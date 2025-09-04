Η Gillian Anderson “έρχεται” στο Μέγαρο με το “Λεωφορείο ο Πόθος” και είναι πιο μοιραία από ποτέ

Η Gillian Anderson, η Vanessa Kirby και ο Ben Foster ηγούνται ενός εξαιρετικού θιάσου στο «Λεωφορείο ο Πόθος» του Τένεσι Ουίλιαμς που ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής.

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών συνεχίζει την επιτυχημένη συνεργασία με το National Theatre Live, φέρνοντας την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου στις 20:00, στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη, ένα από τα σπουδαιότερα αμερικανικά έργα του 20ού αιώνα, το «Λεωφορείο ο Πόθος» του Τένεσι Ουίλλιαμς, σε σκηνοθεσία του Benedict Andrews. Η Gillian Anderson ερμηνεύει μοναδικά την Μπλανς Ντιμπουά.

Η παραγωγή, που μαγνητοσκοπήθηκε ζωντανά το 2014 στο Young Vic Theatre του Λονδίνου, σημείωσε τεράστια καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία, ενώ χαρακτηρίστηκε από τον διεθνή Τύπο ως μία από τις πιο τολμηρές και εκρηκτικές αναβιώσεις του έργου.

Η Gillian Anderson (γνωστή από τη σειρά Sex Education), η Vanessa Kirby (The Crown) και ο Ben Foster (Lone Survivor) ηγούνται ενός εξαιρετικού θιάσου σε αυτό το διαχρονικό αριστούργημα του Τένεσι Ουίλιαμς που ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής μέσα από μαγνητοσκοπημένη μετάδοση της πολυσυζητημένης παράστασης του Young Vic Theatre.

Καθώς ο εύθραυστος κόσμος της Μπλανς καταρρέει, στρέφεται στη στήριξη της αδερφής της Στέλλας – όμως η πορεία της την οδηγεί σε μια οδυνηρή σύγκρουση με τον βίαιο και αμείλικτο Στάνλεϊ Κοβάλσκι.

Η παράσταση αποτελεί μια σπαρακτική κατάδυση στην ανθρώπινη ψυχοσύνθεση και στη σύγκρουση ανάμεσα στην ψευδαίσθηση και την ωμή πραγματικότητα.

Πρωταγωνιστούν:

Gillian Anderson στον ρόλο της Blanche DuBois

Ben Foster στον ρόλο του Stanley Kowalski

Vanessa Kirby στον ρόλο της Stella Kowalski

Συντελεστές παραγωγής:

Σκηνοθεσία: Benedict Andrews

Σκηνικά: Magda Willi

Κοστούμια: Victoria Behr

Φωτισμοί: Jon Clark

Ήχος: Paul Arditti

Μουσική: Alex Baranowski

Σκηνοθεσία για την οθόνη: Nick Wickham

Σε συνεργασία με το British Council στην Ελλάδα και τη Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα

Πληροφορίες για τη μετάδοση, στο site του Μεγάρου: https://www.megaron.gr/event/national-theatre-live-leoforeion-o-pothos-tou-tennessee-williams/

Η προπώληση έχει αρχίσει.

Τιμές εισιτηρίων

8 € (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, πολύτεκνοι) ● 15 €

Eισιτήρια

210 72 82 333

www.megaron.gr