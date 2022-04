"Πιάνουμε" τον Μάη με περισσότερες από 20 θεατρικές πρεμιέρες

Το έχουμε ξαναπεί. Αυτή η θεατρική σεζόν δεν τελειώνει ποτέ! Τι κι αν πέρασε η Κυριακή των Βαϊων -που συνήθως σήμαινε και τη λήξη της σεζόν- τι κι αν περιμένουμε να αρχίσει το Φεστιβάλ Αθηνών και τα υπόλοιπα θερινά φεστιβάλ όπου και θα δούμε τις νέες καλοκαιρινές θεατρικές παραγωγές, τα θέατρα της πρωτεύουσας δηλώνουν ακμαιότατα και στις σκηνές τους ετοιμάζονται να κάνουν πρεμιέρα περισσότερες από 20 θεατρικές παραστάσεις!

Αλμυρή Έρημος- Θέατρο 104

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΦΑΜΑΝΩΛΗΣ

Η "Αλμυρή Έρημος", μία πρωτότυπη σκηνική σύνθεση της Ομάδας Θεάτρου «Άλας», που αντλεί το υλικό της από μαρτυρίες προσφύγων και λογοτεχνικά έργα για τη Μικρά Ασία θα κάνει πρεμιέρα την 1η Μαΐου στο Ινστιτούτο Γκροτόφσκι, στον ιστορικό χώρο Laboratorium του Γιέρζι Γκροτόφσκι, στο Βρότσλαβ της Πολωνίας και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στο Θέατρο 104, στην Αθήνα τα ακόλουθα Σαββατοκύριακα του Μαΐου: 7-8, 14-15, 21-22, 28-29.

Στην παράσταση που παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία και ερμηνεία της Ναταλίας Γεωργοσοπούλου και της Σταύριας Νικολάου τα δύο κεντρικά πρόσωπα, «Ο Στρατιώτης» και «Η Γυναίκα», πορεύονται παράλληλα στο έργο χωρίς να συναντιούνται σε πραγματικό χρόνο, συμπληρώνοντας ο ένας την αφήγηση του άλλου στη ροή της ιστορίας. Στιγμιότυπα από τη μικρασιατική εκστρατεία και την καθημερινή ζωή ξετυλίγονται μέσα σ’ ένα θραυσματικό τοπίο μνήμης, σ’ ένα χρόνο άχρονο και, κατ’ αυτήν την έννοια, αιωνίως επίκαιρο, όσο η Ιστορία εξακολουθεί να αιμορραγεί πολέμους, προσφυγιά, ανθρώπινο πόνο και οδύνη.

GUILTY CHOICES- Vault

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΓΑΡΑΣ

Το έργο GUILTY CHOICES κάνει πρεμιέρα στις 3 Μαΐου σε σκηνοθεσία Θοδωρή Βουρνά στον πολυχώρο Vault. Mε ένα καστ νέων ηθοποιών σε μια αυστηρά ακατάλληλη παράσταση που μας κλείνει με πολλά ερωτηματικά το μάτι στα ένοχα μυστικά ενός φαινομενικά πολύ ευτυχισμένου ζευγαριού.

Παίζουν: Γιωργής Βασιλόπουλος, Βασίλης Βουτετάκης, Γιώργος Γογώνης και η Ειρήνη Στεριανού

Πεθαίνω σαν χώρα- Βios

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΔΑΚΑΡΗΣ





H Αλίκη Στενού σκηνοθετεί από τις 3 Μαϊου στην κεντρική σκηνή του Bios το έργο «Πεθαίνω σαν χώρα». Γραμμένο το 1978 από τον Δημήτρη Δημητριάδη το έργο μάς κάνει μάρτυρες μιας χώρας που καταρρέει, σε έναν χρόνο όπου καμιά γυναίκα δεν φέρνει πια παιδί στον κόσμο. Μετά από χίλια χρόνια πολέμου και ενώ ο εχθρικός στρατός πρόκειται να περάσει από ώρα σε ώρα τα σύνορα, βλέπουμε το έθνος να διαλύεται, εξουθενωμένο από την ίδια του την ιστορία και ανίκανο πια να αντισταθεί. Τις στιγμές εκείνες επαληθεύονται οι πιο δυσοίωνες προβλέψεις και περνάμε σε έναν νέο ιστορικό κύκλο, όπου η ανελέητη φαντασία επανέρχεται θριαμβευτικά και δίνει χώρο σε κοσμοϊστορικές ανακατατάξεις. Το τέλος μιας εποχής έχει έρθει όπως ο προμελετημένος θάνατος μιας αθεράπευτης αρρώστιας.

