Η συγκινητική ανάρτηση της Σοφίας Χατζηπαντελή για τη γιαγιά της

Για την απώλεια της γιαγιάς της μίλησε η Σοφία Χατζηπαντελή, καθώς μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμές με την θανούσα.

Το γνωστό μοντέλο, Σοφία Χατζηπαντελή βιώνει πόνο και θλίψη για την απώλεια της αγαπημένης της γιαγιάς γεγονός που μοιράστηκε δημόσια με τους διαδικτυακούς της φίλους με αναρτήσεις της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Το μοντέλο από την Κύπρο, την Τρίτη 13 Αυγούστου 2025, δημοσίευσε σειρά φωτογραφιών μαζί με τη συνονόματη γιαγιά της, τo “μικρό αγγελούδι” της όπως την αποκάλεσε, αναφέροντας ότι την έχει στο μυαλό της όλη την ημέρα.

“Σήμερα, για κάποιο λόγο, η καρδιά μου είναι με το μικρό μου αγγελούδι στον ουρανό. Την γιαγιά Σοφία. Την έχω στο μυαλό μου όλη μέρα και δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί. Προσπαθώ να ζήσω την ιστορία που δεν πρόλαβε ποτέ να πει”, έγραψε.

Στη συνέχεια, διευκρίνισε ότι η γιαγιά της έχει φύγει από τη ζωή εδώ και καιρό, αλλά, όπως έγραψε στα stories της, “Έχει περάσει τόσος καιρός από τότε που έγινε ο άγγελός μου, κι όμως σήμερα, για λόγους που δεν μπορώ να εξηγήσω, δεν μπορώ να σταματήσω να σκέφτομαι τη γιαγιά μου”.

Η ανάρτηση συγκίνησε τους θαυμαστές της, με πολλούς να της στέλνουν μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης.

Η ανάρτηση