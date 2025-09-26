Από την ποίηση στο ψυχιατρείο: Ο Δημήτρης Βρεττάκος ξαναζεί στο Δαφνί

Η ομάδα «κόσμοι από γάλα» παρουσιάζει μια παράσταση εμπνευσμένη από τον ποιητή Δημήτρη Βρεττάκο, στον χώρο του ΨΝΑ – Δαφνί, φωτίζοντας τη λεπτή γραμμή δημιουργίας και ψυχικής ασθένειας.

Το θέατρο συναντά την ποίηση, την τρέλα και την ιστορία ενός χαρισματικού δημιουργού σε έναν τόπο φορτισμένο μνήμης. Από τις 4 έως τις 19 Οκτωβρίου, στο Μποδοσάκειο Κτίριο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής – Δαφνί, η ομάδα κόσμοι από γάλα παρουσιάζει την παράσταση «η αλεπού θα ξανάρθει», εμπνευσμένη από τη ζωή και το έργο του Δημήτρη Βρεττάκου.

Ο ποιητής που έζησε ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι

Ο Δημήτρης Βρεττάκος υπήρξε μια σπάνια περίπτωση δημιουργού: Χημικός μηχανικός, ποιητής, ζωγράφος, αγαπημένος ανιψιός του Νικηφόρου Βρεττάκου και σίγουρα ένας ιδιαίτερα ευφυής και χαρισματικός άνθρωπος ο Δ. Βρεττάκος στις 10/10/1984 μετά από δύο απόπειρες αυτοκτονίας νοσηλεύεται για τρίτη φορά σε ψυχιατρική κλινική Το ιατρικό πόρισμα αναφέρει «καταθλιπτική συνδρομή μετά παρανοϊκών στοιχείων». Ξεκινά μια μακρά περίοδος νοσηλείας γεμάτη τόσο από έντονη καλλιτεχνική δημιουργία όσο και από υποτροπές. Αυτοκτονεί στις 6/2/1998 πέφτοντας στον φωταγωγό του διαμερίσματος στο οποίο διέμενε.

Η παράσταση αντλεί το δραματουργικό της υλικό από το βιβλίο της Μαρίας Φαφαλιού «Ο αυτόχειρας ποιητής Δημήτρης Β.» (εκδόσεις Αλεξάνδρεια), φέρνοντας στη σκηνή κείμενα και μαρτυρίες που σκιαγραφούν το εσωτερικό του ταξίδι.

Θέατρο σε έναν χώρο με βαρύ συμβολισμό

Το Μποδοσάκειο Κτίριο του ΨΝΑ – Δαφνί δεν επιλέχθηκε τυχαία. Η τοποθεσία φέρει το βάρος της ψυχιατρικής εμπειρίας και δίνει στη site-specific παράσταση μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, εντείνοντας τη σύνδεση του θεατή με την ιστορία. Ο χώρος γίνεται κομμάτι της αφήγησης, σαν να αναπνέει μαζί με τα κείμενα και τις φωνές που αναδύονται από το παρελθόν.

Συντελεστές:

σκηνοθεσία-σύλληψη: Κατερίνα Κλειτσιώτη

ηχητική εγκατάσταση: Γιάννης Παπαδάκης

βοηθός σκηνοθέτη: Βασίλης Χατζηδημητράκης

κείμενα: Δημήτρης Βρεττάκος

παίζουν: Κατερίνα Κλειτσιώτη, Γιάννης Παπαδάκης, Βασίλης Χατζηδημητράκης

συμμετέχουν: Βασιλική Πουλάκη, Γιώργος Παπαμιχαλάκης, Σεμέλη Μπάλλα

φωτογραφία, βίντεο: Βασιλική Πουλάκη

φωτισμοί: Γιώργος Ευθυμίου

εικαστικές εγκαταστάσεις: Κωνσταντίνος Κανταρτζής

οργάνωση-εκτέλεση παραγωγής: κόσμοι από γάλα

Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, η παράσταση λειτουργεί ως μια γέφυρα ανάμεσα στη μνήμη, την τέχνη και τον ψυχισμό.