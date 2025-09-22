Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος

“Έφυγε” στα 74 του χρόνια ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος. Πότε θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του.

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος, σε ηλικία 74 ετών, βυθίζοντας στην θλίψη συγγενείς, φίλους και τον καλλιτεχνικό χώρο.

Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποχαιρετώντας τον συνάδελφό του και εξαιρετικό επαγγελματία.

Η κηδεία του Βαγγέλη Ζερβόπουλου θα τελεστεί την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 15:00, στο Γ’ Κοιμητήριο Αθηνών στη Νίκαια.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Σπύρος Μπιμπίλας αναφέρει: «Αντίο αγαπημένε μας Βαγγέλη! Ο καλός μας συνάδελφος Βαγγέλης Ζερβόπουλος έφυγε χθες από την ζωή, ένας σεμνός ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου.. Ένα πάντα χαμογελαστό παιδί και παιδί ήταν ως τα 74 του χρόνια… Καλό ταξίδι αγαπημένε μας φίλε, θα σε αποχαιρετίσουμε από Γ κοιμητήριο Αθήνας στην Νίκαια αύριο Τρίτη στις 3 το μεσημέρι».