Ερμηνεύουν (αλφαβητικά) : Λίνα Κομνηνού, Συμεών Κωστάκογλου, Δήμητρα Νταντή, Αντώνης Σανιάνος, Αλίκη Στενού

Το Τέλος της Μικρής μας Πόλης-Θέατρο Rabbithole

STUDIO FOTOGENIA/ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ





Μία από τις σπουδαιότερες συλλογές διηγημάτων της νέας ελληνικής πεζογραφίας ανεβαίνει στη θεατρική σκηνή με την υπογραφή του σκηνοθέτη Ορέστη Τάτση. Ένα έργο για τη μετάλλαξη της ελληνικής κοινωνίας μετά το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο και τον Εμφύλιο πόλεμο που ακολούθησε, όπως αυτή αποτυπώνεται κυρίως στο διήγημα «Ο τάφος» του Δημήτρη Χατζή. Από τις 4 Μαΐου και μόνο για 20 παραστάσεις στο Θέατρο Rabbithole στο Μεταξουργείο.

Το χιούμορ, η σάτιρα και η πρωτότυπη ζωντανή μουσική γίνονται όπλο του θιάσου για να μας αφηγηθεί την ιστορία του τέλους μιας πόλης όπως τη γνώρισαν οι ήρωες του διηγήματος. Ο «ντόπιος και ευυπόληπτος πολίτης» Τσιάγαλος θεωρεί αντίπαλό του τον «ξενομερίτη και μυστήριο» Σπούργο χωρίς να αντιλαμβάνεται πως το μέλλον καθορίζεται από «αλλού». Η παράσταση αναδεικνύει ένα τέλος που επανέρχεται ασταμάτητα κι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό αγνοούν το ρόλο τους.

Διασκευή/στίχοι: Έλσα Ανδριανού/Σκηνοθεσία/Σκηνογραφία: Ορέστης Τάτσης/Μουσική σύνθεση/στίχοι: Θέμος Σκανδάμης/Αφηγητής / Μηχανικός: Άρης Τρουπάκης/Σπούργος: Νίκος Γιαλελής/Τσιάγαλος: Στάθης Κόκκορης/Δήμαρχος / Πολίτης: Κώστας Κουτρουμπής/Δικηγόρος / Αστυνόμος / Πολίτης: Δημήτρης Μηλιώτης/Μουσικός επί σκηνής: Θέμος Σκανδάμης

LULU- Μικρό Άνεσις

ΝΑΣΙΑ ΣΤΟΥΡΑΙΤΗ

Η Καλλιτεχνική εταιρία ΜΥΘΩΔΙΑ παρουσιάζει στο θέατρο Μικρό Άνεσις (Εναλλακτική Σκηνή) τη LULU. Ένα έργο γροθιά στο στομάχι σε σκηνοθεσία-διασκευή της Σοφίας Αντωνίου.

«Ένα εξπρεσιονιστικό νούμερο του τσίρκο σε λούπα. Ένα κορίτσι που αναβιώνει το θάνατό της κάθε μέρα. Άνδρες που την αντιμετωπίζουν σαν παιχνίδι, σαν αντικείμενο, σαν τρόπαιο εγκλωβίζονται στη μηχανή Λούλου. Μια μηχανή που οι ίδιοι έχουν κατασκευάσει. Άνθρωποι που δεν έχουν μάθει τι θα πει αγάπη. Η Λούλου ποτέ δεν θέλησε να δείξει στον κόσμο κάτι άλλο από αυτό που έβλεπε σε εκείνη. Η Λούλου είναι αυτή που εσείς θέλετε να είναι.»

Παίζουν: Δημήτρης Καπουράνης, Οδυσσέας Ιωάννου Κωνσταντίνου, Ευδοκία Μιμιλίδη, Λεωνίδας Παπαδόδημας, Φώτης Στρατηγός

Η κυρία Κλάιν- Θέατρο Αργώ

Σκηνή από την κυρία Κλάιν στο θέατρο Αργώ. Η Αιμιλια Υψηλάντη με τη Νατάσα Καλογρίδη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ

Η Αιμιλία Υψηλάντη, η Νατάσα Καλογρίδη και η Σάρα Εσκενάζη συναντώνται στη σκηνή του θεάτρου Αργώ, στο έργο «Η κυρία Κλάιν» του Νίκολας Ράιτ σε σκηνοθεσία Χρύσας Καψούλη.

