Πέθανε ο ηθοποιός Julian McMahon – O Dr Christian Troy του “Nip/Tuck”

Σε ηλικία 56 ετών έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Julian McMahon. Ξεχώρισε με την συμμετοχή του στα “FBI: Most Wanted”, “Charmed”, “Nip/Tuck” και “Fantastic Four”.

Ο Τζούλιαν ΜακΜάχον (Julian McMahon), ο Αυστραλός ηθοποιός, γνωστός για τις ερμηνείες του σε σειρές όπως τα “FBI: Most Wanted”, “Charmed”, “Nip/Tuck” και τις ταινίες “Fantastic Four”, πέθανε την Τετάρτη στη Φλόριντα σε ηλικία 56 ετών, με την είδηση του θανάτου του να προκαλεί παγκόσμια θλίψη.

Αν και δεν είχε γίνει δημοσίως γνωστό, ο ηθοποιός έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Η σύζυγός του, Κέλι Πανιαγκουά, επιβεβαίωσε τον θάνατό του χθες, Παρασκευή, αποχαιρετώντας τον “αγαπημένο της σύζυγο”.

“Με ανοιχτή καρδιά, θέλω να μοιραστώ με τον κόσμο ότι ο αγαπημένος μου σύζυγος, Τζούλιαν ΜακΜάχον, πέθανε ήρεμα αυτή την εβδομάδα μετά από μια γενναία προσπάθεια να ξεπεράσει τον καρκίνο“, ανέφερε σε δήλωσή της στο Deadline.

“Ο Τζούλιαν αγαπούσε τη ζωή. Αγαπούσε την οικογένειά του. Αγαπούσε τους φίλους του. Αγαπούσε τη δουλειά του και αγαπούσε τους θαυμαστές του. Η βαθύτερη επιθυμία του ήταν να φέρει χαρά σε όσες περισσότερες ζωές μπορούσε.

Ζητάμε στήριξη αυτή τη στιγμή για να επιτρέψουμε στην οικογένειά μας να πενθήσει με ιδιωτικότητα. Και ευχόμαστε σε όλους εκείνους στους οποίους ο Τζούλιαν έφερε χαρά, να συνεχίσουν να βρίσκουν χαρά στη ζωή. Είμαστε ευγνώμονες για τις αναμνήσεις“.

Τα δυσάρεστα νέα δημοσιεύτηκαν και στην επίσημη σελίδα του “Nip/Tuck” στο Facebook. “Η Warner Bros. Television πενθεί την απώλεια του φίλου μας Τζούλιαν ΜακΜάχον. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του, τους φίλους του, τους συνεργάτες του και τους θαυμαστές του”, αναφέρει το μήνυμα.

Ο Τζούλιαν ΜακΜάχον ξεκίνησε την καριέρα του σε μια σειρά αυστραλιανών τηλεοπτικών σειρών, όπως το “The Power, the Passion” και το “Home and Away”. Το 1992 κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο υποδυόμενος έναν ναυαγοσώστη στην κωμωδία “Wet and Wild Summer”, δίπλα στους Έλιοτ Γκουλντ και Κρίστοφερ Άτκινς.

Ένας από τους πρώτους του ρόλους στην αμερικανική τηλεόραση ήταν σε μια ιστορία 22 επεισοδίων στην τηλεοπτική σαπουνόπερα του NBC “Another World”. Ακολούθησε μια συμμετοχή σε άλλη σειρά του NBC, το “Profiler”, πριν αποκτήσει ευρύτερη αναγνωρισιμότητα ως Κόλ Τέρνερ στο “Charmed”, όπου πρωταγωνίστησε σε τρεις σεζόν της υπερφυσικής εφηβικής σειράς.

Ο πρώτος μεγάλος του ρόλος στην τηλεόραση ήταν στη σειρά “Nip/Tuck” του Ράιαν Μέρφι, η οποία προβλήθηκε για έξι σεζόν στο FX. Υποδυόταν τον Δρ. Κρίστιαν Τρόι, έναν γυναικά, αλαζόνα χειρουργό, ο οποίος συνεργαζόταν με τον Δρ. Σον ΜακΝαμάρα του Ντίλαν Γουόλς. Για τον ρόλο του, κέρδισε υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα το 2005.

Ο Julian McMahon Peter Kramer/AP Photo

Αρκετά χρόνια μετά τη σειρά του FX, ο επόμενος μεγάλος τηλεοπτικός του ρόλος ήταν στο “FBI: Most Wanted”, όπου υποδύθηκε τον Τζέσι ΛαΚρουά, έναν επιθεωρητή ειδικό πράκτορα που καθοδηγούσε τους νεότερους συναδέλφους του στην ομάδα του. Εντάχθηκε στη σειρά το 2020 και πρωταγωνίστησε σε 43 επεισόδια πριν αποχωρήσει το 2022.

Ο πιο γνωστός κινηματογραφικός ρόλος του ΜακΜάχον ήταν ο ρόλος του κακού Doctor Doom στο “Fantastic Four” του Tim Story το 2005 και στο sequel του “Rise of the Silver Surfer” το 2007. Έπαιξε επίσης στις ταινίες “Red”, “Faces in the Crowd”, “Paranoia”, “Swinging Safari”, “Monster Party”, “The Surfer” και “The Supremes at Earl’s All-You-Can-Eat”.