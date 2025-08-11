Jennifer Lopez: Μια ακρίδα δεν ήταν αρκετή για να χάσει την ψυχραιμία της

Μια ακρίδα στο λαιμό της ψύχραιμης Jennifer Lopez δεν πέρασε απαρατήρητη από τους θαυμαστές της και έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Η Jenifer Lopez ξέρει να κρατά την ψυχραιμία της ακόμα και όταν… έντομο βρεθεί πάνω στον λαιμό της την ώρα που τραγουδά. Αυτό και έγινε στην τελευταία της συναυλία της περιοδείας της Up All Night: Live in 2025, στην Αλμάτι του Καζακστάν στις 10 Αυγούστου, όταν μια μεγάλη ακρίδα σκαρφάλωσε στο φόρεμα της.

.Το έντομο ανέβηκε μέχρι τον λαιμό της, όμως η 56χρονη σταρ, χωρίς να διακόψει ούτε στιγμή το τραγούδι της, το άρπαξε και το πέταξε εκτός σκηνής.

“Με γαργαλούσε”, είπε χαμογελώντας στους θεατές, πριν συνεχίσει κανονικά την ερμηνεία της.

Σε ένα άλλο βίντεο που δημοσιεύθηκε και απαθανάτιζε την στιγμή οι θαυμαστές της σχολίασαν: “Ανατροπή πλοκής: Η @JLo μόλις ξεκίνησε πρόβες για το Kiss of the Cricket Woman… επί σκηνής… σε πραγματικό χρόνο”.

Το συγκεκριμένο λογοπαίγνιο παραπέμπει στο νέο κινηματογραφικό πρότζεκτ της τραγουδίστριας Kiss of the Spider Woman, που αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο.

Οι θαυμαστές της, την αποθέωσαν επίσης για την επαγγελματική της στάση, γράφοντας: “Πάντα επαγγελματίας”.

Το περιστατικό συνέβη λίγες εβδομάδες μετά από μια άλλη αμήχανη στιγμή της, όταν στις 25 Ιουλίου, στη συναυλία της στη Βαρσοβία, η φούστα που φορούσε λύθηκε ξαφνικά και έπεσε στη σκηνή. Η Lopez αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, χαμογελώντας, σηκώνοντας τα χέρια ψηλά και κάνοντας μια στροφή, ενώ ένας χορευτής έσπευσε να της τη φορέσει ξανά.

“Είμαι εδώ πάνω με τα εσώρουχά μου”, είπε γελώντας. “Αυτό θα παίξει παντού”. Και στην συνέχεια παραδέχτηκε: “Χαίρομαι που είχαν ενισχύσει το κοστούμι. Και χαίρομαι που φορούσα εσώρουχο – γιατί συνήθως δεν φοράω”.