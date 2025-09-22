The Acid Test: Ένα λονδρέζικο διαμέρισμα, πολύ αλκοόλ και αλήθειες

Ο σκηνοθέτης Ντίνος Ψυχογιός μιλά στο NEWS 24/7 με αφορμή την παράσταση THE ACID TEST που επιστρέφει στο Θέατρο Εν Αθήναις από τις 6 Οκτωβρίου 2025.

Το THE ACID TEST, σε σκηνοθεσία του Ντίνου Ψυχογιού, επιστρέφει στο Θέατρο Εν Αθήναις από τις 6 Οκτωβρίου 2025, φέρνοντας στο προσκήνιο τις σύγχρονες αγωνίες και τα συναισθηματικά αδιέξοδα των νέων. Αντλώντας έμπνευση από το έργο του Χρόνη Μίσσιου, η παράσταση εξερευνά τη σύγκρουση, τη φιλία και τις απογοητεύσεις της νεανικής γενιάς, σε μια νύχτα γεμάτη αλκοόλ, γέλια, εξομολογήσεις και αλήθειες.

Πώς είναι, στ’ αλήθεια, να είσαι νέος το 2025;

Ένα βράδυ Παρασκευής σε ένα μικρό πολύχρωμο διαμέρισμα του Λονδίνου τρία κορίτσια και ένας πατέρας δοκιμάζονται στην φιλία, τις απογοητεύσεις και τις ανθρώπινες σχέσεις. Ιδέες και συναισθήματα πυροδοτημένα από το αλκοόλ. Τα γέλια θα διαδεχθούν οι εξομολογήσεις. Και μετά οι αλήθειες.

Η Άνια Ράις συστήνει μια παρέα που ψάχνει να βρει τον δρόμο της. Φιλία, σχέσεις, όνειρα, απογοητεύσεις — όλα μπερδεύονται σε μια βραδιά που ξεκινά χαλαρά και καταλήγει σε αποκαλύψεις. Η συγγραφέας μας αποκαλύπτει τον σπαρταριστό κόσμο των προβληματισμένων νέων του σήμερα -αλλά και του πάντα- και προσθέτει σε αυτόν μια άλλοτε σκληρή και άλλοτε τρυφερή πατρική φιγούρα. Ωστόσο, όσο η νύχτα φεύγει σιγά σιγά και τη διαδέχεται το φως της ημέρας, τι θα αφήσει εντέλει πίσω της;

O Ντίνος Ψυχογιός αναφέρει γιατί επέλεξε το «The Acid Test»: “Το The Acid Test είναι ένα έργο αρκετά σύγχρονο και πολύ οικείο. Οικογένεια, φιλίες, νεανικές απογοητεύσεις. Μια ιστορία για τις καθημερινές αγωνίες των νέων του σήμερα -και όχι μόνο- που προσπαθούν να καταλάβουν τη ζωή και τις σχέσεις. Ταυτόχρονα έχει έναν εξαιρετικά καταιγιστικό ρυθμό στην εξέλιξη της πλοκής. Όλα γίνονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Έτσι ο θεατής μπορεί να νιώσει πως βρίσκεται και ο ίδιος στο δωμάτιο με τους χαρακτήρες ή να συσχετιστεί με όσα συμβαίνουν αρκετά εύκολα”.

Τι συμβολίζει ο τίτλος της παράστασης;

“Ο τίτλος της παράστασης αναφέρεται σε μια φράση που στα Αγγλικά κυριολεκτικά είναι «τέστ οξέων». Ήταν μια μέθοδος για να διαπιστωθεί η καθαρότητα των μεταλλευμάτων. Με τα χρόνια η φράση χρησιμοποιείται γενικότερα όταν φτάνει κανείς σε ένα ασφαλές και τελικό συμπέρασμα για την ποιότητα κάποιου. Η συγγραφέας εδώ υπονοεί πως τα οξέα είναι το αλκοόλ και το τεστ είναι η ωριμότητα, η σιγουριά αλλά και η ποιότητα των χαρακτήρων” αναφέρει χαρακτηριστικά.

Νέοι και πατέρας: ποια είναι η βασική σύγκρουση που θέλατε να αναδείξετε;

“Η σύγκρουση είναι η συνήθης. Ποιος πέρασε πιο δύσκολα, ποιος ξέρει πιο πολλά, ποιος έχει καταλάβει τον κόσμο. Στην πραγματικότητα οι γενιές συγκρούονται γιατί η κάθε μια ρυθμίζει την ανατροφή της επόμενης. Οι νέοι πάντα θα θέλουν να διαφοροποιούνται. Συχνά με πολύ καλά αποτελέσματα. Νομίζω επίσης πως αυτό που το κείμενο αναδεικνύει το πως η ευθύνη για την γεφύρωση του χάσματος πέφτει και στους δύο. Θα έλεγε κανείς πως ιδανικά η μεγαλύτερες γενιές είναι που πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της εξομάλυνσης των σχέσεων. Αλλά δεν συμβαίνει πάντα. Όλοι ζούμε για πρώτη φορά και στο τέλος στην πραγματικότητα η ηλικία δεν θα ορίσει το ποιος θα ξέρει να φερθεί πιο σωστά”.

Αν σας ζητούσαν να περιγράψετε την παράσταση με μία μόνο λέξη, ποια θα διαλέγατε;

“Χαμούλης” απαντά με χιουμορ.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση – Σκηνοθεσία: Ντίνος Ψυχογιός

Παίζουν (αλφαβητικά): Αλίκη Κακολύρη, Περικλής Λιανός, Αναστασία Ντεντιάεβα, Αμαλία Σγουμποπούλου

Σκηνικά-Κοστούμια: Νίκη Ψυχογιού

Σχεδιασμός φωτισμών: Μαριέττα Παυλάκη

Βοηθός Σκηνοθέτη: Σοφία Χατζηευθυμιάδη

Βοηθός Σκηνογράφου: Ζωή Κελέση

Β’ Βοηθός Σκηνοθέτη: Νίκη Αγγελοπούλου

Φωτογραφίες-Trailer: Σπύρος Κούρκουλας

Σχεδιασμός Αφίσας: Ραλλού Μυλωνά