Τρεις γυναίκες και οι τρεις ψυχαναλύτριες, μια μάνα -η περίφημη Μέλανι Κλάιν- η κόρη της και η γραμματέας της περνούν μια νύχτα μαζί, στο Λονδίνο του 1934. O ξαφνικός θάνατος του γιού και αδελφού δημιουργεί άγριες συγκρούσεις, συνεχείς ανατροπές, ανταγωνισμό, ενοχές, πάθη.

Η Κυρία Κλάιν είναι η βιεννέζα ψυχαναλύτρια Μέλανι Κλάιν, η σημαντικότερη της Ευρώπης που έκανε πρωτοπόρες έρευνες στη νηπιακή και παιδική ψυχολογία και αμφισβήτησε έντονα τον Σίγκμουντ Φρόυντ του οποίου υπήρξε μαθήτρια.

"Το Σφαγείο του Έρωτα" στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων

ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας σε συνεργασία με το Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής παρουσιάζουν από τις 6 Μάϊου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων «Το Σφαγείο του έρωτα» ένα έργο βασισμένο στο «Αίμα της Αγάπης» του Παντελή Μπουκάλα, σε σκηνοθεσία Θοδωρή Γκόνη με ένα εξαιρετικό πρωταγωνιστικό καστ ηθοποιών της νεότερης γενιάς.

Συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Άννα Καλαϊτζίδου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαρία Χάνου/Μουσικοί επί σκηνής: Αθηνά Λαμπίρη, Τάσος Μισυρλής, Δημήτρης Χατζηζήσης.

Νίκη, απόψε στο πάρτι -Θέατρο «Φούρνος»

ΘΕΑΤΡΟ ΦΟΥΡΝΟΣ



Μία γυναίκα, η Victory of the Rose (Νίκη Τριανταφυλλίδη), κάνει την ανασκόπηση της εσωτερικής της ζωής και μέσα από τρεις βασικές μεταμορφώσεις (Ελισάβετ, Μαξίμ, Αλίκη), καθώς και τις αρχετυπικές παρεμβάσεις της μητέρας και του πατέρα, φτάνει στα έγκατα της ύπαρξής της.

Η Ρούλα Πατεράκη παρουσιάζει από τις 7 Μαΐου μια παράσταση αφιερωμένη στη Νίκη Τριανταφυλλίδη, υπογράφοντας τη σκηνοθεσία και τη δραματουργική μεταγραφή του θεατρικού κειμένου που έγραψε η ίδια η Τριανταφυλλίδη, με τη Νάνα Παπαδάκη να ενσαρκώνει τον ρόλο της κεντρική ηρωίδας.

Δύο νέα έργα στο Θέατρο Πορεία

Το θέατρο Πορεία σε μια μοναδική πρωτοβουλία, που προάγει το νέο ελληνικό θεατρικό έργο, παρουσιάζει τα δύο πρωτότυπα θεατρικά έργα που αναδείχθηκαν από τη Σχολή Πυροδότησης Θεατρικής Γραφής του θεάτρου Πορεία, με την καθοδήγηση του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη και του Θανάση Τριαρίδη. «Νυχιάνγκ» και «Labor» έρχονται τον Μάιο στη σκηνή του θεάτρου Πορεία και για ένα μόνο μήνα παραστάσεων.

Ευαγγελία Γατσωτή- ΝΥΧΙΑΝΓΚ

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τάρλοου από 6 Μαΐου

Τη «σκοτεινή» κωμωδία «Νυχιάνγκ» της μόλις εικοσάχρονης σπουδάστριας Ευαγγελίας Γατσωτή, θα σκηνοθετήσει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου Πορεία, Δημήτρης Τάρλοου, με τις Αλεξία Καλτσίκη και Θάλεια Σταματέλου στους δύο ρόλους του έργου.

