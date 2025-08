Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Το απολαυστικό βίντεο με τα γουρουνάκια στην Άτοκο

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου μοιράστηκε στο Instagram ένα βίντεο με την απόλυτη ατραξιόν της Ατόκου, τα μαύρα γουρουνάκια που κολυμπούν στα νερά του νησιού.

Τις καλοκαιρινές της διακοπές διανύει η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, δημοσιεύοντας διάφορα στιγμιότυπα από αυτές στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Μετά από την Κεφαλονιά, η γνωστή επιχειρηματίας, μοντέλο και influencer βρέθηκε στην Άτοκο, κοντά στην Ιθάκη, το εξωτικό νησάκι που έχει γίνει γνωστό για τα… γουρουνάκια που κολυμπούν στα νερά του.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου μοιράστηκε, μάλιστα, ένα βίντεο με τα μαύρα γουρουνάκια που έχουν γίνει η απόλυτη ατραξιόν του νησιού.

Στην ανάρτησή της έγραψε χιουμοριστικά: “POV: Told my boyfriend I want a poodle but god this instead”.

Σημειώνεται πως φημολογείται ότι η ίδια πραγματοποιεί διακοπές με τον νέο της σύντροφο.

Δείτε το βίντεο της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου