Τα Μπαλέτα Béjart της Λωζάνης μάγεψαν το κοινό στο Ηρώδειο

Μια μοναδική βραδιά για τα παιδιά της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί».

Στο κατάμεστο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, τα Μπαλέτα Μπεζάρ της Λωζάνης (Béjart Ballet Lausanne) εντυπωσίασαν το κοινό με τη μοναδικότητά τους και το πλούσιο χορευτικό και μουσικό τους ρεπερτόριο.

Η παράσταση, αφιερωμένη στην επέτειο 100 χρόνων από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025 με την ευγενική υποστήριξη του Ομίλου AΚΤΟR και όλα τα έσοδά της θα διατεθούν στην Ένωση «Μαζί Για Το Παιδί».

Τα Μπαλέτα Béjart της Λωζάνης Photo Panoulis

Στο πρώτο μέρος, το κοινό ταξίδεψε στον καλλιτεχνικό κόσμο του Μωρίς Μπεζάρ μέσα από την ενότητα με τίτλο «Béjart et nous». Μια καλλιτεχνική πρόταση που έχει επιμεληθεί με ευαισθησία ο Ζουλιέν Φαβρώ, εμβαθύνοντας στο πλούσιο έργο του Μπεζάρ, ερμηνευμένο από τους σημερινούς χορευτές της ομάδας του. Με μουσική του Wolfgang Amadeus Mozart, του Johann Strauss, του Jacques Brel αλλά και παραδοσιακούς ήχους από διαφορετικά μέρη του κόσμου, οι θεατές απόλαυσαν ένα μοναδικό θέαμα.

Άννα Ανδρεάδη, Άννα Μαρία Ντε Γκρες, Ντόλα Νομικού Photo PANOULIS

Το δεύτερο μέρος ήταν αφιερωμένο στο Μίκη Θεοδωράκη, προσωπικό φίλο και πηγή έμπνευσης του Μωρίς Μπεζάρ. Η εμβληματική χορογραφία «7 ελληνικοί χοροί» σε μουσική του σπουδαίου Έλληνα συνθέτη καθήλωσε το κοινό, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. Πρόκειται για μια ξεχωριστή απόδοση των αυθεντικών βημάτων των Ελλήνων χορευτών, όπως την οραματίστηκε ο Μωρίς Μπεζάρ που παραμένει ζωντανή στο χρόνο.

Ο Μωρίς Μπεζάρ, ένας από τους θεμελιωτές του σύγχρονου χορού, μέσα από τα αριστουργηματικά του έργα έδωσε νέα πνοή στη χορευτική έκφραση. Από την ίδρυσή τους το 1987 και για 20 χρόνια διηύθυνε τα Μπαλέτα Béjart της Λωζάνης, που αποτελούν διαχρονικό σημείο αναφοράς στο χορό.

Στέλιος Κωνσταντινίδης, Oscar Eduardo Chacon, Γιώργος Τσαπρούνης, Julien Favreau, Αλεξάνδρα Μαρτίνου Στιγμιότυπο στο φινάλε της παράστασης Photo PANOULIS

Τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν αποκλειστικά για τη στήριξη των σωματείων-μελών της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί».

Χορηγοί και Υποστηρικτές

Με την υποστήριξη: Όμιλος AKTOR

Μεγάλος Χορηγός: Ίδρυμα Κανελλόπουλου

Χορηγός: CALIN

Υποστηρικτές: bwin, DORIAN LPG, Εθνική Ασφαλιστική, Rivulis