Ένα δυνατό έργο-σχόλιο πάνω στην αλλοίωση της εικόνας μας, στη ζωή που δεν ζήσαμε ποτέ, στην κατασκευή των αναμνήσεών μας, στα υπαρξιακά απωθημένα, στις αυτό-εξαπατήσεις που μας διασώζουν (;), στις επιλογές που μας καθορίζουν. @PATROKLOS_SKAFIDAS

Η Αργυρώ είναι αισθητικός και προσφέρει τις υπηρεσίες της κατ’ οίκον. Η Κάλλια χρειάζεται μανικιούρ και της κλείνει ραντεβού στο διαμέρισμά της. Η Αργυρώ καταφτάνει με τα σύνεργά της και η διαδικασία ξεκινάει. Την ιεροτελεστία του μανικιούρ διαρρηγνύει ο επίμονος ήχος κλήσης του κινητού της Κάλλιας. Η Αργυρώ θέλει επίμονα να μάθει ποιος είναι στην άλλη άκρη της γραμμής και γιατί προκαλεί τέτοια αναστάτωση στην Κάλλια. Ένα ιδιόχειρο γράμμα που θα βρεθεί στην εξώπορτα θα ανατρέψει τις εξηγήσεις, πυροδοτώντας εξομολογήσεις και συνταρακτικές αποκαλύψεις.

Διανομή: Αργυρώ: Αλεξία Καλτσίκη, Κάλλια: Θάλεια Σταματέλου

Ανθή Τσιρούκη- LABOR

Σκηνοθεσία: Έμιλυ Λουΐζου/από 3 Μαΐου

Ένα δυνατό έργο-σχόλιο πάνω στην αλλοίωση της εικόνας μας, στη ζωή που δεν ζήσαμε ποτέ, στην κατασκευή των αναμνήσεών μας, στα υπαρξιακά απωθημένα, στις αυτό-εξαπατήσεις που μας διασώζουν (;), στις επιλογές που μας καθορίζουν. Την παράσταση σκηνοθετεί η νεαρή Έμιλυ Λουΐζου, Ελληνίδα σκηνοθέτης που ζει στο Λονδίνο, η δουλειά της οποίας προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον του κοινού και του θεατρικού κόσμου της βρετανικής πρωτεύουσας. Τρεις εξαιρετικοί ηθοποιοί, ο Στέλιος Μάινας, η Ιωάννα Παππά και ο Ορέστης Χαλκιάς, σχηματίζουν τη διανομή.

Τρεις εξαιρετικοί ηθοποιοί, ο Στέλιος Μάινας, η Ιωάννα Παππά και ο Ορέστης Χαλκιάς, σχηματίζουν τη διανομή.

Ένα ζευγάρι πλαστικών χειρουργών έχει καταφέρει να νικάει το χρόνο και να ζει σε μια ατέλειωτη απομόνωση. Μέχρι το βράδυ που χτυπάει την πόρτα του σπιτιού τους ένας νεαρός. Είχε μόλις ένα ατύχημα και δε θυμάται ποιος είναι. Τον φιλοξενούν και τον περιθάλπουν. Όσο περνάνε οι μέρες όμως, το ζευγάρι δένεται όλο και περισσότερο με τον νεαρό. Αρχίζουν να παρεμβαίνουν πάνω στην εμφάνιση του με νυστέρι και ψαλίδι. Καθώς το πρόσωπό του αλλάζει, γίνεται παιδί τους.

Σκληρές Φωτογραφίες- Studio Μαυρομιχάλη

Ο καλύτερος τζόκει του κόσμου, ένα δύστροπο άλογο που τρέχει μόνο για τη νίκη και ένας πατέρας που αποφάσισε να κάνει μια νέα αρχή στην Αβάνα.

Στο έργο «Σκληρές Φωτογραφίες» που θα παρουσιάστει από τις 9 Μαίου στο Studio Μαυρομιχάλη σε σκηνοθεσία Χριστίνας Χριστοφή, οι σχέσεις των τριών προσώπων κρίνονται στη λεπτομέρεια, πάνω σε οριακές στιγμές, εκεί που ένας κύκλος ζωής κλείνει και ανοίγει ένας άλλος, εκεί που ένας αγώνας τελειώνει και περιμένεις το σκληρό φώτο φίνις για να σου δείξει αν κέρδισες ή αν έχασες.

