Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται το θρυλικό διαμέρισμα στη Στησιχόρου

Το διάσημο διαμέρισμα της Αλίκης Βουγιουκλάκη, επί της οδού Στησιχόρου, επανέρχεται στην αγορά για δεύτερη φορά, με τιμή πώλησης 4 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεσίτης που διαχειρίζεται την πώληση του εμβληματικού σπιτιού της αείμνηστης σταρ μίλησε στην εκπομπή Buongiorno, τονίζοντας ότι το ύψος της τιμής είναι απολύτως δικαιολογημένο «λόγω της Αλίκης και της περιοχής».

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είναι μόνο το ίδιο το ακίνητο που καθορίζει την αξία, αλλά κυρίως η ιστορία και η προσωπικότητα που το έχει συνδέσει με τον μύθο της εθνικής σταρ.

«Είναι μια κομψή πολυκατοικία με μια πάρα πολύ ωραία είσοδο. Το ίδιο το διαμέρισμα έχει τζαμαρίες μπροστά οι οποίες δίνουν όλες σε μια πολύ μεγάλη βεράντα. Από εκεί έχεις θέα προς Λυκαβηττό, είναι κατά κάποιο τρόπο ένα παριζιάνικο διαμέρισμα. Δεν είναι θέμα τιμής, είναι θέμα ή κτίρια.

Το μυστικό με το real estate είναι ότι δεν υπάρχουν σπίτια ή κτίρια, υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι μέσα στα κτίρια ή πίσω από τα κτίρια ή που τα κατοικούν ή που έχτισαν και έφτιαξαν. Εδώ έχουμε το πιο εμβληματικό άτομο στην ιστορία της Ελλάδος από τον Β’ Παγκόσμιο μέχρι σήμερα και παραμένει. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Πάντα σε αυτή την περιοχή υπάρχει ζήτηση.

Άλλοι έρχονται για να αφουγκραστούν κατά κάποιον τρόπο την Αλίκη και κάποιοι άλλοι που πάνε για το σπίτι καθαυτό και τίποτα άλλο. Λόγω Αλίκης και περιοχής, είναι ένα σπίτι που αν το άφηνες εκτός ελέγχου να μπει όποιος να ναι, θα είχε ουρά από εδώ έως το Σύνταγμα. Θα κόβαμε και εισιτήριο. Θέλει λίγο προσοχή ώστε να προστατεύσεις και τη μνήμη της Αλίκης και το σπίτι και να μη γίνεσαι ξεναγός» είπε μεταξύ άλλων.