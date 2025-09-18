Αντώνης Σρόιτερ: Αν τα νούμερα τηλεθέασης καθόριζαν τη ζωή μου, θα είχα καταλήξει στο τρελοκομείο

Πτυχές της προσωπικότητας του αλλά και της προσωπικής και οικογενειακής ζωής του μοιράστηκε σε συνέντευξή του ο Αντώνης Σρόιτερ.

Στη θέση του συνεντευξιαζόμενου βρέθηκε, σε μία από τις σπάνιες φορές μπροστά στις κάμερες, ο Αντώνης Σρόιτερ και μίλησε για τα επαγγελματικά του και την προσωπική του ζωή στην κάμερα του “Happy Day“.

Ο γνωστός παρουσιαστής και anchorman του ALPHA μίλησε για τα αρνητικά σχόλια στα social media, τα νούμερα τηλεθέασης αλλά και τη σχέση του με τη σύζυγό του που μετρά ήδη 13 χρόνια.

“Δεν υπάρχει σχόλιο που θα με κάνει να εκνευριστώ, ίσα ίσα στα περισσότερα θα συμφωνήσω κιόλας“, είπε αρχικά, ενώ όσο αφορά τα σχόλια που αφορούν την οικογένειά του: “Θα τους αγνοήσω. Θεωρώ ότι οι απόψεις ζυγίζονται ανάλογα με αυτόν που την εκφέρει, αλλά στα πολύ υβριστικά, απλά θα συμφωνήσω. Θα γράψω ‘πράγματι‘. Όποιος είναι τόσο ηλίθιος που δεν καταλαβαίνει την ειρωνεία, πράγματι”.

Μιλώντας για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού, ο ίδιος αναφέρθηκε στις περιόδους που μπορεί να μην σημειώνει υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, κάτι που έχει μάθει να διαχειρίζεται. “Δεν θα αγχωθώ αλλά δεν θα πανηγυρίζω και με χαρά. Αν κάθε μέρα ξεκίναγε η ζωή μου ανάλογα με το τι έδειξαν τα νούμερα, θα είχα πάει στο τρελοκομείο“, είπε χαρακτηριστικά.