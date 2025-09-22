Αντζελίνα Τζολί: “Δεν αναγνωρίζω τη χώρα μου”

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί μίλησε το πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ και σχολίασε πως ” οτιδήποτε περιορίζει την προσωπική έκφραση και τις ελευθερίες είναι εξαιρετικά επικίνδυνο”.

Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν στην Ισπανία, η Αντζελίνα Τζολί μίλησε ανοιχτά για την ανησυχία της απέναντι στις επιθέσεις στην ελευθερία της έκφρασης στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αγαπώ τη χώρα μου, αλλά αυτή τη στιγμή δεν την αναγνωρίζω».

Και συνέχισε λέγοντας πως «Πάντα ζούσα σε όλο τον κόσμο. Η οικογένειά μου είναι διεθνής. Η ζωή μου, η άποψή μου για τον κοσμο είναι ισότητα και ενότητα. Ο,τιδήποτε, χωρίζει ή περιορίζει τις προσωπικές εκφράσεις και τις ελευθερίες σε οποιονδήποτε, νομίζω ότι είναι πολύ επικίνδυνο» ανέφερε.

Τα σχόλιά της ήρθαν λίγες μέρες μετά την «επ’ αόριστον» αναστολή του Jimmy Kimmel Live! από το κανάλι ABC, που ανήκει στη Disney. Η απόφαση, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ελήφθη μετά την έντονη κριτική που άσκησε ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών, Μπρένταν Καρ, σε δηλώσεις του παρουσιαστή σχετικά με τη δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ.

Κύμα αντιδράσεων από αστέρες της Disney

Η απόφαση προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων εντός και εκτός Χόλιγουντ. Ο Μαρκ Ράφαλο, που ενσαρκώνει τον Hulk στη Marvel, προειδοποίησε ότι «οι μετοχές της Disney θα πέσουν ακόμη περισσότερο αν ακυρωθεί μόνιμα η εκπομπή του Κίμελ», ενώ χαρακτήρισε «σοκαριστική και εξοργιστική» την απόφαση. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Πέδρο Πασκάλ, ο οποίος δήλωσε πως «στέκεται δίπλα» στον παρουσιαστή, καλώντας σε υπεράσπιση της δημοκρατίας και της ελευθερίας του λόγου.

Η Τατιάνα Μασλάνι κάλεσε τους θαυμαστές της να ακυρώσουν τις συνδρομές τους στο Disney+, ενώ ο δημιουργός του Lost, Ντέιμον Λίντελοφ, ξεκαθάρισε ότι δεν θα ξανασυνεργαστεί με την πλατφόρμα αν δεν επανέλθει ο Κίμελ. Αντίστοιχα, η Ολίβια Ροντρίγκο έκανε λόγο για «ωμή λογοκρισία και κατάχρηση εξουσίας».

Σε άρθρο του στο Deadline, ο βραβευμένος με Έμι σεναριογράφος του Andor, Νταν Γκίλροϊ, παρομοίασε την απόφαση με «φασιστική κατάληψη», σημειώνοντας ότι οι πρακτικές της κυβέρνησης Τραμπ έχουν μετατραπεί σε εργαλεία εκφοβισμού απέναντι στην καλλιτεχνική ελευθερία.

Η Τζολί, που έχει συνεργαστεί με τη Disney σε μεγάλες παραγωγές όπως το Maleficent και το Eternals, επισήμανε ότι οι καιροί είναι «εξαιρετικά σοβαροί» και ότι οι καλλιτέχνες οφείλουν να μιλούν με προσοχή αλλά και με ευθύνη.