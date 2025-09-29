Θεατρικό Βραβείο Ελευθερία Σαπουντζή – Ποιες είναι οι δύο νικήτριες

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 29 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο της Οδού Κεφαλληνίας η 13η απονομή του βραβείου Ελευθερία Σαπουντζή – Οι δύο νικήτριες

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 29 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο της Οδού Κεφαλληνίας η 13η απονομή του βραβείου Ελευθερία Σαπουντζή.

Το βραβείο απονεμήθηκε στις Μαριάμ Ρουχάτζε, ηθοποιό και μουσικό και στη Νοεμή Βασιλειάδου, ηθοποιό και σκηνοθέτη.

Η Μαριάμ Ρουχάτζε

Η φετινή επιτροπή που αποτελείτο από τους Κώστα Βασαρδάνη, Γιώργο Κουτλή, Λουκία Μιχαλοπούλου, Ελίνα Ρίζου και Ελένη Τσιχλή αποφάσισε ομόφωνα να απονείμει το βραβείο και στις δύο, τόσο για τη έως τώρα έντονη πορεία τους στο θέατρο, για το ήθος τους, αλλά και τις φετινές λαμπερές παρουσίες τους στη σκηνή.

Νοεμή Βασιλειάδου

Στην εκδήλωση μίλησε ο Δημήτρης Καταλειφός, ενώ η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου Αργυρώ Χιώτη διάβασε ποιήματα της Ελευθερίας.

Την απονομή έκανε η Μπέτυ Αρβανίτη