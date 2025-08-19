TRIETHNÉS από τη Μικρολίμνη στον Άγιο Αχίλλειο – Ένα φεστιβάλ σύγχρονης μουσικής στις Πρέσπες

Από τις 28 έως τις 31 Αυγούστου, οι Πρέσπες θα φιλοξενήσουν το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής TRIETHNÉS.

Το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής TRIETHNÉS θα πραγματοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή των Πρεσπών, σε συμπαραγωγή με τον δήμο Πρεσπών και υπό την αιγίδα και επιχορήγηση του υπουργείου Πολιτισμού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση υπογράφει ο διεθνώς καταξιωμένος μαέστρος Γιώργος Ζιάβρας.

Στο επίκεντρο του φετινού προγράμματος, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ, βρίσκονται έργα κορυφαίων συνθετών του 20ού και 21ου αιώνα όπως οι Gustav Mahler, Ιάννης Ξενάκης, Salvatore Sciarrino, Luciano Berio, Pierre Boulez, Κορνήλιος Σελαμσής καθώς και νέες συνθέσεις που παρουσιάζονται για πρώτη φορά. Παράλληλα, το πρόγραμμα ανοίγει έναν δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στη δυτική λόγια μουσική και τις πολυφωνικές παραδόσεις των Βαλκανίων.

Άγιος Αχίλλειος 2024 Άγγελος Χιλλ

Μεταξύ των προσκεκλημένων σολίστ συγκαταλέγονται εξέχοντες καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως ο διεθνούς φήμης πιανίστας με έδρα τη Βιέννη Anton Gerzenberg, οι διακεκριμένοι λυρικοί τραγουδιστές Έλενα Μαραγκού, Άρτεμις Μπόγρη, Δήμητρα Κωτίδου και Γεώργιος Ιατρού, καθώς και η λαϊκή ντίβα Άννα Γούλα Βαρδινογιάννη, η οποία υπογράφει το ιδιαίτερο φινάλε του φεστιβάλ.

Με συναυλίες, περφόρμανς, αναθέσεις νέων έργων, εκπαιδευτικές δράσεις, συζητήσεις και σεμινάρια ανοιχτά στο κοινό, το φεστιβάλ επιχειρεί να φέρει σε άμεση επαφή το διεθνές κοινό με τον πλούτο της σύγχρονης δημιουργίας, αλλά και τους κατοίκους της περιοχής με νέες, ουσιαστικές πολιτιστικές εμπειρίες.

Η μνήμη – ατομική, συλλογική, μουσική – αποτελεί την κεντρική θεματική του φετινού TRIETHNÉS, λειτουργώντας ως κοινή συνισταμένη ανάμεσα σε έργα διαφορετικής προέλευσης, αλλά και ως αφετηρία για νέες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης.

Το φεστιβάλ θα εκτυλιχθεί σε οκτώ διαφορετικές τοποθεσίες γύρω από τις λίμνες των Πρεσπών, προσφέροντας τέσσερις γεμάτες ημέρες συναυλιών και παράλληλων δράσεων στο πλαίσιο του TRIETHNÉS+, του εκπαιδευτικού και κοινοτικού σκέλους του φεστιβάλ, το οποίο υλοποιείται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς και τα Μουσικά Σχολεία Καστοριάς και Πτολεμαΐδας.

Άγιος Αχίλλειος 2024

Το φεστιβάλ TRIETHNÉS φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε σταθερό θεσμό για την περιοχή, με πυρήνα του τη σύγχρονη μουσική σύνθεση και έμπνευση από το ιδιαίτερο γεωπολιτισμικό περιβάλλον των Πρεσπών.

Το Πρόγραμμα

Το TRIETHNÉS Festival ανοίγει τις πύλες του ήδη από το πρωί της Πέμπτης 28 Αυγούστου στο χωριό Πύλη, με μια μοναδική μουσική δράση για κρουστά και περφόρμερ, η οποία συνομιλεί δημιουργικά με το φυσικό περιβάλλον της Πρέσπας. Ο πολυσχιδής κρουστός Παναγιώτης Ζιάβρας, εμπνευσμένος από το τοπίο της Μικρής Πρέσπας, παρουσιάζει τρία έργα των Pierluigi Billone, Salvatore Sciarrino και Mazyar Kashian για σόλο κρουστά, ενσωματώνοντας τη φυσική ακουστική του τοπίου. Πλάι του, ο ιδιοσυγκρασιακός περφόρμερ Myrgon, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά λάσπη και κλαδιά από τις όχθες της λίμνης, δημιουργεί μια σωματική αλληγορία πάνω στις έννοιες του χώρου και του χρόνου — μια τελετουργική εγκατάσταση εν εξελίξει.

