Ελένη Βουλγαράκη: Το ειρωνικό βίντεο στο TikTok για τους haters

Το μήνυμα της Ελένης Βουλγαράκης προς όσους προσπαθούν να την προσβάλουν ή να την στεναχωρήσουν.

Με ένα ειρωνικό και συνάμα χιουμοριστικό βίντεο στο TikTok απαντά στους haters του διαδικτύου η Ελένη Βουλγαράκη.

Συγκεκριμένα, η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο κάνει πως δήθεν κλαίει, ενώ στην ουσία είναι μια χαρά, απευθυνόμενη προς όσους της γράφουν κατά καιρούς αρνητικά σχόλια, κάτω από δημοσιεύσεις της στα social media.

“Όταν γράφει κάποιος ή ΚΑΠΟΙΑ (που είναι ακόμα πιο τραγικό) την εμετική του ηλιθιότητα κάτω από post μου (αντί να ασχολείται ο καθένας με τη ζωούλα του) με πρόθεση να με προσβάλει/στεναχωρήσει (;) αλλά εγώ ζω πιο ευτυχισμένη από ποτέ τη ζωή μου με πολλή αγάπη σε αντίθεση με τους μικρόψυχους” έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Ελένη Βουλγαράκη.

Το βίντεο της Ελένης Βουλγαράκη στο TikTok