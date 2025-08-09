Η Αθηναΐς Νέγκα χωρίς ρετούς στην παραλία εξυμνεί τη λεύκη της

Η χιουμοριστική ανάρτηση της Αθηναΐδας Νέγκα που κρύβει ένα ισχυρό μήνυμα.

Ένα στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές της διακοπές μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Αθηναΐς Νέγκα, ωστόσο το έκανε με ένα… twist.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια δεν αρκέστηκε να δείξει μόνο τις φυσικές ομορφιές του μέρους που επέλεξε να περάσει λίγες ημέρες ανάπαυλας, ούτε aesthetic περιεχόμενο, καθώς επέλεξε να δημοσιεύσει μία φωτογραφία της από την παραλία χωρίς κανένα ρετούς.

Με χιουμοριστική διάθεση σχολίασε τις αναλογίες της, που όπως χαρακτηριστικά έγραψε, περιλαμβάνουν “4 κοιλιακούς και ένα καλό παχάκι πλάτης“, ενώ σύστησε στους ακόλουθούς της ένα “αγγούρι της θάλασσας” και έναν… Αθηναίο κοσμικό που δεν ήταν άλλος από έναν γάϊδαρο!

Αναλυτικά όσα έγραψε:

Η συγκεκριμένη φωτό δεν έχει ρετους. Διακρίνομαι εγώ που φέτος είμαι 51 και έχω 4 κοιλιακούς αλλά και ένα καλό παχάκι πλάτης που δεν θα φαινόταν, θέλω να πιστεύω, αν δεν είχα στρίψει τόσο άγαρμπα.Το λανσάρω. Για το παχακι μου, κορυφαίοι πλαστικοί χειρουργοί συνεδριάζουν αυτή τη στιγμή, ωστε να βρεθεί τρόπος να προστίθεται χειρουργικά σε εκατομμύρια αδύνατες που θέλουν να μου μοιάσουν.. και είστε εξαιρετικά τυχεροί αγαπητοί ακόλουθοι καθώς αυτές οι φωτό διασώζονται χάρη στο αγγούρι της θάλασσας (φωτό 2). Ναι υπάρχει, πρόκειται για ολοθουροειδές που θυμίζει το προσφιλές μας λαχανικό!

Μόλις το είδα σε μια από τις κοσμικές παραλίες που συχνάζω και βουλιάζουν από κόσμο (φωτο3) άρχισα να φωνάζω: «Αγγούρι της θάλασσας! Φέρτε κινητό να το βγάλουμε φωτογραφία!» Πολλοί από τους παρεβρισκόμενους εξεπλάγησαν! Ως γνωστόν με περιστοιχίζουν μόνο κοσμικοί Αθηναίοι όπως ο κύριος στη φωτό 4.

Αν τώρα αναρωτιέστε, γιατί μου προκάλεσε τέτοια χαρά η γνωριμία μου με αυτό το παρδαλό πλάσμα, η απάντηση είναι απλή : είναι τόσο σπάνιο και υπέροχο, ένα αγγούρι της θάλασσας να συναντιέται από κοντά με ένα αγγούρι της τηλεόρασης!

Δείτε την ανάρτηση της Αθηναΐδας Νέγκα: