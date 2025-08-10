Ιωάννα Τούνη: Η Ίμπιζα και η τούρτα – υπερπαραγωγή για τα γενέθλιά της

Η Ιωάννα Τούνη έγινε 32 χρονών και ταξίδεψε στην Ίμπιζα για να γιορτάσει τα γενέθλιά της με την παρέα της.

Η Ιωάννα Τούνη επέλεξε να γιορτάσει τα 32α γενέθλιά της με τον πιο… εκρηκτικό τρόπο, ταξιδεύοντας στην Ίμπιζα μαζί με την αγαπημένη της παρέα. Η influencer και επιχειρηματίας είχε προαναγγείλει το ταξίδι μέσα από τα social media, αποκαλύπτοντας ότι είχε κλείσει εισιτήρια για όλους τους φίλους της, ώστε να ζήσουν μαζί ένα ξέφρενο birthday getaway στο πιο διάσημο νησί της Ισπανίας.

Όλη η παρέα της ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Μύκονο, για να βρεθούν δίπλα της αυτήν την ημέρα και να περάσουν όμορφες στιγμές στον κοσμοπολίτικο προορισμό που φημίζεται για τα πάρτι και την διασκέδαση που προσφέρει.

Το πρώτο βράδυ των διακοπών τους μάλιστα, οι φίλοι της influencer είχαν ετοιμάσει μια ξεχωριστή έκπληξη για την ίδια με μια γαλάζια τούρτα – υπερπαραγωγή με την οποία την αιφνιδίασαν στον διάδρομο του ξενοδοχείου, λίγο πριν την έξοδό τους.

Η Ιωάννα Τούνη έσβησε χαρούμενη τα κεράκια της, ενώ τα βλέμματα τράβηξε και το εντυπωσιακό, σέξι outfit που επέλεξε για την πρώτη νύχτα στο νησί.