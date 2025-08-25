Δήμητρα Παπαδοπούλου: Ποζάρει με ολόσωμο και απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου

Ξέγνοιαστες στιγμές απολαμβάνει η ηθοποιός και σεναριογράφος Δήμητρα Παπαδοπούλου δίπλα στο κύμα και δεν θέλει καθόλου να τελειώσουν οι διακοπές.

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου, εμβληματική προσωπικότητα της ελληνικής τηλεόρασης και του θεάτρου, συνεχίζει της διακοπές της απολαμβάνοντας τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου.

Η 63χρονη ηθοποιός και σεναριογράφος, φαίνεται πως τον τελευταίο καιρό είναι περισσότερο ενεργή στα social media και δεν διστάζει να μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της. Στην τελευταία σειρά φωτογραφιών που ανέβασε, φαίνεται ανέμελη και ξέγνοιαστη να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης πλάι στη θάλασσα.

Με ένα άκρως κολακευτικό μαύρο μαγιό, η Δήμητρα Παπαδοπούλου ποζάρει πάνω σε βράχους, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο απολαμβάνει το ηλιοβασίλεμα, μοιάζοντας να έχει εναρμονιστεί πλήρως με το περιβάλλον.

Με χιουμοριστική διάθεση, η ίδια σημείωσε στη λεζάντα της: «Και τώρα τι κάνουμε χωρίς διακοπές;», προσθέτοντας μια παιχνιδιάρικη νότα στις καλοκαιρινές εικόνες της.