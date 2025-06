Καλογεροπούλου: Η τρυφερή ανάρτηση της για τον έναν χρόνο σχέσης με τον Σβήγκο

Η ανάρτηση και το τρυφερό μήνυμα της Γιολάντας Καλογεροπούλου για τον ένα χρόνο σχέσης με τον Σταύρο Σβήγκο.

Έναν χρόνο κοινής πορείας μετρούν ο ΣταύροςΣβήγκος και η Γιολάντα Καλογεροπούλου, με την ηθοποιό να αναρτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μίας κοινή φωτογραφία τους τιμώντας και με αυτό τον τρόπο την επέτειό τους.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός δημοσίευσε σε μορφή story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια τρυφερή φωτογραφία με την ίδια και τον σύντροφό της. Στο στιγμιότυπο οι δυο τους βρίσκονται αγκαλιά σε ένα σκάφος.

Την ανάρτησή της συνόδευσε με το τραγούδι του Λέοναρντ Κοέν «Dance me to the end of love».

«Ένας χρόνος μαζί», έγραψε η Καλογεροπούλου πάνω στη φωτογραφία.

Η ανάρτηση της Γιολάντας Καλογεροπούλου