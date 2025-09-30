Η Ariana Grande άνοιξε beef με τον Λευκό Οίκο – Η αιχμηρή ανάρτηση και η ειρωνική κυβερνητική απάντηση

Ένα στόρι της Ariana Grande στο Instagram, στο οποίο απευθυνόταν σε ανθρώπους που ψήφισαν τον Τραμπ, εξελίχθηκε σε δημόσιο beef. Η απάντηση του Λευκού Οίκου.

Η Ariana Grande θέλησε να τοποθετηθεί για την πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ, αναδημοσιεύοντας το περασμένο Σαββατοκύριακο ένα μήνυμα στο Instagram.

Στο εν λόγω μήνυμα, η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια ζητούσε από τους υποστηρικτές του Τραμπ να αναλογιστούν αν η ζωή τους έχει όντως βελτιωθεί από την εκλογή του. Η ανάρτηση ανέφερε, επίσης, το κόστος αυτής της “βελτίωσης” για τους μετανάστες, τους τρανς ανθρώπους και την ελευθερία της έκφρασης.

“Θέλω να ρωτήσω τους ψηφοφόρους του Τραμπ. Έχω μια πολύ ειλικρινή ερώτηση: έχουν περάσει 250 ημέρες. Τώρα που οι μετανάστες έχουν αποσπαστεί βίαια από τις οικογένειές τους και οι κοινότητές τους έχουν καταστραφεί, τώρα που τα τρανς άτομα έχουν κατηγορηθεί για σχεδόν τα πάντα και ζουν με φόβο, τώρα που η ελευθερία του λόγου βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης για όλους μας, έχει βελτιωθεί η ζωή σας;

Έχουν φθηνύνει τα τρόφιμα; Έχει μειωθεί το ασφάλιστρο της ασφάλειας υγείας σας; Έχει βελτιωθεί η ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής; Μπορείτε να πάτε διακοπές; Είστε πιο ευτυχισμένοι; Η ευρεία ταλαιπωρία των άλλων σας έχει αποζημιώσει όπως σας είχε υποσχεθεί, ή ακόμα περιμένετε;”, έγραφε χαρακτηριστικά η ανάρτηση της Ariana Grande.

Η κυβέρνηση του Τραμπ ωστόσο, έχει δείξει ουκ ολίγες φορές ότι δεν… αφήνει τίποτα “να πέσει κάτω”. Ακόμη κι αν έχει να κάνει με την εγχώρια showbiz.

Η απάντηση εκ μέρους του Λευκού Οίκου ήρθε από τον εκπρόσωπό του, Kush Desai, μέσω δήλωσής του στο TMZ.

Με περισσή ειρωνεία και χρησιμοποιώντας στίχους από τραγούδι της Ariana Grande, ο Desai δήλωσε: “Κράτησε τα δάκρυά σου, Ariana, γιατί οι ενέργειες του Προέδρου Τραμπ τερμάτισαν την κρίση πληθωρισμού του Τζο Μπάιντεν και φέρνουν τρισεκατομμύρια νέες επενδύσεις”.

Μάλιστα, σε δεύτερο χρόνο θέλησε να υποστηρίξει σθεναρά την δήλωσή του (με έναν ανορθόδοξο θα έλεγε κανείς τρόπο), κάνοντας repost στον προσωπικό του λογαριασμό στο X την ανάρτηση ενός λογαριασμού “Libs of TikTok”, στην οποία επευφημούν καθετί έχει κάνει αυτό το διάστημα ο Ντόναλντ Τραμπ, ως απάντηση στην ίδια την τραγουδίστρια.

Ενδεχομένως, αυτό που ενόχλησε τον Λευκό Οίκο ήταν το πρόσωπο που έκανε αυτή την κριτική, όχι η κριτική καθ΄ αυτή. Διότι, η Ariana Grande έχει εκφράσει ανοιχτά τις πολιτικές της πεποιθήσεις, υποστηρίζοντας δημόσια την Καμάλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές του 2024 και τον Μπέρνι Σάντερς στις εκλογές του 2020.

Παράλληλα, υποστηρίζει θερμά την τρανς κοινότητα και έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για την πολιτική των ΗΠΑ σχετικά με τις απελάσεις.