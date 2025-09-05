Στον αντιεξουσιαστικό χώρο της ΒΙΟ.ΜΕ, η Αντιγόνη ξαναγράφει την ιστορία της

Στον αντιεξουσιαστικό χώρο της ΒΙΟ.ΜΕ. της Θεσσαλονίκης, η Αντιγόνη γίνεται συνέλευση: η ομάδα Εν Δυνάμει επιστρέφει με ένα θέαμα συμπερίληψης και ανυπακοής, που μας καλεί να αποφασίσουμε ποια πλευρά της ιστορίας διαλέγουμε.

Ο μύθος της Αντιγόνης επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη όχι ως μνημείο, αλλά ως ζωντανή πράξη. Μετά τις καλοκαιρινές στάσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, το «Σχέδιο Αντιγόνη» της ομάδας Εν Δυνάμει στήνει για λίγες παραστάσεις (22–28 Σεπτεμβρίου) το δικό του «λαϊκό βουλευτήριο» στον υπαίθριο χώρο της ΒΙΟ.ΜΕ. Συνεργατική: σε έναν τόπο αυτοδιαχείρισης και συλλογικής αντίστασης, όπου η τραγωδία του Σοφοκλή συναντά τα αιτήματα του σήμερα.

Ένας Χορός από καλλιτέχνες με και χωρίς αναπηρία, διαφορετικών ηλικιών και βιωμάτων, συντονίζεται στον ρυθμό της συμπερίληψης και της ανυπακοής, μετατρέποντας την παράσταση σε δημόσια συνέλευση που μας καλεί να πάρουμε θέση.

Valeria-Isaevα

Με τη σκηνοθεσία της Σοφίας Αντωνίου και τη σύμπραξη του Γ’ έτους της Σχολής Υποκριτικής του Εθνικού Θεάτρου, το εγχείρημα διευρύνεται: σπάει στερεότυπα – καθώς για πρώτη φορά μια ομάδα με αυτήν την σύνθεση αναμετριεται με την αρχαία ελληνική γραμματεία- ανοίγει τον ορισμό του «ανήκειν» και ξαναδιαβάζει την Αντιγόνη όχι ως κείμενο-κέλυφος, αλλά ως ανοιχτή διαδικασία.

Εδώ, η αντίσταση δεν είναι σλόγκαν· είναι σώματα, φωνές, πρόσωπα που μοιράζονται χώρο και ευθύνη. Στη ΒΙΟ.ΜΕ., ένα εργοστάσιο που ξαναγεννήθηκε από τους εργάτες του, η τραγωδία βρίσκει το πιο φυσικό της σκηνικό: εκεί όπου η τέχνη γίνεται πράξη και η πράξη, τέχνη.

Στην προηγούμενη παρουσίαση του έργου, το «Σχέδιο Αντιγόνη» συμπεριέλαβε στη θεατρική πράξη πολίτες και μέλη θεατρικών ομάδων της Αιανής Κοζάνης, δημιουργώντας έναν πολυφωνικό Χορό. Στις νέες παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη, το έργο διευρύνεται ξανά και ενσωματώνει αυτή τη φορά το Γ’ έτος της Σχολής Υποκριτικής του Εθνικού Θεάτρου, φέρνοντας σε διάλογο τους νέους ανερχόμενους ηθοποιούς με τους καλλιτέχνες με και χωρίς αναπηρία της ομάδας Εν Δυνάμει.

Σχέδιο Αντιγόνη Τάσος Αγάπης

H καλλιτεχvική διευθύvτρια της ομάδας Ev δυvάμει Ελέvη Δημοπο ύ λου αναφέρει 5 λόγους για να δει κάποιος την παράσταση

1. Το «Σχέδιο Αντιγόνη» δεν είναι απλώς μια νέα ανάγνωση της αρχαίας τραγωδίας. Είναι μια επείγουσα και ζωντανή πράξη αντίστασης, μια πρόσκληση στο κοινό να επαναπροσδιορίσει τη θέση του απέναντι στην εξουσία, τον αποκλεισμό και τη συλλογική ευθύνη. Η Σοφία Αντωνίου, στη νέα της σκηνοθεσία, δεν αναμετριέται απλώς με την Αντιγόνη του Σοφοκλή — την ξαναδιαβάζει μέσα από το πρίσμα του σήμερα: της ανυπακοής, της συμπερίληψης, της συλλογικής φωνής.

