Άννα Φόνσου: Όταν έμεινα χωρίς χρήματα, με βοήθησε η Αλίκη Βουγιουκλάκη

Καλεσμένη στο Στούντιο 4 ήταν η Άννα Φόνσου όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τη μεταξύ τους σχέση.

Για φιλία που κράτησε χρόνια έκανε λόγο η ηθοποιός. «Είχα φύλακες άγγελους στη ζωή μου. Όταν έμεινα χωρίς καθόλου λεφτά, ήμουν 30 ετών… Είχα χωρίσει με τον άντρα μου, δεν πήρα τα πράγματά μου. Και τηλεφωνώ στην Αλίκη Βουγιουκλάκη και της λέω “είμαι στον δρόμο, χώρισα, μου έκλεισε τη μπουτίκ, μου πήρε και το θέατρο”. Και μου λέει “πήγαινε στη Μεγάλη Βρετανία κι έρχομαι”, μέσα στη νύχτα. Έρχεται και μου έκλεισε ένα συμβόλαιο στην Αυστραλία και πήρα 1 εκ. προκαταβολή κι άνοιξα ξανά μπουτίκ. Έτσι έφτιαξα ξανά τη ζωή μου».

«Ήμασταν φίλες, αλλά πολύ διαφορετικές, όπως έλεγε και ο αδερφός της. Δεν ήθελα ούτε να δουλέψουμε μαζί. Εκείνη μου έδωσε να παίξω το “Περάστε την 1η του μηνός”, που ήταν να παίξει εκείνη. Γιατί έλεγε ότι παίζω καλύτερη κωμωδία από την ίδια. Δεν ηθελα γιατί θα χαλούσαμε τη φιλία μας. Γιατί εγώ θα ήθελα να ανεβάσω τα ψωνίστικα έργα που αρέσουν σε εμένα… Η Αλίκη θα μου έλεγε ότι θα πρέπει να γεμίσουμε, εγώ θα το άδειαζα…» είπε η Άννα Φόνσου.