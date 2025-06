Τρεις παραστάσεις χορού έρχονται στην Πειραιώς 260

Τρεις παραστάσεις, τρεις διαφορετικές οπτικές για το χορό και την ανθρώπινη έκφραση, έρχονται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και στην Πειραιώς 260΄

Ανατρεπτικές, τολμηρές και γεμάτες συναισθηματική ένταση, τρεις νέες παραστάσεις χορού έρχονται στην Πειραιώς 260 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2025.

Μετά την πρώτη τους παρουσίαση το 2018, το διεθνώς αναγνωρισμένο δίδυμο της Χριστίνας Γουζέλη και του Πολ Μπλάκμαν επιστρέφει με το έργο Far from the End / Μακριά από το τέλος, που εξερευνά την ατελή ομορφιά των ημιτελών έργων τέχνης. Στη συνέχεια, ο βραβευμένος Μοζαμβικανός χορογράφος Idio Chichava και η ομάδα του Converge+ φέρνουν το Vagabundus, μια συναρπαστική παράσταση που αγγίζει το επίκαιρο θέμα της μετανάστευσης με έντονες αφρικανικές ρίζες και σύγχρονα κινησιολογικά μοτίβα. Τέλος, η Alexandra Waierstall επιστρέφει με το Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ / HEART MOMENT, μια σύγχρονη χορογραφία που προσκαλεί το κοινό σε ένα συναισθηματικό ταξίδι μέσα από το χώρο και το χρόνο. Far from the End /

Μακριά από το τέλος

Χριστίνα Γουζέλη – Paul Blackman

Πειραιώς 260

6 – 8 Ιουνίου 2025

Το χορογραφικό δίδυμο Χριστίνα Γουζέλη και Πολ Μπλάκμαν επιστρέφει στην Πειραιώς 260 με ένα νέο τολμηρό έργο, μετά την πρώτη τους παρουσία στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου το 2018. Η παράσταση Far from the End / Μακριά από το τέλος εξερευνά τα θέματα των ημιτελών, ατελών και εγκαταλελειμμένων έργων τέχνης.

Jukstapoz Karol Jarek

Δημιουργημένο για τρία ανερχόμενα αστέρια της ελληνικής χορευτικής κοινότητας (Μαριάνα Τζούδα, Σεβαστή Ζαφείρα, Ναταλία Βαγενά), το έργο υμνεί την άπειρη ομορφιά που προκύπτει από την απουσία τέλους, θέτοντας το ερώτημα αν κάτι πρέπει να «τελειώσει» για να είναι ολοκληρωμένο. Στη σκηνή, οι χορευτές συνθέτουν ένα συναισθηματικά φορτισμένο έργο, που εκφράζει την έννοια του ατελούς, αναδεικνύοντας την ένταση της σωματικής και ψυχικής αναζήτησης της τελειότητας.

Vagabundus

Idio Chichava

Πειραιώς 260

7 & 8 Ιουνίου 2025

Η Πειραιώς 260 υποδέχεται τον πολυβραβευμένο Μοζαμβικανό χορογράφο Idio Chichava (Ίντιο Σισάβα) και 13 από τους χορευτές της ομάδας του Converge+ σε μια παράσταση που καταπιάνεται με το διαχρονικό, όσο και επίκαιρο, θέμα της μετανάστευσης.

Με τίτλο Vagabundus–που στα λατινικά σημαίνει περιπλανώμενος– αυτή η χορευτική παραγωγή μεταφέρει στη σκηνή τη σωματική, ψυχική και κοινωνική διάσταση της μετανάστευσης. Οι χορευτές κινούνται αδιάκοπα, συνθέτοντας ένα δυναμικό και πολυφωνικό έργο, που συνδυάζει παραδοσιακούς αφρικανικούς χορούς και σύγχρονα κινησιολογικά μοτίβα. Μέσα από τις ατέρμονες κινήσεις τους, η παράσταση αναδεικνύει την περιπλάνηση, τον πόνο, τη μνήμη και τη μετάβαση του ανθρώπου που αναζητά μια νέα πατρίδα, ενώ ταυτόχρονα δεν παύει να κουβαλά την παλιά του ταυτότητα.

Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ / HEART MOMENT

Alexandra Waierstall

Πειραιώς 260

12 & 13 Ιουνίου 2025

Η Alexandra Waierstall επιστρέφει στην Πειραιώς 260, έπειτα από τέσσερα χρόνια, με μια παράσταση που φέρει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Το Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ / HEART MOMENT είναι κάτι παραπάνω από μια χορογραφία· είναι μια μοναδική πρόσκληση σε ένα κοινό βίωμα. Η χορογράφος, γνωστή για την ικανότητά της να συνδέει το σώμα με το χρόνο και το χώρο, δημιουργεί ένα έργο που δεν περιορίζεται μόνο στις κινήσεις του σώματος, αλλά επεκτείνεται και στον συναισθηματικό χώρο του κοινού.

Katja Illner_

Στη νέα αυτή δουλειά της, η Waierstall εξετάζει τη λεπτότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, την τρυφερότητα της στιγμής και την ψυχική σύνδεση που δημιουργείται μέσω του χορού. Η παράσταση είναι μια αθόρυβη, σχεδόν αφηρημένη πρόσκληση για διαλογισμό πάνω στο παρόν και την παροδικότητά του, βασισμένη στο μότο της χορογράφου: «Ο χορός δεν είναι παρά ένας επιδέξιος τρόπος να υπάρχεις στον κόσμο».