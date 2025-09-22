Αυτές είναι οι υποψήφιες για το θεατρικό βραβείο “Ελευθερία Σαπουντζή”

Στις 29 Σεπτεμβρίου το Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας φιλοξενεί τη φετινή απονομή του βραβείου «Ελευθερία Σαπουντζή» σε νέα ταλαντούχα καλλιτέχνιδα.

Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, το Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας (Κεφαλληνίας 16, Κυψέλη) θα φιλοξενήσει την απονομή του φετινού βραβείου «Ελευθερία Σαπουντζή». Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη, προσκαλώντας τους φίλους του θεάτρου να παρακολουθήσουν μια σημαντική στιγμή της σύγχρονης καλλιτεχνικής σκηνής.

Στην εκδήλωση συμμετέχει ο Δημήτρης Καταλειφός, ενώ φίλοι και συνεργάτες της Ελευθερίας Σαπουντζή θα μιλήσουν για τη ζωή και το έργο της μέσα από οπτικοακουστικό υλικό. Η Αργυρώ Χιώτη, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου, η οποία έχει τιμηθεί στο παρελθόν με το συγκεκριμένο βραβείο θα διαβάσει ποιήματά της.

Τη φετινή απονομή θα πραγματοποιήσει η ηθοποιός Μπέττυ Αρβανίτη.

Οι φετινές υποψήφιες για το βραβείο είναι οι:

Νοεμή Βασιλειάδου

Βαλέρια Δημητριάδου

Αικατερίνη Παπαγεωργίου

Ελίζα Σκολίδη

Μαριάμ Ρουχάτζε

Το βραβείο «Ελευθερία Σαπουντζή»

Το βραβείο «Ελευθερία Σαπουντζή» απονέμεται κάθε δύο χρόνια από το ομώνυμο μη κερδοσκοπικό σωματείο, που ιδρύθηκε από συγγενείς και φίλους της ηθοποιού, σκηνοθέτιδας και ποιήτριας, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2000. Σκοπός του σωματείου είναι η στήριξη της νέας γενιάς γυναικών καλλιτεχνών, μέσω της απονομής ενός χρηματικού επάθλου ύψους τριών χιλιάδων ευρώ σε μια νέα δημιουργό έως 30 ετών, της οποίας η πορεία και το ήθος προοιωνίζουν σημαντική εξέλιξη στον χώρο.

Η επιλογή της νικήτριας γίνεται από μια πενταμελή επιτροπή, αποτελούμενη από διαφορετικούς, αλλά πάντα έγκριτους καλλιτέχνες της θεατρικής κοινότητας. Τη φετινή χρονιά, την επιτροπή απαρτίζουν οι: Κώστας Βασαρδάνης, Γιώργος Κουτλής, Λουκία Μιχαλοπούλου, Ελίνα Ρίζου και Ελένη Τσιχλή.

Η απονομή του βραβείου «Ελευθερία Σαπουντζή» αποτελεί θεσμό που τιμά τη μνήμη μιας σπουδαίας καλλιτέχνιδας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την αναγνώριση της νέας γενιάς στο ελληνικό θέατρο, αναδεικνύοντας τα ταλέντα που θα συνεχίσουν να διαμορφώνουν τη θεατρική σκηνή του μέλλοντος.