Το βράδυ της Πέμπτης, η καλλιτεχνική δράση μεταφέρεται στο χωριό Μικρολίμνη, για μία μοναδική συναυλία–περφόρμανς. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος πιανίστας Anton Gerzenberg, με βάση τη Βιέννη και ενεργή παρουσία σε εμβληματικούς μουσικούς θεσμούς παγκοσμίως, ερμηνεύει έργα των Ιάννη Ξενάκη, Salvatore Sciarrino, Claude Debussy και Pierre Boulez, χαράσσοντας έναν διάλογο ανάμεσα στο τοπίο, την κίνηση του σώματος και τη δυναμική του ήχου. Μαζί του το πολυφωνικό σύνολο «ΧΑΟΝΙΑ», ερμηνεύει παραδοσιακή αλβανική πολυφωνία, δημιουργώντας μια ανεπανάληπτη συνάντηση ανάμεσα στη δυτική avant-garde και την αρχέγονη μουσική των Βαλκανίων.

Την Παρασκευή 29 Αυγούστου, το φεστιβάλ καταλαμβάνει τον ιστορικά φορτισμένο χώρο του Αγίου Αχιλλείου, στη Μικρή Πρέσπα. Εκεί παρουσιάζεται η εμβληματική συναυλία με τίτλο «Ανακυκλώσιμες Μνήμες», που λειτουργεί ως αισθητικός και εννοιολογικός πυρήνας της φετινής διοργάνωσης. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να βιώσει έναν μουσικό στοχασμό πάνω στη μνήμη και την επανάχρηση του ηχητικού παρελθόντος, μέσα από έργα των Gustav Mahler, Luciano Berio και Salvatore Sciarrino, ερμηνευμένα από τρεις κορυφαίους Έλληνες λυρικούς καλλιτέχνες: τις μέτζο σοπράνο Έλενα Μαραγκού και Άρτεμις Μπόγρη και τον βαρύτονο Γεώργιο Ιατρού. Την ερμηνεία πλαισιώνει ορχηστρικό σύνολο υπό τη διεύθυνση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του φεστιβάλ, Γιώργου Ζιάβρα. Στη συναυλία ενσωματώνεται οργανικά η φωνή της πολυπρισματικής τραγουδίστριας Νατάσας Τσακιρίδου, η οποία φέρνει στο προσκήνιο παραδοσιακά τραγούδια, μετουσιώνοντάς τα μέσα σε ένα σύγχρονο ηχητικό σύμπαν.

Άγιος Αχίλλειος 2024

Το Σάββατο 30 Αυγούστου, η Πρέσπα «αναπνέει» μέσα από το έργο «ΠΝΟΗ» του Κορνήλιου Σελαμσή. Το έργο βασίζεται σε έξι εκλεκτά αγγλικά μαδριγάλια και ανασυνθέτει τον αρμονικό τους πυρήνα μέσα από το πρίσμα της σύγχρονης δημιουργίας. Η διεθνώς διακεκριμένη υψίφωνος Δήμητρα Κωτίδου ερμηνεύει με ενσυναίσθηση και τεχνική ακρίβεια, προσφέροντας μια βραδιά εκλεπτυσμένης μουσικής έντασης. Ο χώρος της συναυλίας, το Συσκευαστήριο Φασολιών του Συνεταιρισμού «Πελεκάνος», μετατρέπεται για μια νύχτα σε τόπο μουσικής μεταστοιχείωσης. Η βραδιά κορυφώνεται με μία ανατρεπτική μουσική συνάντηση: η Πρεσπιώτικη μπάντα «ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ» γεφυρώνει το παραδοσιακό βαλκανικό ηχόχρωμα με το πολυφωνικό τοπίο της σύγχρονης μουσικής, σ’ ένα αναπάντεχο, γιορτινό φινάλε.