Οι «Σκληρές Φωτογραφίες» είναι ένα έργο με τρεις δυνατούς χαρακτήρες που άλλοτε συγκρούονται και άλλοτε συνεργάζονται, τρία πρόσωπα με παράλληλες διαδρομές αλλά την ίδια ανάγκη συμφιλίωσης με τις επιλογές, τα ταλέντα, την τύχη και τα λάθη τους. Τρία πρόσωπα που έκαναν τις επαναστάσεις τους και τώρα αναλογίζονται αν κέρδισαν ή όχι, που αναμετρώνται με εθισμούς και φόβους, με το παρελθόν τους αλλά και το μέλλον που δείχνει δύσκολο και αβέβαιο.

Θεατρικό έργο: Κυριάκος Βέρης/Σκηνοθεσία: Χριστίνα Χριστοφή/Παίζουν:Πρίγκιπας (άλογο): Δημοσθένης Φίλιππας, Οδυσσέας (αναβάτης): Σπύρος Ασημένιος, Πατέρας: Δημήτρης Μαργαρίτης

Backpack- Θέατρο 104

ELINA GIOUNANLI/NOPHOTO.GR

Το «Backpack» είναι ένα νεοελληνικό έργο από τον βραβευμένο δημοσιογράφο Σπύρο Δ. Μιχαλόπουλο. Επανέρχεται συγγραφικά στο «θέατρο 104», τέσσερα χρόνια μετά την επιτυχία, στον ίδιο χώρο, του προηγούμενου έργου του «Σεξ Λεξικόν- Η επιστήμη του Έρωτα».

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους διεισδύει σκηνοθετικά στον κόσμο δύο χαρακτήρων που κουβαλούν τα σημάδια που αφήνουν πίσω τους οι ατελείς σχέσεις, ο θυμός, η αγωνία, η εσωστρέφεια, αλλά και η αγάπη, η συντροφικότητα, η ελπίδα και η προσδοκία.

Ερμηνεύουν οι Φαίη Ξυλά και Χρήστος Σπανός. Την πρωτότυπη μουσική της παράστασης υπογράφει η νέα τραγουδοποιός Μαρίνα Σπανού.

Αμερικάνικος Βούβαλος- Θέατρο Φούρνος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΠΟΥΡΗΣ

Μετά το «Λεωφορείον ο Πόθος» του Tennessee Williams που παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία στο Εθνικό Θέατρο, ο Θανάσης Σαράντος αναμετράται μ’ ένα ακόμη εμβληματικό έργο, τον «Αμερικάνικο Βούβαλο» του David Mamet.

Γραμμένο το 1975, το πιο δημοφιλές θεατρικό του Αμερικανού συγγραφέα για το οποίο απέσπασε σημαντικές διακρίσεις, όπως το βραβείο OBIE και αυτό των Αμερικανών Κριτικών, ανεβαίνει από 9 Μαΐου και για 15 μόνο παραστάσεις στο θέατρο ΦΟΥΡΝΟΣ, στην αναθεωρημένη μετάφραση του Δημήτρη Τάρλοου και σε σκηνοθεσία του Θανάση Σαράντου.

Παίζουν οι: Θανάσης Σαράντος (Δάσκαλος), Χριστόδουλος Στυλιανού(Ντον), Πάρης Σκαρτσόλιας (Μπομπ).

Ο Ορφέας στον Άδη- Θέατρο ΡΟΕΣ

KAROL JAREK

Η Δήμητρα Χατούπη, ο Δημήτρης Δρόσος, ο Γιάννης Δρακόπουλος και μια ομάδα νέων ηθοποιών υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Βασίλη Ανδρέου, παρουσιάζουν το έργο του Τέννεση Ουίλλιαμς «Ο Ορφέας στον Άδη», κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Κυριακή στο θέατρο Ροές.

Το 1939 ο Τέννεση Ουίλλιαμς γράφει ένα δίπρακτο έργο με τίτλο «Η μάχη των Αγγέλων» και το 1957, με βάση το έργο αυτό και ορισμένους από τους χαρακτήρες του, γράφει τον «Ορφέα στον Άδη», που παρουσιάζεται την ίδια χρονιά σε κεντρική σκηνή της Νέας Υόρκης...

