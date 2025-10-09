Αργύρης Πανταζάρας: Είμαστε σε μια εποχή επείγοντος και δεν ακούγονται οι φωνές που πρέπει να ακουστούν

Άγνωστες πτυχές της ζωής του, εντός και εκτός υποκριτικής, αποκάλυψε ο Αργύρης Πανταζάρας, καλεσμένος στο “Πρωίαν σε είδον”.

Extreme sports, roller blades, σχέδιο, γκράφιτι, υποκριτική. Είναι μόνο λίγα από όσα χαρακτηρίζουν τον Αργύρη Πανταζάρα, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος το πρωί της Πέμπτης (09/10) στην εκπομπή της ΕΡΤ “Πρωίαν σε είδον” και αφού “ξεδίπλωσε” το πλούσιο βιογραφικό του, αποκάλυψε όσα δεν γνωρίζαμε για εκείνον μέχρι σήμερα.

O γνωστός ηθοποιός μίλησε για τα παιδικά του χρόνια, τότε που ως έφηβος ταξίδευε σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, Γαλλία, Ισπανία για “να συναντήσουμε τα δικά μας πρότυπα, να τα κινηματογραφήσουμε, να μας βρουν οι σπόνσορες.. και το είχα φτάσει σε ένα ωραίο σημείο. Είχα σπόνσορα στην Αμερική ως νέος roller blade αθλητής“.

Με αφορμή το έργο του διάσημου street artist Banksy και το μήνυμα που περνάει, ο Αργύρης Πανταζάρας μίλησε επίσης για τη δική του αγάπη για το σχέδιο και τα γκράφιτι.

“Η ηλικία με το σχέδιο, τα γκράφιτι, οι ‘κρυφές ώρες’, τα μέρη, είναι ένα κομμάτι του ότι δεν ζωγραφίζω μόνος μου στο τετράδιο, που μου αρέσει πάρα πολύ, ως προέκταση σημειώσεων θα το έλεγα, δεν είμαι ζωγράφος… έχω κάνει γκράφιτι στην Αθήνα όταν ήμουν μικρός”, είπε ο ηθοποιός.

Στην ερώτηση του Φώτη Σεργουλόπουλου για το αν ο τοίχος λέει ακόμα συνθήματα, όταν έχουμε το κινητό που μπορούμε να στείλουμε οτιδήποτε και ανά πάσα στιγμή, ο Αργύρης Πανταζάρας είπε: “Εγώ έμαθα από πολύ μικρός να βρίσκω έναν άλλο τρόπο να μιλάω, από το να γράφω. Όταν μπορούσα να πω περισσότερες ιστορίες με ένα άλμα ή με μία πτώση ή με μία ζωγραφιά, δεν είχα ανάγκη να το υπογραμμίζω με το τι εννοεί αυτό που ζωγράφισα πχ. Οπότε όλος ο κόπος ήταν ποιος θα καταφέρει να πει περισσότερα, χωρίς να μιλάει”.

“Τον λόγο τον ανακάλυψα στο θέατρο. Δεν ξέρω τι λέει ο τοίχος, ξέρω πλέον τι λέει η κοινωνία, έχει έναν τεράστιο θόρυβο και μια τεράστια βαβούρα. Η αλήθεια είναι ότι τώρα, η αντίσταση σε αυτό είναι η σιωπή. Η επανάσταση σε αυτό είναι το να κάνεις ένα βήμα πίσω, να κάνεις παύση“, είπε χαρακτηριστικά ενώ ερωτηθείς για το αν μπορεί να κάνει παύση όταν τα γεγονότα τρέχουν και είναι τόσο τραγικά πια, δήλωσε: “Δεν μπορείς να κάνεις παύση και δεν το προτείνω, ειδικά σε συγκεκριμένα γεγονότα, σε καμία περίπτωση. Είμαστε σε μια εποχή επείγοντος, όπως συναισθάνεστε, αλλά είμαστε όλοι τόσο μουδιασμένοι που, μέσα σε τόσο θόρυβο, δεν ακούγονται οι φωνές που πραγματικά πρέπει να ακουστούν. Σε αυτό βοηθάει και η παραπληροφόρηση που συμμετέχουμε κι εμείς και εμείς τα τροφοδοτούμε”.