/AP

Αν και δεν αντάλλαξαν λέξη κατά τη διάρκεια του δίωρου και κάτι show, η κοινή τους παρουσία – και κυρίως η φωνητική τους συνύπαρξη σε κομμάτια όπως το Acquiesce – έμοιαζε με κάθαρση και μια δεύτερη ευκαιρία για ένα από τα πιο επεισοδιακά αδερφικά δίδυμα της μουσικής ιστορίας.

Ο Liam ήταν καταιγιστικός – γεμάτος ενέργεια και σαρωτικός στη σκηνή. Τα φωνητικά του εξαιρετικά, παρά τα προβλήματα που έχει λόγω του Hashimoto). «Άξιζε τα 4 χιλιάρικα που πληρώσατε για το εισιτήριο;» ρώτησε τους θεατές γελώντας. Ο Noel, λιγότερο εκρηκτικός, περισσότερο στοχαστικός, ερμήνευσε μελωδικά κομμάτια όπως τα Talk Tonight, The Masterplan και Don’t Look Back in Anger, αποσπώντας το μεγάλο χειροκρότημα του κοινού.

Το setlist ήταν ένα ταξίδι στη χρυσή εποχή των 90s, με τραγούδια που μεγάλωσαν γενιές: Some Might Say, Supersonic, Whatever, Half The World Away, Rock ‘n’ Roll Star, Slide Away, Champagne Supernova.

Στο Live Forever, αφιερωμένο στον ποδοσφαιριστή Ντιόγκο Ζότα, που έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του σε τροχαίο ατύχημα, το κοινό τραγούδησε ακόμη και το σόλο της κιθάρας του Noel.

Η ανακοίνωση της επανασύνδεσης πέρσι συνοδεύτηκε από τη φράση «It will not be televised». Και πράγματι: τίποτα σε αυτό το show δεν έμοιαζε προκατασκευασμένο. Ο κόσμος είχε έρθει από κάθε άκρη του κόσμου – από την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, το Περού, την Ιταλία. Ζευγάρι από τη Ρώμη είχε χαράξει το “Live Forever” στις βέρες του.

Scott A Garfitt/Invision/AP

Το comeback των Oasis ήταν κάτι παραπάνω από συναυλία: ήταν μια τελετουργία επανένωσης, αναγνώρισης και μουσικής κάθαρσης. Κανείς δεν ξέρει αν αυτή η συμφιλίωση των Gallagher θα κρατήσει. Όμως, το χθεσινό βράδυ, το rock ‘n’ roll – και οι Oasis – ήταν ξανά επικίνδυνα ζωντανοί.

Setlist – 4 Ιουλίου 2025, Κάρντιφ

Hello

Acquiesce

Morning Glory

Some Might Say

Bring it on down

Cigarettes & Alcohol

Fade Away

Supersonic

Roll With It

Talk Tonight

Half the World Away

Little by Little

D’You Know What I Mean

Stand By Me

Cast No Shadow

Slide Away

Whatever

Live Forever

Rock and Roll Star

Encore:

The Masterplan

Don’t Look Back in Anger

Wonderwall

Champagne Supernova