Παίζουν: Δήμητρα Χατούπη (Λέηντυ Τόρανς), Δημήτρης Δρόσος (Βαλ Ξαβιέ), Γιάννης Δρακόπουλος (Τζέημπ Τόρανς), Φαίδρα Παπανικολάου (Μπιούλα Μπίνινγκς), Δανάη Ντέμου (Κάρολ Κατρήρ), Βικτωρία Μπιτούνη (Βη Τάλμποτ), Στέλλα Παπακωνσταντίνου (Ντόλυ Χάμμα), Νεκταρία Ελευθερία Κουτσαβλάκη (Εύα Τεμπλ), Γιάννης Κουρμπάνης (Αστυνόμος Τάλμποτ/Ντέηβιντ Κατρήρ)

Χορευτική Πανούκλα- Σκηνή Ωμέγα του ΔΘΠ

ΑΛΕΞ ΚΑΤ

Η “Χορευτική Πανούκλα/Dancing Plague” του Κωνσταντίνου Μάρκελλου ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του συγγραφέα και πρωτότυπη μουσική του Λευτέρη Βενιάδη στην Σκηνή Ωμέγα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά από τις 9 Μαΐου και για 10 μόνο παραστάσεις. Πρόκειται για μια αλληγορία πάνω στα όρια και τις ανεπάρκειες της ανθρώπινης φύσης, τον φόβο του Θανάτου, την αναπόφευκτη φθορά (σωμάτων και ιδεολογιών), την ενστικτώδη αντίδραση του ανθρώπου στην καταπίεση, στην χειραγώγηση και στην ανέχεια, αλλά και μια σπουδή, ταυτόχρονα, πάνω την σύγκρουση ανάμεσα στην επιθυμία της ελευθερίας και στην αναγκαιότητα του “συνανήκειν”.

ΠΑΙΖΟΥΝ: ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ILYA ALGAER, ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑ,ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ,ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΕΝΙΑΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ

Η Κυρία Νταλογουέη- Βιρτζίνια Γουλφ- Παρένθεση

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΡΓΑΛΙΑΣ

Με αφορμή το βιβλίο της Β. Γουλφ, ένα από τα μεγαλύτερα και επιδραστικότερα μεταμοντέρνα μυθιστορήματα του 20ου αιώνα, ο Γρηγόρης Χατζάκης από τις 9 Μαίου στήνει μία παράσταση για τη δύναμη της ζωής, την αξία της υποκειμενικότητα του χρόνου, το απροσμέτρητο μέγεθος του τίποτα.

Παίζουν:Δώρα Παρδάλη, Ελένη Σιδηροκαστρίτη

Μικρό Αναρχικό Καλοκαίρι-Θέατρο Τέχνης

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΠΑΥΛΑΚΗ

Ο Ακύλλας Καραζήσης σκηνοθετεί τη νέα παράσταση της ομάδας RMS MATAROA, "Μικρό Αναρχικό Καλοκαίρι" που θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Τέχνης από τις 13 Μαϊου.

Η παράσταση καταπιάνεται με τα γεγονότα του Ισπανικού Εμφυλίου, τα τρία εκείνα χρόνια πριν την απόλυτη επικράτηση του Φράνκο, τότε που ένα μοντέλο κοινωνικής οργάνωσης βασισμένο στον αναρχισμό μετέτρεψε για λίγο την Ουτοπία σε πραγματικότητα.

Από κοινού με καθαρή κριτική ματιά πάνω στην ιστορία και τις ιδεολογίες, δοκιμάζουν τα θεατρικά όρια, περνώντας από το θέατρο ντοκουμέντο στη θεατρική αφήγηση, και ακόμα σε πιο λυρικές μουσικές φόρμες.

Με τους Μάνο Βαβαδάκη, Χαρά – Μάτα Γιαννάτου, Θεοδώρα Γεωργακοπούλου, Ακύλλα Καραζήση, Κατερίνα Παπανδρέου, Κωνσταντίνο Πλεμμένο

Εγώ δεν είμαι ο Μάνθος Μανδηλάκης-Θέατρο Άλφα

Το έργο «Εγώ δεν είμαι ο Μάνθος Μανδηλάκης», βασίζεται στο διήγημα «Αίμα στην πόλη μαζί με φως» της Βίλιας Χατζοπούλου και παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο θέατρο Άλφα, από τις 16 Μαΐου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, για 6 μόνο παραστάσεις.

Στην παράσταση παίζουν : Ηλίας Βαλάσης, Κατερίνα Γεωργιάδου, Δώρα Γιαννακοπούλου, Μαρία Καλαμποκιά, Αγγελική Μπούρα, Ασημένη Τούντα, Αντρέας Τσιλιβαράκος.

