Jonathan Joss: Νεκρός από πυροβολισμούς ο ηθοποιός του “King of the Hill”

Νεκρός από πυροβολισμούς έξω από το σπίτι του, έπεσε ο ηθοποιός της σειράς “King of the Hill”, Jonathan Joss.

Νεκρός σε ένοπλη επίθεση, έπεσε ο 59χρονος ηθοποιός Jonathan Joss, η φωνή του «John Redcorn» στη σειρά «King of the Hill»

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας του Σαν Αντόνιο, η επίθεση σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή (01/06), όταν οι αρχές έσπευσαν σε κατοικία μετά από κλήση για πυροβολισμούς γύρω στις 7 το απόγευμα.

Όταν έφτασαν στο σημείο, βρήκαν τον 59χρονο, με πολλαπλά μάλιστα τραύματα κοντά στον δρόμο. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από τους αστυνομικούς και τους διασώστες, ο Τζος υπέκυψε στα τραύματά του. Ο δράστης διέφυγε με όχημα αλλά συνελήφθη λίγα τετράγωνα μακριά και κατηγορείται για φόνο. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με το TMZ, που μετέδωσε πρώτο την είδηση, ο ηθοποιός πυροβολήθηκε από γείτονα μετά από διαπληκτισμό.

Σε ανάρτηση στη σελίδα του Joanthan Joss στο Facebook, ο σύζυγός του Tristan Kern de Gonzales κατήγγειλε ότι οι δυο τους δέχονταν ομοφοβικές επιθέσεις για πάνω από δύο χρόνια.

«Το σπίτι μας είχε πυρποληθεί μετά από επανειλημμένες απειλές. Την Κυριακή, ενώ επισκεπτόμασταν τον χώρο, βρήκαμε το κρανίο και το λουρί ενός από τα σκυλιά μας. Αυτό μας προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση», έγραψε. Όπως περιέγραψε, την ώρα που ξέσπαγαν σε κλάματα, ένας άνδρας τους πλησίασε φωνάζοντας ομοφοβικές ύβρεις και πυροβόλησε.

«Ο Τζόναθαν με έσπρωξε για να με σώσει. Στάθηκε μπροστά μου και θυσιάστηκε», ανέφερε.

Ποιος ήταν ο Jonathan Joss

Γεννημένος το 1965, με καταγωγή από την κοινότητα των ιθαγενών Αμερικανών, ο Jonathan Joss ήταν κυρίως γνωστός για τη φωνή του “John Redcorn” στην επιτυχημένη σειρά κινουμένων σχεδίων “King of the Hill”.

Ανέλαβε τον ρόλο από τη δεύτερη σεζόν και συνέχισε μέχρι και το τέλος της 13ης, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον χαρακτήρα που έγινε αγαπητός στους τηλεθεατές. Ήδη είχε ηχογραφήσει ατάκες για το πολυαναμενόμενο revival της σειράς.

Πέρα από την εμβληματική του συμμετοχή στο “King of the Hill”, ο Jonathan Jossείχε εμφανιστεί και σε πλήθος τηλεοπτικών σειρών και ταινιών. Στη σειρά “Parks and Recreation”, υποδύθηκε τον Αρχηγό Κεν Χοτέιτ, ενώ συμμετείχε και σε δημοφιλείς παραγωγές όπως τα “Tulsa King”, “Ray Donovan και “The Magnificent Seven”.

Είχε συμμετάσχει σε δημόσιες εκδηλώσεις και panels αφιερωμένα στη σειρά “King of the Hill” και σε θέματα που αφορούσαν την εκπροσώπηση των ιθαγενών Αμερικανών στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Τα τελευταία χρόνια ζούσε στο Σαν Αντόνιο του Τέξας, όπου και έχασε τη ζωή του σε τραγικές συνθήκες.