Eric Dane: “Θα παλέψω μέχρι τέλους” λέει ο ηθοποιός για τη μάχη με την ALS

Ο ηθοποιός Eric Dane, που διαγνώστηκε με ALS τον Απρίλιο, δηλώνει αποφασισμένος να “παλέψει μέχρι την τελευταία του ανάσα”, ενώ παράλληλα ηγείται της καμπάνιας για την ανανέωση του νόμου ACT for ALS που λήγει το 2026.

Ο ηθοποιός Eric Dane, γνωστός από τον ρόλο του στη σειρά Grey’s Anatomy, αποκάλυψε τον περασμένο Απρίλιο ότι διαγνώστηκε με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), την νόσο από την οποία έπασχε και ο Stephen Hawking, και πλέον δίνει μάχη όχι μόνο για την υγεία του, αλλά και για την ανανέωση του νόμου ACT for ALS, που λήγει το 2026.

Στις 29 Σεπτεμβρίου, ο 52χρονος ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον μαζί με την οργάνωση I AM ALS, συμμετέχοντας σε συναντήσεις με μέλη του Κογκρέσου, ανάμεσά τους και τον Δημοκρατικό βουλευτή Φρανκ Παλλόνε. Ο Dane μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με ALS, τονίζοντας ότι συχνά η καθυστερημένη διάγνωση τούς αποκλείει από κλινικές δοκιμές νέων θεραπειών.

«Αυτός είναι και ο λόγος που ο νόμος ACT for ALS είναι τόσο σημαντικός: ανοίγει την πρόσβαση για όλους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως μεταδίδει το PEOPLE, ο ηθοποιός, που έχει δύο κόρες με τη σύζυγό του, Rebecca Gayheart, μίλησε συγκινημένος για την οικογένεια: «Θέλω να δω τις κόρες μου να αποφοιτούν, να παντρεύονται, ίσως και να αποκτήσουν παιδιά. Θέλω να είμαι εκεί για όλα αυτά. Θα παλέψω μέχρι την τελευταία μου ανάσα».

Παράλληλα, μέσω συνεργασίας με την οργάνωση I AM ALS, ο Dane στηρίζει την καμπάνια Push for Progress, η οποία στοχεύει στη συγκέντρωση 1 δισ. δολαρίων για έρευνα μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Όπως ανέφερε στο μήνυμά του: «Για περισσότερο από έναν αιώνα, η ALS παραμένει ανίατη. Δεν μπορούμε να αποδεχόμαστε το status quo. Χρειαζόμαστε τον ταχύτερο δρόμο προς τη θεραπεία».

Ο νόμος Act for ALS είχε υπογραφεί το 2021, δημιουργώντας χρηματοδοτικά προγράμματα για έρευνα πάνω σε νευροεκφυλιστικές ασθένειες όπως η ALS. Με τη λήξη του να πλησιάζει το 2026, ο Dane ενώνει τη φωνή του με άλλους ακτιβιστές για την ανανέωσή του, με στόχο να δοθεί ελπίδα σε χιλιάδες ασθενείς παγκοσμίως.