Ιωάννα Μαλέσκου: “Δεν έχω πάρει την αγάπη που θα ήθελα, όπως την είχα ή την έχω ανάγκη”

Η Ιωάννα Μαλέσκου παραχώρησε συνέντευξη λίγες ημέρες πριν επιστρέψει στα τηλεοπτικά πλατό.

Συνέντευξη στο περιοδικό “ΟΚ” έδωσε η Ιωάννα Μαλέσκου, ενόψει και της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να έρθει ένα δεύτερο παιδί στη ζωή της, ενώ σχολίασε τον «μύθο» που θέλει τα ζευγάρια να απομακρύνονται μετά την απόκτηση ενός παιδιού.

Θα ήθελες να αποκτήσεις ένα παιδί ακόμη;

Όχι, δεν νομίζω ότι θέλω άλλο παιδί. Αν κάποια στιγμή έρθει, καλοδεχούμενο, αλλά νομίζω ότι έχω «κλείσει» με το ανθρωπάκι μου. Είχα πάντα αυτή την ανάγκη που δεν μπορούσα να την ερμηνεύσω, να κάνω οικογένεια. Πρέπει όμως να έρθει στη ζωή σου το σωστό timing και ο κατάλληλος άνθρωπος εντέλει. Δεν ονειρευόμουν να κάνω πολλά παιδιά, ήθελα να γίνω μανούλα και να δώσω όλη αυτή την αγάπη που έχω και πιθανώς δεν πήρα στον βαθμό που θα ήθελα σε όλες τις φάσεις της ζωής μου.

Τι εννοείς;

Δεν έχω πάρει την αγάπη που θα ήθελα, όπως εγώ την είχα ή την έχω ανάγκη. Δεν έχω χαρεί το χάδι από τα παιδικά μου χρόνια μέχρι και τώρα. Δεν έχω πάρει την αγκαλιά, τη ζεστασιά ούτε ως ενήλικη. Δεν έχω ζήσει αυτό το «χέρι χέρι» ως γυναίκα. Και με τη μικρούλα, ακόμη κι αν είναι διαφορετικό το πλαίσιο, όλα αυτά που είχα στην ψυχή μου και ήθελα και θέλω τα κάνω ως μαμά, χωρίς να στέκομαι στο ότι εγώ αυτό δεν το έχω ζήσει ως παιδί. Δεν μου λείπει πια. Δεν με ενδιαφέρει, έχω περάσει σε άλλη σφαίρα, σε άλλο ρόλο. Συνειδητοποίησα ότι όλη αυτή η καθαρή αγάπη που παίρνω από τη μικρή με έχει κάνει τόσο γεμάτη και τόσο ήρεμη. Με το παιδί μου νιώθω ότι έχει ξεκλειδώσει αυτό το κομμάτι μου. Είμαι τόσο φροντιστική και περιποιητική μαζί της. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα νιώσω αυτή την καθαρή αγάπη που τη δίνεις και σου επιστρέφεται πολλαπλάσια.

Είναι μύθος αυτό που λένε, ότι το μωρό απομακρύνει το ζευγάρι;

Δεν το είδα ποτέ έτσι. Ένα ζευγάρι απομακρύνεται, κατά τη γνώμη μου, όταν έχει βασικά θέματα επικοινωνίας. Το παιδί δεν δυναμιτίζει τη σχέση, αλλάζει τις ισορροπίες. Το θέμα είναι τι διάθεση έχουν δύο άνθρωποι να δουλέψουν το «μαζί» τους. Καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει τις επιλογές του και να πάρει τις αποφάσεις του. Κλείνουν όμως κύκλοι στη ζωή, όπως μιας σχέσης. Κανένας δεν μπορεί να καθορίσει το πώς θα αισθάνεσαι.