Φράνκενσταϊν – Ο Χαμένος Παράδεισος- Κεντρική Σκηνή της Στέγης

ANDREAS SIMOPOULOS

Η αιρετική Λένα Κιτσοπούλου επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης από τις 18 Μαϊου αυτή τη φορά "οδηγούμενη" από τον βικτοριανό μύθο του Φράνκενσταϊν, του δημιουργού που έπλασε το ανθρωπόμορφο κτήνος. Και αν νομίζετε ότι το μυθιστόρημα της Μαίρη Σέλλεϋ αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για την Ελληνίδα δημιουργό, οι ήρωες του έργου της, Φράνκενσταϊν – Ο Χαμένος Παράδεισος, έχουν άλλη άποψη.

Ανελέητη σάτιρα, χιούμορ της δεκαετίας του ’80, νεανικές ακολασίες και αμαρτίες γονέων. Μια αγαπημένη οικογένεια, μια αράχνη που βγάζει δηλητήριο, ένα γραφείο κηδειών, ένα εργαστήριο κεραμικής, ένας ευαίσθητος νέος που δεν θέλει να δημιουργήσει κανένα τέρας…

Ηθοποιοί (αλφαβητικά): Χριστίνα Αντωναράκη, Γιώργος Βουρδαμής, Χρήστος Καραβέβας, Νίκος Καραθάνος, Λένα Κιτσοπούλου, Έμιλυ Κολιανδρή, Γιάννης Κότσιφας, Ιωάννα Μαυρέα, Φώντας Μίχος, Ηλίας Μουλάς, Πάνος Παπαδόπουλος

Ο Γλάρος- C. for Circus-Τζένη Καρέζη

ΧΡΗΣΤΟΣ_ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ

Οι C. for Circus επιστρέφουν από τις 19 Μαϊου και για λίγες μόνο παραστάσεις στο θέατρο Τζένη Καρέζη, με το κλασικό αριστούργημα της σύγχρονης δραματουργίας «ο Γλάρος» του Άντον Τσέχωφ, σε μετάφραση Ξένιας Καλογεροπούλου και σκηνοθεσία Νικόλα Παπαδομιχελάκη.

Σε μία εποχή γεμάτη απελπισία, με όχημα το τσεχωφικό αριστούργημα και τη μουσική που ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής, οι C. for Circus συναντιούνται σε ένα δεύτερο σχεδίασμα, για να αναμετρηθούν με το χάσμα μεταξύ παλιού και νέου, έμπνευσης, έρωτα και απελπισίας. Καθισμένοι πλάι στη νοητή λίμνη της θεατρικής σκηνής του θεάτρου Καρέζη, προσπαθούν να ανασυγκροτήσουν έναν κύκλο που μοιάζει να έχει σπάσει. Τραγουδούν και παίζουν τον έρωτα, τη ζωή και το θάνατο, θίγοντας με χιούμορ κι ευαισθησία όσα δεν έπαψαν να απασχολούν την ανθρωπότητα, από τη Ρωσία του 1895 μέχρι την Αθήνα του σήμερα.

ΔΙΑΝΟΜΗ: Αρκάντινα: Βαλέρια Δημητριάδου/Τρέπλιεφ: Βαγγέλης Αμπατζής/Σόριν: Νικόλας Παπαδομιχελάκης/Νίνα: Μαρία Μοσχούρη/Σαμράγιεφ: Σπύρος Χατζηαγγελάκης/Πωλίνα: Ειρήνη Μακρή/Μάσα: Χρύσα Κοτταράκου/Μεντβεντένκο: Άλκης Μπακογιάννης/Ντορν: Παύλος Παυλίδης/Τριγκόριν: Γιώργος Κισσανδράκης

«Χιροσίμα, αγάπη μου»- Θέατρο Σημείο

ΘΕΑΤΡΟ ΣΗΜΕΙΟ

Μία πρωτότυπη θεατρική μεταφορά της κορυφαίας γαλλο-ιαπωνικής ταινίας «Χιροσίμα, αγάπη μου» (Hiroshima mon amour, 1959) θα παρουσιαστεί από τις 19 Μαϊου σε σκηνοθεσία του ιδρυτή του θεάτρου Σημείο, Νίκου Διαμαντή.

