Κατερίνα Καινούργιου: Πέρασα διάφορες δοκιμασίες με ένα πρόβλημα υγείας της μητέρας μου

Η παρουσιάστρια Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πώς στάθηκε στα πόδια της μετά τον θάνατο της φίλης της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε η μητέρα της.

Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η παρουσιάστρια Κατερίνα Καινούργιου, στην εκπομπή της, Super Κατερίνα, το πρωί της Τετάρτης (24/9).

Πιο συγκεκριμένα, με αφορμή την κουβέντα που έκανε με την καλεσμένη της Ηρώ Μούκιου και το πρόβλημα υγείας όπου είχε περάσει, η παρουσιάστρια μίλησε για τις δοκιμασίες που πέρασε σε προσωπικό επίπεδο το καλοκαίρι.

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε ότι η μητέρα της αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας το καλοκαίρι, ενώ αναφέρθηκε και στον θάνατο της φίλης της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου.

«Επειδή κι εγώ το καλοκαίρι πέρασα από διάφορες δοκιμασίες και με τη μητέρα μου, με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, νιώθω ότι αυτό που με κράτησε να είμαι στα πόδια μου και να μου συμβαίνουν όμορφα πράγματα το καλοκαίρι στη ζωή μου, ήταν η πίστη μου.

Άρχισα να αναθεωρώ και να βλέπω διαφορετικά πάρα πολλά πράγματα», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα της εκπομπής της.