Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έγινε μαμά – “Και έτσι γίναμε τρεις”

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μπον Τζόβι υιοθέτησαν ένα κοριτσάκι. Η ανάρτηση της πρωταγωνίστριας του “Stranger Things”.

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο σύζυγός της, Τζέικ Μποντζόβι, ανακοίνωσαν την ευχάριστη είδηση ότι υιοθέτησαν ένα κοριτσάκι.

Στην ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο Instagram την Πέμπτη, η πρωταγωνίστρια του “Stranger Things” έγραψε: «Αυτό το καλοκαίρι καλωσορίσαμε το γλυκό μας κοριτσάκι μέσω υιοθεσίας. Είμαστε απίστευτα ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτό το όμορφο νέο κεφάλαιο της γονεϊκότητας με ειρήνη και ιδιωτικότητα».

Το μήνυμα κατέληγε: «Και έτσι γίναμε 3. Με αγάπη, Millie και Jake Bongiovi». Το ζευγάρι δεν αποκάλυψε το όνομα της κόρης τους.

Η είδηση έρχεται 15 μήνες μετά τον γάμο της ηθοποιού με τον 23χρονο γιο του ροκ τραγουδιστή Τζον Μπον Τζόβι.

Στο τέλος της περασμένης χρονιάς, η Μπράουν ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της τελευταίας σεζόν του Stranger Things, μιας από τις πιο δημοφιλείς σειρές στην ιστορία του Netflix.

Η Μπράουν ολοκλήρωσε επίσης τα γυρίσματα της τρίτης ταινίας Enola Holmes στο τέλος Ιουνίου, ενώ έχει πρωταγωνιστήσει και στα Damsel και The Electric State του Netflix, καθώς και σε δύο ταινίες Godzilla.