Έρικ Ντέιν: Συγκλονίζει για την μάχη του με το ALS – Tο πρόβλημα στην ομιλία και το μήνυμά του

Ο Έρικ Ντέιν μιλά για την μάχη του με την νόσο του Stephen Hawking, μια ημέρα αφότου η απουσία του από τα βραβεία Emmy έγινε αισθητή.

Ο Έρικ Ντέιν θέλησε να αξιοποιήσει τη δημοσιότητα και τη φωνή του για να πιέσει υπέρ της ανακάλυψης θεραπείας για τη νόσο ALS, από την οποία πάσχει.

Τη Δευτέρα, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός μέσα από το Grey’s Anatomy και το Euphoria, ανάρτησε στο Instagram ένα βίντεο σε συνεργασία με τον οργανισμό I AM ALS, ένα κίνημα που ιδρύθηκε από ασθενείς στην Ουάσιγκτον και έχει στόχο να βάλει τέλος στη νόσο.

Ο Ντέιν δηλώνει ότι παραμένει «ανθεκτικός» και «πολύ αισιόδοξος», παρά τη διάγνωση.

«Είμαι ο Έρικ Ντέιν. Ηθοποιός, πατέρας, και τώρα άνθρωπος που ζει με ALS», λέει στο βίντεο. «Για περισσότερο από έναν αιώνα, η ALS παραμένει ανίατη. Δεν αποδεχόμαστε πια το κατεστημένο. Χρειαζόμαστε τον πιο σύντομο δρόμο προς μια θεραπεία».

Τον περασμένο Απρίλιο ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι πάσχει από αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση, μια προοδευτική νευρολογική ασθένεια που με τον καιρό προκαλεί επιδείνωση των συμπτωμάτων. Η ALS καταστρέφει τους κινητικούς νευρώνες στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό, οδηγώντας σε μυϊκή αδυναμία, παράλυση και τελικά στην απώλεια της δυνατότητας κίνησης, ομιλίας και αναπνοής.

Στο μήνυμά του, ο Ντέιν εξήγησε ότι η καμπάνια στοχεύει στη συγκέντρωση 1 δισ. δολαρίων μέσα σε τρία χρόνια, ώστε να επιταχυνθούν οι πιο ελπιδοφόρες θεραπείες και να γίνει ένα αποφασιστικό βήμα προς την ίαση. Πολλοί παρατήρησαν ότι η ομιλία του ήταν πιο αργή — ένα από τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της νόσου.

Το βίντεο αναρτήθηκε μία ημέρα αφότου ο Ντέιν απουσίασε από την 77η τελετή απονομής των βραβείων Emmy στο Λος Άντζελες, όπου επρόκειτο να εμφανιστεί στη σκηνή μαζί με τον παλιό του συμπρωταγωνιστή στο Grey’s Anatomy, Τζέσι Γουίλιαμς.

Ο Γουίλιαμς μίλησε στο E! News για τη σχέση τους:

«Είχαμε μια υπέροχη πορεία μαζί. Είχαμε φανατικό κοινό και λάτρεψα να δουλεύω δίπλα του. Στην οθόνη και εκτός, είναι αδερφός μου».

Τον Ιούνιο, στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στο Good Morning America, ο Ντέιν είχε μιλήσει στη Νταϊάν Σόγερ για την απώλεια της κινητικότητας στο δεξί του χέρι, εκφράζοντας φόβους ότι το ίδιο θα συμβεί σύντομα και στο αριστερό του χέρι και στα πόδια.

«Ίσως σε λίγους μήνες να μη μπορώ να χρησιμοποιήσω ούτε το αριστερό μου χέρι», είχε πει τότε. «Σκληρή διαπίστωση».

Παρά τις δυσκολίες, ο 52χρονος ηθοποιός και πατέρας δύο παιδιών παραμένει ενεργός: συμμετέχει σε ερευνητική μελέτη και ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή, με την ελπίδα να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου.

«Παλεύω όσο μπορώ», τόνισε. «Υπάρχουν τόσα πολλά που ξεφεύγουν από τον έλεγχό μου».