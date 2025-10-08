Κατερίνα Παπουτσάκη: Η εξομολόγηση για το αυτοάνοσο – “Όταν δεν είμαι καλά δεν μπορώ να καταπιώ ούτε το σάλιο μου”

Η Κατερίνα Παπουτσάκη μίλησε ανοιχτά για το αυτοάνοσο και τις επιπτώσεις στο σώμα της όταν βρίσκεται σε έξαρση.

Σε νέες δηλώσεις για το αυτοάνοσο νόσημα με το οποίο διαγνώστηκε προχώρησε η Κατερίνα Παπουτσάκη, η οποία βρέθηκε καλεσμένη το πρωί της Τετάρτης (08/10) στο “Happy Day” και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Φανερά ανανεωμένη αν και άϋπνη, όπως εκμυστηρεύτηκε στον αέρα της πρωινής εκπομπής του ALPHA, η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τον ρόλο της στη σειρά “Άγιος Έρωτας“, για το νέο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή, τη σχέση της με τον Θάνο Χατζόπουλο αλλά και τη θεατρική παράσταση “Hotel Amour” που πρωταγωνιστεί στο θέατρο Ακροπόλ, σε σκηνοθεσία της Σμαράγδας Καρύδη.

Με αφορμή την ερώτηση για το αν έπαιξε ρόλο στην εξωτερική της εμφάνιση, το θέμα υγείας που αντιμετώπισε και για το οποίο μίλησε ανοιχτά, η Κατερίνα Παπουτσάκη δήλωσε: “Ανάλογα με την ψυχική κατάσταση που βρίσκομαι και το πώς είμαι ψυχοσωματικά επηρεάζεται.. Όταν είναι σε έξαρση, δεν μπορώ να φάω. Είναι σαν να καταπίνω κάτι που με καίει πάρα πολύ, που δεν μπορούσα ούτε το σάλιο μου να καταπιώ.

Χρειάστηκε να κάνω εξετάσεις, αλλά είναι από αυτά που δεν μπορεί κανείς να σε βοηθήσει πολύ. Πρέπει απλά να νιώσεις καλύτερα για να φτιάξει”.