2. Η ομάδα ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ, αποτελούμενη από καλλιτέχνες με και χωρίς αναπηρία, ενορχηστρώνει έναν Χορό που ενώνει διαφορετικές ηλικίες, εμπειρίες και σωματα. Γκρεμίζει στερεότυπα, ενώνει εμπειρίες και επαναπροσδιορίζει τι σημαίνει να ανήκεις — όχι μόνο στο θέατρο, αλλά στην κοινωνία. Το έργο μιλά με τρόπο αυθεντικό για τη συμπερίληψη και την ταυτότητα, όχι σαν έννοιες, αλλά σαν καθημερινή εμπειρία.

3. Ο εμβληματικός χώρος της ΒΙΟ.ΜΕ. Συνεργατική — ένα εργοστάσιο αυτοδιαχείρισης από τους ίδιους τους εργαζομένους — γίνεται το ιδανικό σκηνικό για να ειπωθεί μια ιστορία ανυπακοής και ελευθερίας.

4. Στο φετινό «Σχέδιο Αντιγόνη» συμμετέχει το Γ’ έτος της Σχολής Υποκριτικής του Εθνικού Θεάτρου, σε δημιουργική σύμπραξη με την ομάδα ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ δημιουργώντας μια συνάντηση διαφορετικών προσεγγίσεων, τεχνικών και κόσμων.

5. Το «Σχέδιο Αντιγόνη» δεν είναι μόνο θέατρο — είναι μια συνέλευση, μια δημόσια πράξη, μια θέση ζωής. Είναι ένα κάλεσμα συμμετοχής, μια πολιτική πράξη με καλλιτεχνικούς όρους.

Ταυτότητα παράστασης

Καλλιτεχνική διεύθυνση | Ελένη Δημοπούλου

Μετάφραση | Σοφία Νικολαΐδου

Σκηνοθεσία-Διασκευή | Σοφία Αντωνίου

Σκηνικά – Κοστούμια | Μαριλένα Καλαϊτζαντωνάκη

Ηχητικός σχεδιασμός | Ecati

Σχεδιασμός φωτισμών | Richard Anthony

Επιμέλεια κίνησης | Μέλπω Βασιλικού

Βοηθοί σκηνοθέτριας | Γιώργος-Ζήσης Μπιλιώνης, Σοφία Κύρινα

Φωτογραφίες | Δημήτρης Βαβλιάρας, Βαλέρια Ισαέβα, Σταυρούλα Ντολοπούλου

Βιντεοσκόπηση trailer | Τάσος Αγάπης

Υπεύθυνη επικοινωνίας| Ευαγγελία Σκρομπόλα

Από την ομάδα Εν Δυνάμει ερμηνεύουν οι:

Μύριαμ Αρτζανίδου, Χριστίνα Ασλανίδη, Γιάννος Γαβαλάς, Μαρία Δαχλύθρα, Ελένη Δημοπούλου, Μαργαρίτα Καϊναδά, Θεανώ Κόντα, Νίκος Κυπαρίσσης, Σοφία Κύρινα, Λωξάνδρα Λούκας, Παναγιώτης Ματζίρης, Θεοχάρης Μπαϊρακταρίδης, Γιώργος-Ζήσης Μπιλιώνης, Θάνος Νανάσης, Μιχάλης Ντολόπουλος, Θεανώ Παπαβασιλείου, Γιώργος Πούλος, Χρήστος Σιούμης, Μαρία-Ταρσή Χελά, Αλέξανδρος Χάτσιος

Από την Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου ερμηνεύουν οι:

Κατερίνα Γαλανάκη, Δημήτρης Γιαννόπουλος, Δανάη Φοίβη Γρηγοράκη, Κωνσταντίνα Κατσιάρη, Θοδωρής Μερκούρης, Κατερίνα Ολγα Μολφέση, Γιώργος-Ζήσης Μπιλιώνης, Γιώργος Μπραουδάκης