Η ποιήτρια Ίνγκεμποργκ Μπάχμαν, στο ποίημα της «Κάθε μέρα» επαναλαμβάνει τον στίχο: «Πόλεμος που δεν κηρύχθηκε, απλώς συνεχίζεται...». Εκείνη είναι μια ηθοποιός που γυρίζει στη Χιροσίμα μία ταινία για την ειρήνη. Εκείνος είναι ένας αρχιτέκτονας που, ενώ πολεμούσε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έζησε την τραγωδία στην ίδια πόλη μέσα από τα μάτια της οικογένειάς του. Αυτή είναι η σύντομη ερωτική τους συνάντηση.

Το «Χιροσίμα Αγάπη Μου» ξεκινά και τελειώνει ουσιαστικά με μια περιπλάνηση. Η Χιροσίμα είναι η ιστορία μιας καταστροφής, η ιστορία μιας τραγωδίας, η απόλυτη συντριβή και ο απόλυτος έρωτας.

Παίζουν Ιωάννα Μακρή, Λητώ Μεσσήνη, Όμηρος Πουλάκης, Βαγγέλης Ρόκκος.

Στα Ίχνη της Αντιγόνης- Θέατρο του Νέου Κόσμου

MARIZA KAPSABELI

Η διεθνής Ελληνίδα σκηνοθέτις Έλλη Παπακωνσταντίνου επιστρέφει στην Ελλάδα για να παρουσιάσει μόνο για 9 παραστάσεις το φεμινιστικό υβριδικό show Ίχνη της Αντιγόνης (Traces of Antigone) που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στη Ελλάδα, από τις 19 έως τις 29 Μάϊου στο θέατρο του Νέου Κόσμου, μετά την παρουσίασή της σε σημαντικούς σταθμούς της Ευρώπης και της Αμερικής όπως το Centre Pompidou/ IRCAM (Γαλλία), το Romaeuropa Festival (όπου και απέσπασε την υποψηφιότητα για το βραβείο των Ιταλών Κριτικών Θεάτρου), το O. Festival (Ολλανδία) και το Εθνικό Θέατρο της Γένοβα (Ιταλία).

Πρόκειται για ένα εξαιρετικό έργο της σύγχρονης Σουηδής Χριστίνας Ουζουνίδου, το οποίο αντλεί από τον αρχαιοελληνικό μύθο της Αντιγόνης και καταπιάνεται με την διαχρονική έμφυλη βία. υπό το φως του “metoo” κινήματος. Επί σκηνής οι μουσικοί Nalyssa Green και Κατερίνας Παπαχρήστου (Tango With Lions) ερμηνεύουν ζωντανά, ενώ οι έξι performers (Σεραφίτα Γρηγοριάδου, Βάλια Παπαχρήστου, Gemma Hansson Carbone, Σοφία Μανώλη, Χαρίκλεια Πετράκη, Έλλη Παπακωνσταντίνου) συνθέτουν “μία καθηλωτική διερεύνηση της γυναικείας ταυτότητας, ένα συναρπαστικό οπτικό καλειδοσκόπιο”, όπως σημειώνει ο Douglas Kennedy, τέως διευθυντής του Peacock Theatre του Λονδίνου, Συγγραφέας διεθνών bestseller όπως The Big Picture, The Pursuit of Happiness, Leaving the World

«Ένα έργο για το άγχος, το ροκ εν ρολ και τη θάλασσα. Ένα μανιφέστο λέξεων και ήχων ενάντια στον στιγματισμό που συνοδεύει τις ψυχικές ασθένειες»

Μπλε-Bios

- YURI PIRES TAVARES

To Μπλε της Άννας Λεμονάκη, ένα έργο για το άγχος, το ροκ εν ρολ και τη θάλασσα. Ένα μανιφέστο λέξεων και ήχων ενάντια στον στιγματισμό που συνοδεύει τις ψυχικές ασθένειες έρχεται από τη Γενεύη στην Αθήνα για λίγες παραστάσεις στο BIOS από τις 19 Μαΐου.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο περφόρματιφ έργο όπου η γλώσσα μπλέκεται με τη μουσική. Μία ηθοποιός κι ένας μουσικός συντονίζονται και φέρνουν τον θεατή στην καρδιά της προσωπικής αλήθειας που κρύβεται πίσω από το άγχος.