Την Κυριακή 31 Αυγούστου, το φεστιβάλ μεταφέρεται στον Άγιο Γερμανό, για τη μεγάλη συναυλία της Ακαδημίας PRESPENSIS. Παρουσιάζονται πέντε πρωτότυπα έργα νέων συνθετών, τα οποία γεννήθηκαν μέσα από το δημιουργικό εργαστήριο της Ακαδημίας και αντλούν έμπνευση από το τοπίο, την ιστορική μνήμη και το πολιτισμικό αποτύπωμα των Πρεσπών.

Αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας, το φεστιβάλ ρίχνει αυλαία με μία ατμοσφαιρική, απροσδόκητη μουσική συνάντηση σε χώρο έκπληξη, στην καρδιά του Λευκώνα. Εκεί, ο βαρύτονος Γεώργιος Ιατρού, με σημαντική διεθνή παρουσία, συναντά επί σκηνής την θρυλική λαϊκή ντίβα Άννα Γούλα Βαρδινογιάννη. Μαζί, με τη συνοδεία πιάνου, υφαίνουν ένα ετερόκλητο αλλά απολύτως συνεκτικό μουσικό υφαντό που ενώνει το γερμανικό Lied, το γαλλικό chanson, την όπερα και το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά-κατάθεση ψυχής, όπου τα όρια των μουσικών ειδών καταρρίπτονται και ο ακροατής γίνεται κοινωνός μιας βαθιάς εξομολόγησης για τη μνήμη, τον έρωτα και την ανάγκη του ανθρώπου να ανήκει.

TRIETHNÉS+: Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

Κεντρικό πυλώνα του φετινού φεστιβάλ αποτελεί το TRIETHNÉS+, το πρόγραμμα εκπαιδευτικών δράσεων και κοινοτικής συνεργασίας του φεστιβάλ, που υλοποιείται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς και τα Μουσικά Σχολεία Καστοριάς και Πτολεμαΐδας.

Η Ακαδημία Σύγχρονης Μουσικής PRESPENSIS, στο πλαίσιο της πρώτης χρονιάς λειτουργίας της, φέρνει σε επαφή τη νεότερη γενιά συνθετών και μουσικών με το φυσικό και πολιτιστικό τοπίο της Πρέσπας. Πέντε φοιτητές σύνθεσης από τα δύο κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα της Θεσσαλονίκης (ΠΑ.ΜΑΚ & ΑΠΘ) έχουν αναλάβει τη δημιουργία ισάριθμων νέων έργων σύγχρονης μουσικής, τα οποία παρουσιάζονται στο φεστιβάλ από μουσικούς των δύο ιδρυμάτων και των συνεργαζόμενων μουσικών σχολείων.

Το πρόγραμμα PRESPion απευθύνεται άμεσα στους νέους κατοίκους της περιοχής, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τη μουσική. Ο διεθνώς καταξιωμένος πιανίστας Anton Gerzenberg παραδίδει ανοιχτά και δωρεάν μαθήματα πιάνου, σε νέους του Δήμου Πρεσπών. Παράλληλα, προσφέρονται δωρεάν μαθήματα κιθάρας και κλαρίνου από καταξιωμένους μουσικούς του φεστιβάλ, ενισχύοντας την τοπική πολιτιστική δυναμική μέσα από άμεση επαφή με την μουσική.

Τέλος ένας κύκλος σεμιναρίων και συζητήσεων, ανοιχτών προς το ευρύ κοινό, ενεργοποιεί δημιουργικά κατοίκους και επισκέπτες. Οι δράσεις αυτές λειτουργούν ως πεδίο ανταλλαγής ιδεών, εμπειριών και προσεγγίσεων γύρω από τη μουσική, τον πολιτισμό και τη βιώσιμη καλλιτεχνική ανάπτυξη στην παραμεθόριο.

Όλες οι δράσεις του TRIETHNÉS FESTIVAL είναι ανοιχτές στο κοινό με προαιρετική συνεισφορά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του φεστιβάλ και περισσότερες πληροφορίες στο https://www.triethnesfest.eu/program.