Η Ζόε Σαλντάνα χορεύει με μπικίνι σε μια άκρως “παιχνιδιάρικη καλοκαιρινή καρτ ποστάλ”

Η 47χρονη σταρ του Avatar μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram ένα ανάλαφρο στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Ήταν μια ιδιαίτερα καλή χρονιά για τη Ζόε Σαλντάνα, η οποία απέσπασε φέτος το πρώτο Όσκαρ της καριέρας της, οπότε θα έλεγε κανείς έχει παραπάνω λόγους το φετινό καλοκαίρι να πάρει μια ανάσα και να απολαύσει τις βουτιές της.

Η 47χρονη σταρ του Avatar μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram ένα ανάλαφρο στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές της διακοπές. Στο βίντεο που ανήρτησε, φαίνεται να επέστρεψε μόλις από την παραλία και να χορεύει έξω από το αυτοκίνητό της φορώντας ένα κίτρινο μπικίνι, ένα λευκό φανελάκι και ένα καπέλο, υπό τους ρυθμούς του δημοφιλού τραγουδιού του συγκροτήματος Rodolfo Aicardi con Los Hispanos «La Colegiala».

Στη λεζάντα της ανάρτησης η Σαλντάνα έγραψε: «Παιχνιδιάρικη καλοκαιρινή καρτ ποστάλ» (cheeky summer postcard).

Δείτε την ανάρτηση: