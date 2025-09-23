H “βασίλισσα” του OnlyFans Sophie Rain, έκανε πάρτι με DJ τον Shaquille O’Neal

Το 2024 η Rain δημιούργησε το Bop House που έχει συγκεντρώσει πάνω από 1,3 εκατομμύρια ακολούθους στο TikTok.

Τα 21ης γενέθλια γιόρτασε η Izabella Blair, γνωστή ως “Sophie Rain”, η οποία έχει περιουσία που ήδη ξεπερνάει τα 82 εκ. δολάρια. Όλα αυτά μέσα σε μόλις 18 μήνες περιεχομένου της στην πλατφόρμα του OnlyFans. H Rain είναι στο #1 των πλουσιότερων παραγωγών του OnlyFans αυτή τη στιγμή, με δεύτερη την Iggy Azalea.

Το 2024 η Rain δημιούργησε το Bop House που έχει συγκεντρώσει πάνω από 1,3 εκατομμύρια ακολούθους στο TikTok. Η ομάδα των influencers του Bop House ζούσε αρχικά σε μια πολυτελή έπαυλη στο Fort Lauderdale και αργότερα στο Brickell του Μαϊάμι. Πρακτικά, οι influencers συνεργάζονταν εκεί για να προωθήσουν το υλικό που ανέβαζαν και ανεβάζουν στο OnlyFans. Το Bop House έχει χαρακτηριστεί ως “η σύγχρονη Playboy Mansion”.

Η Sophie Rain αποχώρησε από το Bop House τον Ιούλιο του 2025, επικαλούμενη εσωτερικές εντάσεις και διαφωνίες με άλλες δημιουργούς, ενώ το Bop House συνεχίζει να είναι ενεργό στα κοινωνικά δίκτυα, διατηρώντας μια ισχυρή παρουσία στο TikTok, το Instagram και το OnlyFans.

Σε κάθε περίπτωση η Rain εξαργυρώνοντας την ιδέα και τη φήμη της, έχει κάνει εμφανίσεις δίπλα σε διασήμους όπως ο ράπερ NLE Choppa. Τις τελευταίες ώρες έγινε γνωστό πως ο θρύλος του NBA Shaquille O’Neal, ανέλαβε ρόλο DJ στο πάρτι των γενεθλίων της που έλαβε χώρα στο Λας Βέγκας.

Ο Shaq δραστηριοποιείται στον χώρο της μουσικής με το ψευδώνυμο DJ Diesel και έχει εμφανιστεί σε μεγάλα φεστιβάλ όπως το Tomorrowland στο Βέλγιο και το Lollapalooza στις ΗΠΑ.

Η Rain είναι πάντως μια μοναδική περίπτωση. Παρότι “παρέχει” υλικό ενηλίκων στο OnlyFans, δηλώνει πιστή Χριστιανή, πως παρακολουθεί εκκλησιασμό κάθε Κυριακή και πως θα κάνει σεξ μόνο όταν παντρευτεί. Όπως ανέφερε στη NY Post πριν λίγο καιρό, ξεκίνησε ως σερβιτόρα και κατάφερε να αποκομίσει όλα τα κέρδη της μέσα σε 1,5 έτος. Μάλιστα, έχει επιλέξει να μην ανεβάζει εντελώς γυμνό περιεχόμενο στη συνδρομητική σελίδα της, αλλά μόνο “προκλητικό”, με εσώρουχα ή αντίστοιχες εμφανίσεις.

Αποκάλυψε επίσης πως ένας πλούσιος θαυμαστής της (δεν τον κατονόμασε) της κατέβαλε 4,7 εκ. δολάρια μέσα σε 11 μήνες. “Μιλάμε σχεδόν κάθε μέρα. Τις μισές φορές μιλάμε για τυχαία πράγματα, όπως τι κάνω εγώ ή τι κάνει εκείνος. Αλλά δεν μιλάμε ποτέ σε προσωπικό επίπεδο. Δεν ξέρω πόσο χρονών είναι. Ξέρω όμως ότι έχει γυναίκα”, είπε η ίδια.

Η πιο τρομακτική στιγμή στην καριέρα της ήταν όταν ένας φαν της μπήκε στο διαμέρισμα Airbnb που είχε νοικιάσει. Ακόμη, έχει αποκαλύψει πως έχει επικοινωνία με τον Drake. Όσο για τα μελλοντικά της πλάνα, έχει δηλώσει πως όταν αποσυρθεί από τα social, θα αξιοποιήσει την περιουσία της για να φτιάξει μια μεγάλη φάρμα στη Τάμπα. “Θέλω να έχω μια τεράστια φάρμα και απλώς να συνταξιοδοτηθώ και να φροντίζω όλα τα ζώα μου. Προσπαθώ ήδη να ξεκινήσω να χτίζω τη φάρμα μου”, έχει δηλώσει η νεαρή.

Σε ένα πρόσφατο beef που είχε πάντως με τον Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ των Brooklyn Nets, ο οποίος αντέδρασε στην αποκάλυψή της ότι κέρδισε 82 εκ. δολάρια από το OnlyFans, η ίδια απάντησε πως η συμπεριφορά του είναι σεξιστική. “Οι άντρες πλουτίζουν παίζοντας με μια μπάλα. Αλλά όταν μια γυναίκα χτίζει τη δική της επιχείρηση από το μηδέν, τότε ξαφνικά υπάρχει ηθική κρίση”, έγραψε η Rain στα social, με τον Πόρτερ να αναφέρει πως “όσοι δίνουν χρήματα για τέτοιο περιεχόμενο είναι αξιοθρήνητοι”.