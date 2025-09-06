Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και Κίμων Κουρής έγιναν γονείς – Η πρώτη φωτογραφία από το μαιευτήριο

Τις πρώτες στιγμές με τον γιο τους περνούν η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής, με την ηθοποιό να μοιράζεται μια γλυκιά φωτογραφία από το μαιευτήριο.

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής καθώς έγιναν για πρώτη φορά γονείς. Το ζευγάρι κρατά πλέον στην αγκαλιά του τον γιο τους, γνωστοποιώντας την ευχάριστη είδηση μέσω social media.

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου έφερε στον κόσμο το υγιέστατο αγοράκι πριν λίγες ημέρες και θέλησε να μοιραστεί τα συναισθήματά της για τις πρώτες στιγμές ευτυχίας ανεβάζοντας μια φωτογραφία από το μαιευτήριο, την οποία συνόδευσε με ένα συγκινητικό μήνυμα.

«Και ξεκινάς με υπερένταση, γεμάτη αγωνία. Και φόβο. Και λαχτάρα. Και περνούν οι ώρες. Και σε εκπλήσσει το σώμα σου, η αντοχή σου, η ξαφνική ψυχραιμία που δεν μπορείς να καταλάβεις από πού προκύπτει . Και φτάνει η στιγμή. Και μέχρι να ακουστεί το κλάμα ο χρόνος σταματά.

Και μετά εκρήγνυνται όλα μέσα σου. Και νιώθεις ευγνώμων που βίωσες αυτό το θαύμα. Όλο αυτό το διάστημα. Ή τουλάχιστον έτσι ένιωσα εγώ. Ευγνώμων προς τη φύση.

Εδώ και μερικές μέρες, για μένα ο κόσμος δεν είναι πια ο ίδιος.

Για το μικρό μας θαύμα όμως θα φροντίσω αυτός ο κόσμος να είναι ο καλύτερος που μπορεί να υπάρξει!».

Υπενθυμίζεται πως λίγο πριν υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου, στις 30 Μαΐου.